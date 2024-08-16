新質生產力・三 | 生產性服務業是中國式現代化最大短板之一

導語：「新質生產力」第一次由國家主席習近平提出後，成為中國的熱門詞匯。在經濟增長放緩的當下，這個新詞匯只是「新瓶裝舊酒」，還是能幫助中國經濟謀求更新的發展動力？更深層次來說，新質生產力的出現，不僅意味著生產力、社會經濟層面的變遷，還意味著生產關係、社會制度層面的深刻變革。究竟何謂「新質生產力」？



黃奇帆先生是原重慶市市長，是熟悉中國發展和改革的代表性人物，他本身的經歷很好說明中國的改革開放。黃奇帆早年是上海市經濟改革的重要官員，積極參與上海市經濟體制改革。他在2001年被調派到重慶市任副市長，後來成為市長，在三任市委書記領導下工作。在出任重慶市市長期間，重慶市的經濟結構發生翻天覆地的變化，經濟增長在全國的前列，特別是為電子生產和芯片領域奠定了強勢基礎。近年黃奇帆在經濟相關領域的討論非常活躍，社會上非常認可他對習近平深化改革的說明。



日前，黃奇帆在中共廣東省委黨校2024年春季主體班上的講話，從邏輯內涵、科技創新、生產性服務業、企業運行和產業組織，以及從生產關係的角度，系統闡釋了他對「新質生產力」的認識。對新發展理念、新質生產力的介紹讓不少學者和官員腦洞大開，大家都認為他能抓到這個艱巨難懂議題的重點，一語中的，深入淺出，資訊量非常豐富。



現分拆為五篇全文轉載。強烈推薦香港社會耐心閱讀他近期的這講話，特別是香港政府官員和治理精英們，黃奇帆的這篇說明對香港理解國家發展大局是關鍵的，更重要是香港應該將其作為一面鏡子，以這篇說明提供的認識來反思香港要如何進行經濟和民生改革。



本文為第三篇：《生產性服務業是中國式現代化最大短板之一》。本文直指在中國GDP中服務業增加值佔54.6%，服務業中50%是生活性服務業，50%生產性服務業，也就是說GDP中生產性服務業佔比27%左右，這和歐洲的40%，和美國的50%比，差距較大。這也是中國式現代化最大的短板之一。中國式現代化，沒有自己發達的生產性服務業，只是為他人做嫁衣裳。中國的製造業規模已經達到世界最大，然而大而不強，其原因就是諸如研究開發的生產性服務業不到位，必須加快發展生產性服務業。



前任重慶市長黃奇帆。（資料圖片）

以下為黃奇帆發言：

生產性服務業的創新發展是推動新質生產力發展的生態環境

（一）著力發展十大生產性服務業

任何技術進步、任何大生產的發展都涉及到社會分工。分工越細，越需要形成協作、協調。通過協作、協調把各種碎片化的分工鏈接成無縫對接的產業鏈、供應鏈、價值鏈，這當中表現出來的分工協同就是服務業。製造業的分工產生生產性服務業，生活的分工產生生活性服務業，當今人類社會的服務業就分成了與製造業有關的生產性服務業、與生活有關的生活性服務業。

我們可以直觀地想像，製造業是一個社會發展的重要脊樑，所以生產性服務業一定是在人類社會的服務業中佔大頭。高質量的製造業，一定伴隨著發達的生產性服務業。一個國家、一個地區要發展新質生產力，首先要把生產性服務業搞上去，如果這個社會生產性服務業不發達，發展新質生產力就是南轅北轍。

科技進步所帶來的技術創新和生產力的提升，使得社會分工趨於複雜和多樣化，極大地促進了經濟的發展和社會的進步。現代工業文明、現代化的生產系統，形成了十大類生產性服務業：

1．產業鏈上的科研創新。包括三種創新，一是發明新的工業產品，不管是工業裝備還是耐用消費品終端，反正是一個創新產品；二是構成這個工業產品的零部件開發，產品是高精尖的，拆開來有幾百個、幾千個零部件，這些零部件也是發明創造；三是生產線的開發，把這些零部件組裝在一起的生產流水線，是一個工藝流程的發明創造。總之，產業鏈涉及到的各個環節的研究開發都屬於生產性服務業。

