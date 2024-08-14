中國學者VS半島電視台：一次失敗的對外傳播

半島電視台（AL Jazeera）主持人麥迪哈森 （Mehdi Hasan）近日對中國學者高志凱（Victor Gao）的專訪，可謂集齊了外部輿論對今日中國質疑與批評的面向，包括軍費持續增長給台海和鄰國造成威脅、新疆西藏等地日益惡化的人權狀況、中國的言論自由、秦剛被失蹤……

受訪學者高志凱系蘇州大學講席教授、全球化智庫（CCG）副主任，而他更為外界所知的一個頭銜是曾擔任鄧小平英文翻譯，1988年離開外交部後，高志凱還曾獲基辛格推薦就讀耶魯大學，並於1993年獲得耶魯大學法學博士學位。

這不是高志凱第一次接受半島電視台訪問，卻是引發關注最多的一次。該訪問發布後，防火牆外多數認為高志凱被「公開羞辱」、「答非所問」、「迴避問題」，而在防火牆內，環球網、CGTN則截取了其中與台海有關的部分內容，認為高志凱在「一個中國」問題上做了有力回擊，在國際場合宣誓了中國立場，高志凱本人也截取了訪問開頭的部分發在了自己的平台上。

高志凱接受半島電視台採訪。（視頻截圖）

橫看成嶺側成峰。雖然從不同角度和立場看可以得出不同結論，但總體上這是一次失敗的對外傳播，再加上加註了中文字幕的版本並非半島電視台的英文原版，而是刪減了17分鐘之後的，英文原版中馬丁·雅克（Martin Jacques）作為調和者的評論在中文字幕版本中全部被刪除，更加劇了受訪者高志凱被四面圍攻、疲於應對的既視感。

之所以說這是一次失敗的對外傳播，最主要的原因是受訪者完全跳進了對方設置的議程中，且當對方提出一些CNN、BBC等媒體習慣揪着不放的尖鋭問題時，高志凱只是一再重申中國的立場和主張，既不敢理直氣壯承認中國確實在一些方面做的不盡如人意，也沒有有效利用「他山之石」來佐證中國一些做法的普遍性和合理性，以及「言論自由」之外中國過去幾十年如何推動方方面面的變化。

比如當主持人問到中國的軍費增長以及愈發強調軍隊的「打贏能力」時，高志凱提了兩點：一是中國的軍費開支增長排世界第二，且只是美國的很小一部分，二是中國面對非常困難的地緣政治局勢，且戰爭問題上是防禦性的，是為了和平在備戰。這樣的回應自然是沒錯的，但並沒有直接點破問題的關鍵。

解放軍演練登陸作戰。（中國軍視網截圖）

反倒是在現場的馬丁·雅克做了很好的評論，「看看中國在過去30、40年的崛起，這是我們在歷史上所見過的最壯觀的變化，這不可避免改變了這地區乃至世界的一切，關於中國的崛起，我要說的值得注意的事情是如何看待，包括你引用的軍費增長數字等等。但是自1979年以來中國沒有打過任何戰爭，如果你與美國、歐洲、日本相比，而在相同的發展階段，他們是非常有侵略性的。」不過可惜，馬丁·雅克這段評論並未出現在刪減版本中。

再比如被問到中國為何執着於統一台灣、「對台灣念念不忘」，高志凱只是一再重申「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣海峽兩岸的確切狀態，是1949年尚未結束的內戰。」「任何一寸土地都不是多餘的，任何一個人也不是多餘的，所以我們需要實現統一。」而當記者追問台灣主流民意並不想統一時，高志凱也只是說「一個中國政策不是由台灣人決定的。」

