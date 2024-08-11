巴黎奧運｜多地獎勵得牌選手金額曝光　網民：給500萬我都沒意見

綜合多家內媒報道，內地目前多地正為奧運健兒發放獎金，金額由幾十萬到上百萬（人民幣，下同）不等。中國國家隊奧運金牌得主通常能獲得政府、企業獎勵的房產、汽車、現金等，但並沒有統一標準，獎金數額因各地政策不同存在差異。



仙桃市委、市政府獎勵奧運冠軍昌雅妮60萬元。（湖北日報）

7月27日，巴黎奧運會，女子雙人3米彈板跳水，中國的昌雅妮, 陳藝文慶祝奪金。（Gonzalo Fuentes／路透社）

湖北仙桃籍跳水運動員昌雅妮在巴黎奧運會奪一金一銅，據內媒《湖北日報》報道，8月10日，當地相關領導走訪慰問了昌雅妮的家人，並獎勵昌雅妮60萬元。

中國隊贏得男子4X100米混合泳接力金牌。（路透社）

奧運會男子4X100米混合泳接力決賽中，中國隊反超美國隊奪冠，四名選手之一的孫佳俊是湖北宜昌人。據《極目新聞》報道，8月5日，宜昌市市長看望慰問了孫佳俊的家人，送上了60萬元獎金。同時，市政府還將給孫佳俊家人每月1000元的特別補貼，直到下屆奧運會。若下屆再獲金牌，特別補貼將延續4年。

孫佳俊獲60萬元獎金。（影片截圖）

在巴黎奧運會花樣游泳比賽中，中國隊以絕對優勢奪冠。這是中國花游隊自1988年首次參加奧運會以來，首次站上最高領獎台。據《封面新聞》報道，隊伍中的肖雁寧和向玢璇都來自四川達州。肖雁寧家人、向玢璇家人分別獲得達州市委、市政府頒發的獎金30萬元，達州市通川區委、區政府頒發的獎金10萬元，總額40萬元。

中國隊奪得花樣游泳集體項目冠軍。（新華社）

肖雁寧和向玢璇獲獎金40萬。（澎湃新聞）

此外，8月7日下午，巴黎奧運會攀岩項目女子速度攀岩決賽結束，來自湖南衡陽市耒陽的運動員鄧麗娟以6秒18獲得女子速度攀岩銀牌。據耒陽市融媒體中心消息，當地領導為鄧麗娟的家人獻花並現場獎勵20萬元。

鄧麗娟獲20萬獎金。（影片截圖）

在巴黎奧運會霹靂舞B-Girls銅牌賽中，18歲的輝縣選手劉清漪戰勝對手，獲得銅牌，是中國奧運健兒首次在奧運會獲得該項目獎牌。河南輝縣市領導到劉清漪家中，看望慰問劉清漪父母。現場圖片顯示，劉清漪獲獎5萬元。

劉清漪奪得巴黎奧運霹靂舞女子銅牌。（網上圖片）

多地出台相關辦法獎勵奧運冠軍

今年7月10日，福建漳州市政府印發的《2024—2027年度漳州市競技體育獎勵辦法》顯示，奧運會冠軍獎勵120萬元，亞運會冠軍獎勵15萬元，全運會冠軍獎勵15萬元，學青會冠軍獎勵4.5萬元，省運會冠軍獎勵2萬元，世錦賽和世界盃賽冠軍獎勵8萬元。

網民評論：

「這是肯定要獎勵的，畢竟得到這個榮譽不容易」

「給五百萬我都沒意見，真是辛苦付出為國爭光了」

「60w真的不多！有一地是120w，這就是差距」

「想知道銀牌和銅牌獲得者能得到多少獎勵，畢竟他們也付出了很多努力。」

「用的誰的錢？說用就用？想獎就獎？」