2．產業鏈上的檢驗檢測及市場准入。一個產品涉及上千個零部件，這個社會可能有三千個企業分門別類能做這些零部件，每個零部件有好幾個企業能做，但是到底選誰？要選質量最好、效率最高、成本相對低、比較忠誠、可持續的企業進入產業鏈。這時候供應商准入、產業鏈准入、市場准入的選擇，對各種零部件質量的檢驗檢測是現代工業生產過程中非常重要的一環。

圖為2012年4月17日，鏡頭下華為位於深圳的總部外牆，裝有公司標誌。（Reuters）

越是高技術產品，工藝複雜，這塊業務就越多，代表產業鏈把關的功能。這種把關往往都是由產業鏈龍頭老大自己做判斷或者委託第三方來做，比如蘋果產業鏈的准入由蘋果公司直接下診斷書，華為產業鏈的准入由華為直接主導。

3．產業鏈上的物流配送。物流包括鐵路、公路、空運、海運、水運和倉庫的無縫對接及高效協作。產品的零部件從全世界過來，上千個產品要同時到位，如果一些零部件提前到位，就會壓倉產生成本；如果有一個零部件不能準時到位，會使得其他零部件躺在那裡窩工，造成整個生產線誤工。既不誤工又不會壓倉，在這個意義上，產業鏈物流全球化配送必須準確到位。

4．產業鏈上的金融。產業鏈上我的產品賣給你，你的產品賣給他，資金怎麼清算。產業鏈上大大小小上千家企業的金融結算不是一個一個互相串聯著支付，而是由鏈頭企業搞一個清算中心，所有企業都把買貨的資金或者要收的資金直接並聯在這個清算中心，然後形成快速高效的結算。還包括產業鏈上企業的融資貸款、租賃抵押、風險投資、發債、上市、REITs等各種各樣的金融服務等。

5．產業鏈上的生態環保、綠色服務。運用科學的方法和工具，對企業的生產活動進行全面的環境影響評估，準確識別關鍵環境影響因素，並提出針對性的優化措施。結合行業領先的實踐和技術，為企業提供定制化的清潔生產解決方案，旨在提升生產效率的同時，顯著降低環境污染。還包括環境法規遵從性指導、環境管理體系建設與認證支持、供應鏈環境績效評估、環境監測與數據分析、碳足跡評估與減排策略等等的服務。

6．產業鏈上的數字化賦能。大數據、雲計算、人工智能、區塊鏈、互聯網對傳統產業的賦能。通過整合先進的數字技術，對產業鏈的各個環節進行深度優化和重構，以實現價值最大化和效率提升。

通過工業互聯網的賦能，使生產流程得以實現高度自動化和智能化，顯著提升生產效率和產品質量。通過產業互聯網賦能，涵蓋從市場需求分析、產品設計、研發到生產、物流配送、銷售乃至售後服務的信息流暢和協同高效，實現跨部門、跨地區的信息共享和協同，縮短新產品開發週期，加速新產品上市進程。

7．產業鏈上的貿易批發、零售。可以是線上的貿易批發零售，也可以是線下傳統的貿易批發零售。通過供應鏈的數字化，將線上線下融為一體，從而提高供應鏈的透明度、響應速度和靈活性。利用大數據分析技術，企業能夠更準確地預測市場需求，優化庫存管理，降低運營成本。多渠道的分銷策略使企業能夠通過線上線下結合的方式拓寬銷售渠道，滿足不同消費者的購物偏好。總之這些都是生產性服務業。

8．產業鏈上品牌專利的保護和推廣營銷。品牌專利保護，包括專利檢索與分析、專利申請與代理、專利佈局與規劃、專利監測與預警、專利爭議解決等服務。品牌推廣營銷，包括品牌定位與策略諮詢、數字營銷與社交媒體管理、公關活動與事件營銷、市場調研與消費者行為分析、創新設計與視覺傳達、營銷效果評估與優化等服務。通過這些服務，企業可以在保護品牌專利的同時，有效地推廣品牌，提升其市場競爭力。