類似的表態，經常出現在中國官方的口徑中，高志凱在接受訪問時完全可以更進一步。關於中國為何執着於統一台灣，不妨舉一些歐美國家的人更熟悉的例子來說明國家統一的目標並非「中國特色」，而是放之四海而皆準的國際慣例。比如2017年10月1日的加泰羅尼亞公投，曾經是一場轟動世界的事件——地方鬧獨立、中央保統一。在公投日，西班牙中央政府全力反對，武裝警察與抗議民眾暴力對峙。雖然投票結果顯示有大約九成人支持加泰羅尼亞獨立，但西班牙政府採取了史無前例的措施，動用了憲法第155條，授權中央政府剝奪部分或全部加泰羅尼亞的自治權力，爭取地方獨立被視為分裂國家，獨立公投被裁定為違憲非法，獨立運動領導人留下來的紛紛被判刑，遠走他鄉的仍然遭通緝追捕。

示威者於巴塞羅那火車站內，展示支持加泰羅尼亞獨立的標語。（路透社）

還有當被問到新疆大規模拘禁維吾爾族人以及西藏流亡藏人的處境，對話進入到個案的糾纏中，比如留英維吾爾人無法與在新疆的家人取得聯繫、流亡藏人無法回到故土等等，這也是過去幾年頻繁見諸於西方媒體端口用以說明中國對新疆存在所謂「種族滅絕」、對西藏進行世俗化改造的論據，面對諸如此類的質疑與追問，高志凱只是反覆重申中國對藏獨、疆獨的零容忍，而未能從個案中抽離，將西藏問題、新疆問題放在更大情境中去闡釋，甚至沒有提及新疆的反恐戰。

反倒是馬丁·雅克在這方面做了補充，馬丁·雅克強調新疆問題有具體的情境和背景，他還提到了新疆的反恐。只是這樣的補充，也並沒有激發高志凱更多的論述（也可能是主持人並沒有給他這個機會）。

最後還有言論自由的問題，這也是主持人追問最多的部分，高志凱在此環節的回答則完全掉入了對方的議題設置中。中國到底有沒有民主和自由？這個問題看似很難回答，卻也簡單。不妨看看2015年時任新加坡副總理尚達曼面對西媒追問民主和自由問題時是如何回答的。

圖為2024年5月15日，新加坡副總理兼財政部長黃循財在新加坡總統府宣誓就任新加坡第四任總理。新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）與首席大法官梅農（Sundaresh Menon）。（REUTERS/Edgar Su/Pool）

尚達曼在對比中印兩國政治制度時說，「印度是民主制度，是當今世界比較持久的政治體制，可是印度卻沒有對於官員的問責制，儘管中國沒有所謂的西方民主制度，但領導人卻十分重視官員問責制，並不是所有威權國家都有問責制，但中國卻建立了一套完整的問責體制。」當被問到新加坡的威權治理方式時，尚達曼說，「新加坡是議會民主制，可能和英國或美國的制度有些不一樣，但新加坡是議會民主，政府考慮當下和長遠利益做出決策，而且我們的政府能對做出的承諾負責。」

而當記者追問「新加坡勉強算民主制度，但你們沒有新聞自由」時，尚達曼說，「新加坡的確不是英式的新聞自由，新聞自由不是我們唯一向往的自由，新聞自由的理念很好，但這不是唯一需要實現的，老百姓要的是一個女性和兒童可以在夜間放心地走在街上的自由，老百姓要的是生活在良好城市秩序下的自由，老百姓要的是在教育和求職上不存在背景和種族歧視的自由，老百姓要的是在宗教信仰上沒有偏見的自由，這些都是很重要的自由，但很多西方社會都沒有這樣的自由。」

剛剛結束不久的二十屆三中全會再次強調，要「推進國際傳播格局重構，深化主流媒體國際傳播機制改革創新，加快構建多渠道、立體式對外傳播格局。加快構建中國話語和中國敘事體系，全面提升國際傳播效能。」但從高志凱接受半島電視台訪問的案例結合中國國際傳播的現實狀況來看，解決捱罵難題仍有很大挑戰，且最大的挑戰是能否避免掉入「民主與專制」這樣的議程設置陷阱中。

二十屆三中全會。（新華社）

想想看，為什麼中國00後一代在巴黎奧運會可以講好中國故事，成為中國軟實力的一面旗幟，除了他們過硬的實力外，關鍵就在於他們既沒有被傳統敘事框住，也沒有被歐美形塑為普世標準的標準給框住，這才是中國國際傳播的破局之道。