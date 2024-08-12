巴黎奧運獎牌榜中國超越美國？內媒出招「吸掉江旻憓張家朗金牌」

巴黎奧運獎牌榜競爭激烈，此次雖然仍是美國拿下榜首寶座，但金牌數量上卻與第2名的國家隊同樣是40面，令內地網友非常興奮，瘋狂在「中國金牌榜並列第1」的主題留言。



還有內地媒體將香港的2面金牌也灌入中國的獎牌榜，硬湊成42面金牌，自製排名第1的榜單，聲稱《義勇軍進行曲》響起了42次。

有內地媒體將香港的2面金牌也灌入中國的獎牌榜，硬湊成42面金牌，自製排名第一的榜單，聲稱《義勇軍進行曲》響起了42次。（微博@觀察者網）

有內地媒體將香港的2面金牌也灌入中國的獎牌榜，硬湊成42面金牌，自製排名第一的榜單，聲稱《義勇軍進行曲》響起了42次。（微博@觀察者網）

還有內地網友要求將「台北隊」的2面獎牌也計算在內。（微博截圖）

中國此次奧運表現亮眼，不僅橫掃了跳水、乒乓球兩項目的所有金牌，還在網球、水上芭蕾、拳擊等過去不曾拿過金牌的項目都拿下了首金，以40面金牌創下除了2008年北京奧運以外最好的成績。

巴黎奧運閉幕之前，中國一度以40面金牌、27面銀牌、24面銅牌暫居獎牌榜第1名，領先美國的39面金牌、44面銀牌、42面銅牌。

不過，最終美國在與法國的女籃決賽中以1分險勝，追平中國的40面金牌，靠著大量的銀牌數搶回了獎牌榜第1名的寶座。

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雖然中國此次奧運獎牌榜只排到第2名，但能在金牌數量與美國並列第1卻令內地網友們非常興奮，瘋狂在「中國金牌榜並列第1」的相關主題留言討論。

甚至，內地媒體《觀察者網》將香港的2面金牌、2面銅牌也灌到中國身上，硬湊出42面金牌、27面銀牌、26面銅牌的成績，自製出「中國第一」的獎牌榜，並聲稱《義勇軍進行曲》在巴黎奧運響起了42次。

該份自製榜單很快引起大量內地網友的關注，留言區一片讚揚，甚至還有不少人要求把「台北隊」的2名金牌也灌進去：

「44，堅持一個中國原則」

「小編抽了吧？彎彎雖然是叛亂省，那也得算上，44」

「台北隊請一起加上，他們樂不樂意不重要」



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美聯社指出，繼阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）之後，台灣的林郁婷10日晚間獲得金牌，「是2名選手在擂台內與全世界，因為對於她們女性身分的誤解而面臨密切審查之後，所做出的亮眼回應」。（報道截圖）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】