9．產業鏈上的各種服務外包。任何一個產業鏈上有幾百上千個企業，需要律師服務、會計服務、人力資源服務、諮詢服務、技術服務等等，各種需求分析與評估、供應商選擇、市場營銷、合同談判、服務監督與管理、績效評估、風險管理、教育培訓等。服務外包的目的是通過利用外部資源，幫助企業降低成本、提高效率，並專注於其核心業務。隨著技術的發展和全球化、數字化的推進，服務外包已成為許多企業優化資源配置的重要手段。

10．產業鏈上的售後服務。售後服務不僅僅是我們以前說的產品銷售後的三包服務，那是淺層次的。現在的售後服務，往往是一個硬件賣給你，過了三年五年，裡面的軟件1.0版、2.0版隔半年、隔一年就升級，升級以後功能更加強勁、使用更加流暢，通過迭代升級服務使客戶跟企業長期掛在一起，同時企業就可以不斷地延長對客戶的服務收費。

以前說的微笑曲線，這一頭是研究開發，那一頭是銷售後的服務，中間就是生產、分配、流通、消費構成經濟循環的全過程。隨著技術進步和分工細化，現在這十大生產性服務業都攀附在這個微笑曲線上，使微笑曲線延伸了，左邊研發越來越超前、往前移，後邊的售後服務也越來越延長，其他生產性服務業作用發揮也越來越大，使得微笑曲線進一步拉升，就像一匹馬的臉拉得長長的，這條拉長的微笑曲線就變成了馬臉曲線。

（二）生產性服務業發展發達的五個宏觀指標

以上依據產業鏈的服務分工細分的十大生產性服務業基本上在各個國家都是一致的，這些服務業的發展是有統一的衡量標誌和指標的。按照國家統計局的《生產性服務業統計分類（2019）》，生產性服務業包括為生產活動提供的研發設計與其他技術服務，貨物運輸、通用航空生產、倉儲和郵政快遞服務，信息服務，金融服務，節能與環保服務，生產性租賃服務，商務服務，人力資源管理與職業教育培訓服務，批發與貿易經紀代理服務，生產性支持服務，共十大類。

這十大類和製造業強相關，製造業的各種附加值、服務性附加值都是由它來代表，這一塊如果不到位，生產製造的產品就不會高端化。目前，我國雖然製造業規模佔全球比重的30%，但與製造業強相關的生產性服務業卻相對滯後，在全球產業鏈供應鏈中的位勢不高的根源正在於此。

鄭州富士康生產了大量蘋果手機。（VCG）

具體到了每個產業鏈，蘋果產業鏈、華為產業鏈，都可以根據這個產業鏈詳細地瞭解這十大服務業在幹嘛。但就一個國家、一個地區、一個城市來說，是可以用宏觀上的五種指標對生產性服務業的發展進度、發達程度進行衡量的。

這五個指標每個國家、每個地區、每個城市都可以統計，統計出來的結果基本上就可以反映這個國家、這個地區、這個城市技術創新的生態環境、科研創新的能力高低，新質生產力有沒有可能在這個地方茁壯成長，或者成長緩慢發展一般般，或者根本就無法成長，都與這些指標有關。這五個指標非常重要。

第一個指標，這個國家、這個地區、這個城市生產性服務業佔GDP的比重。越是發達的國家，生產性服務業的比重越高。越是相對不那麼發達的國家，服務業的比重就越低。比如說美國，美國這些年生產性服務業佔美國GDP的50%，是美國GDP板塊裡最大的一個板塊。美國的GDP裡農業有2%，工業有18%，服務業有80%。

