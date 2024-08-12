巴黎奧運｜中國隊總結境外最佳成績稱突破　摘40金破9項奧運紀錄

巴黎奧運會將於周日（11日）閉幕，中國體育代表團同日舉行新聞發布會，國家體育總局副局長、中國體育代表團副團長周進強表示，中國體育代表團在本屆奧運會上取得了中國自1984年全面參加夏季奧運會以來，境外參賽歷史最好成績。



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周進強指出，本屆奧運會中國體育代表團參賽運動員404人，共參加了30個大項42個分項232個小項的比賽，在11個大項的14個分項上，共獲得40金27銀24銅，共91枚獎牌。

其中，金牌總數和質量取得突破，40枚金牌超過倫敦奧運會的39金、東京奧運會的38金。獲得金牌的運動員達60名，創境外參賽歷史新高，與2008年北京奧運會持平。

此外，在射擊、遊泳、舉重項目上，打破世界紀錄1項、創造奧運會紀錄9項次。

周進強表示，如果用一個詞概括參賽成績的特點，那就是「突破」。他指出，中國體育代表團在參賽項目數量、金牌總數和質量、金牌項目覆蓋面、培養輸送金牌運動員省份數量等方面都實現了突破。

6大傳統優勢項目金牌佔67.5%

在本屆奧運會上，中國在6大傳統優勢項目（即跳水、舉重、乒乓球、射擊、體操、羽毛球）共獲得27枚金牌，佔代表團金牌總數的67.5%，充分體現傳統優勢項目長期強化使命擔當、鑽研項目規律、科學精細訓練、完善體系建設的成效。

與此同時，在一些歐美國家起步較早的新興項目上，中國也取得快速進步，展現巨大發展潛力，說明通過社會化、市場化培養模式，在青少年群體中廣泛發掘人才，開展針對性、個性化訓練培養，取得非常好的效果。

圖為2024年7月26日，中國運動員登上遊船出席巴黎奧運會開幕式。（Reuters）

中國代表團巴黎奧運獎牌分布：

舉重：5金0銀0銅，總計5枚獎牌

乒乓球：5金1銀0銅，總計6枚獎牌

射擊：5金2銀3銅，總計10枚獎牌

射箭：0金1銀0銅，總計1枚獎牌

拳擊：3金2銀0銅，總計5枚獎牌

摔跤：0金1銀4銅，總計5枚獎牌

曲棍球：0金1銀0銅，總計1枚獎牌

柔道：0金0銀1銅，總計1枚獎牌

游泳：2金3銀7銅，總計12枚獎牌

田徑：1金1銀2銅，總計4枚獎牌

皮划艇：2金0銀0銅，總計2枚獎牌

競技體操：2金5銀2銅，總計9枚獎牌

網球：1金1銀0銅，總計2枚獎牌

羽毛球：2金3銀0銅，總計5枚獎牌

自由式小輪車：1金0銀0銅，總計1枚獎牌

藝術體操：1金0銀0銅，總計1枚獎牌

花樣游泳：2金0銀0銅，總計2枚獎牌

跆拳道：0金1銀1銅，總計2枚獎牌

跳水：8金2銀1銅，總計11枚獎牌

蹦床：0金1銀1銅，總計2枚獎牌

運動攀岩：0金2銀0銅，總計2枚獎牌

霹靂舞：0金0銀1銅，總計1枚獎牌

高爾夫：0金0銀1銅，總計1枚獎牌