巴黎奧運｜港隊奪冠升區旗奏國歌　中華台北摘金頒獎禮播什麼歌？

港隊在本屆巴黎奧運已收穫兩面金牌，江旻憓及張家朗奪冠後，頒獎典禮升起區旗、奏響中華人民共和國國歌。

那麼，同樣可以獨自參賽的中華台北隊，若在奧運等賽事中奪冠，又會升什麼旗、奏什麼歌呢？



江旻憓在巴黎奧運中，奪得女子重劍個人賽金牌。（Reuters）

張家朗與江旻憓歷史性在巴黎奧運奪金。（路透社）

首先，香港回歸前後均可以，以單獨地區身份作為國際奧委會成員並參加奧運。

至於港隊首次奪得奧運金牌，還要追溯到1996年阿特蘭大奧運會，李麗珊以英屬香港代表身份奪得女子滑浪風帆金牌。因彼時香港尚未回歸，故頒獎典禮上升起的是港英旗、奏響的是英國國歌。

1996年阿特蘭大奧運會上，李麗珊奪冠時升起的港英旗。（影片截圖）

李麗珊。（資料圖片/Getty Images）

在3年前的東京奧運中，張家朗奪得香港歷史上第二面奧運金牌，亦是香港回歸後的首面奧運金牌。

基於《基本法》、《奧林匹克憲章》等規定，香港回歸後，當港隊選手奪得金牌時，則應升香港特別行政區區旗、奏中華人民共和國國歌。

當地時間周日（8月4日），中華台北隊的「麟洋配」李洋、王齊麟於巴黎奧運羽毛球男雙衛冕冠軍。（Reuters）

中華台北隊的「麟洋配」李洋、王齊麟於巴黎奧運羽毛球男雙衛冕冠軍。（Reuters）

當地時間周日（8月4日），中華台北隊的「麟洋配」李洋、王齊麟於巴黎奧運羽毛球男雙衛冕冠軍，獲得中華台北隊在今屆奧運的首面金牌、即第三面獎牌。那麼，頒獎典禮上又升了什麼旗、奏了什麼歌呢？

據奧運官方網站消息顯示，中華台北隊自1956年開始以「中華民國」的名義參加奧運直至1972年。在缺席1976、1980年兩屆奧運之後，1984年以中華台北隊命名重返奧運賽場，此後亦一直以該名參賽。

但是，國際奧委會就禁止中華台北隊在奧運中使用「中華民國國旗」以及「中華民國國歌」，取而代之的為中華台北奧委會會旗（即梅花旗）和中華台北奧委會會歌。

中華台北奧委會會旗。（Facebook）

杭州第19屆亞運開幕式，澳門體育代表團進場畫面。（香港新聞網）

不過，同樣作為特區的澳門，則因1991年提出入會國際奧委會，未被葡萄牙方重視。到1995年國際奧委會修改章程，訂明「只有獨立國家才能夠成為會員」，因此澳門錯過了申請入會的資格。

現時的澳門體奧會，則屬亞洲奧林匹克委員會、東亞奧林匹克委員會及葡語系奧林匹克委員會成員，但並不是國際奧委會成員。