有時候會調侃美國，說美國脫實就虛，服務業裡面有虛假。例如美國人將其在自己家庭裡看護小孩和照顧老人的家庭婦女折算成工作人員，看護小孩、老人和照顧家裡相當於工作應該拿到工資。假設有500萬個家庭婦女折算變成500萬個就業人員，一人一年按10萬美元收入，即5000億美元。這可以算作很大的數值。因為中國人不會將家庭婦女在家裡的勞作當作GDP計算，所以有不同的認知。

還有美國老百姓買下的產權房作為自己的居住房，是不用付房租的，但是國家統計GDP時，會假定你是租住的房屋，相當於自己租給自己，也會折算成一種GDP，他把這個一統計，也會多統計出幾千億美元。我國的確和美國不同，是兩個不同文化或者不同管理方法的問題。在這個意義上，我們是可以說他有虛數的。但這都是生活性服務業，到今天為止，沒有聽說哪個專家分析美國的生產性服務業裡有虛假水分的。

我們要看到，美國的服務業，在80%的GDP裡，其中三分之一是生活性服務業，三分之二是生產性服務業，也就是佔GDP總量80%的服務業中有三分之二是生產性服務業，80%的三分之二就是53%，所以大致可以說美國GDP的50%是生產性服務業。而歐盟作為發達國家的組合體，服務業增加值佔GDP的比重是78%，78%裡面有50%是生產性服務業，也就是GDP裡面有39%大致算40%是生產性服務業。

去年，我國GDP中服務業增加值佔54.6%，服務業中50%是生活性服務業，50%生產性服務業，也就是說GDP中生產性服務業佔比27%左右，和歐洲的40%，和美國的50%比，差距較大。這也是中國式現代化最大的短板之一。換言之，我們要實現中國式現代化，必須加快發展生產性服務業。

如果我國能將生產性服務業佔GDP的比重由27%提高到35%，增加8個點，在我國126萬億的GDP裡就是10萬億的增加值，折算成銷售值就會是30萬億。30萬億的生產性服務業，絕對會增加幾千萬服務業就業崗位，這些就業崗位就會將我國目前房地產中過剩的寫字樓全部填滿。從這個意義上說，解決房地產業中的寫字樓過剩問題的關鍵是長遠地發展生產性服務業。

華為手機。（新華社）

這裡有個概念，生產性服務業決定製造業的利潤多少、產業附加值高低、GDP的含量。比如說蘋果在中國一年一共生產了1.7億部手機，1部手機賣1000美元，總銷售額是1700億美元。由於中國綜合製造成本較低，蘋果手機在中國有40%左右的稅前毛利，1700億的40%就是680億美元。蘋果沒有出一分錢搞固定資產投資、生產線建設和硬件製造，也沒有出一分錢的流動資金買零部件來搞組裝，憑什麼每年在中國的680億美元的毛利中大體要拿走510億美元、拿走四分之三，中國的製造業企業拿走170億美元也挺高興，因為整個中國製造業的平均利潤率就是7%，幫蘋果打工能拿到10%，大家還蠻高興的。

京東方的屏幕被蘋果選上了，京東方的股票也會往上漲一點，因為效益好嘛。蘋果憑什麼就能拿走75%的利潤，因為蘋果產業鏈的研究開發、物流配送、市場准入、檢驗檢測、綠色低碳、數字化賦能、金融清算、銷售及售後服務都是他管的，是提供十大生產性服務業的總龍頭。

誰負責了十大生產性服務業，誰就是這個產業鏈的鏈頭、含金量價值的堆積者和產業鏈的靈魂，所以它的專利要收費、它的服務要收費、它的各種其他的服務項目都要收費，最後生產性服務業決定現代製造的含金量，這是一個很重要的概念。

華為一年的總產值有7000多億元，無論是手機還是服務器、路由器和5G基站，他們都沒有自己製造。華為東莞松山湖基地、上海青浦基地，包括在全球、全國其他地方的總計20萬名員工，幾乎都是生產性服務業的工作人員，不搞製造，具體的製造都外包給別人。

7000多億元產值中，有1000多億元的利潤，是中國各種企業利潤最高的。每年拿出1000多億元作為研究開發費，相當於7000多億元的20%。這麼大比例和大額度的研發經費，實際上投入到了十大生產性服務業的全部業務開發中。

剛才提到的蘋果，蘋果每年將生產性服務業輸入到我國，最終獲得510億美元的毛利，這相當於中國人購買了它510億美元的服務。在這個意義上，美國人將大量的生產性服務業輸入到其他國家，將大量的工業製造放在世界各地，而世界各地製造出來的產品附加值利潤的2/3到3/4被他拿回去。

拿回去之後GDP並不算在美國，而是算在那個國家。例如蘋果在中國所獲得的510億美元利潤肯定算在中國的GDP上，而他們把利潤拿回去並不算在美國的賬上。去年，美國的GDP是27萬億美元，它的生產性服務業輸出到世界，變成利潤拿回去這一塊，如果拿回去2萬億，這2萬億根本沒有算到它的GDP，實際上又是它的效益。從本質上看，27萬億GDP的含金量相當於29萬億或者30萬億美元。

如果一個地方生產性服務業比重較低，儘管這個地方的製造業規模大，一定是二流、三流水平附加值較低的產業體系，生產出來的產品含金量不高。如果該地區工業規模較大，產品附加值極高，但生產性服務業較低，那麼一定有第三方在向該地區輸入生產性服務業，從而提高產品價值，產生的大部分利潤就被輸入生產性服務業的企業拿走了。

中國式現代化，沒有自己發達的生產性服務業，只是為他人做嫁衣裳。即使工業產值是全世界30%，它的大塊利潤也是被人家拿走。在這種情況下，中國的現代化生產體系、生產力體系與歐美發達國家相比最大的短板就是生產性服務業，並非是製造業。我國的製造業規模已經達到世界最大，硬件製造能力也不差，說製造業大而不強，其原因就是諸如研究開發的生產性服務業不到位，因此大家由此要想到生產性服務業的重要性。

第二個指標，服務貿易佔進出口貿易的比重。一個國家的進出口有貨物貿易，也有服務貿易，服務貿易包括生活性服務業和生產性服務業的國際化活動，生活性服務業和生產性服務業只要一跨國就叫服務貿易，在國內就是服務業。

當今世界有一個特徵，最近三四十年，服務貿易越來越發達和國際化。40年前，整個世界的貿易量中，服務貿易只佔全部貿易的5%，現在要佔30%。去年，美國的進出口貿易總額是6.88萬億美元，其中貨物貿易5.16萬億美元、服務貿易1.72萬億美元，服務貿易佔比為25%。

中國的進出口貿易總額是6.81萬億美元，其中貨物貿易5.94萬億美元、服務貿易0.87萬億美元，服務貿易佔比只有14.6%。歐盟27國2022年的進出口貿易總額是5.58萬億歐元，其中貨物貿易3.15萬億歐元、服務貿易2.43萬億歐元，服務貿易佔比為43.5%。

從這些對比的數據中不難看出，我國的服務貿易比重偏低，結構也不好。我國的服務貿易大都以生活性服務貿易為主，比如旅遊接待，外國人來旅遊，住賓館、到旅遊景點要付費，屬於生活服務業的出口。

反過來，我國進口大量的生產性服務業，比如惠普、微軟、蘋果，他們將生產性服務業注入到了我國的生產基地，形成了對我國的服務貿易的出口。生產性服務業的服務貿易是含金量比較高、人才密集、技術密集、資本密集的服務貿易，旅遊接待的服務貿易是勞動密集、含金量比較低的服務貿易。

中央反覆強調要把服務貿易搞上去，2020年9月在北京召開了中國國際服務貿易大會，習近平總書記發表講話，中央7常委、國務院領導、各部部長和各省省長悉數參會，商務部印發了《全面深化服務貿易創新發展試點總體方案》，出台了122條促進服務貿易的創新措施。2021、2022、2023年的9月份連續召開如此規格的大會，並且確定今後每年召開一次，可見黨中央國務院對服務貿易的高度重視，同時也說明服務貿易的重要性。

開會部署和出台創新措施的基礎和核心就是要把國內的生產性服務業搞上去。如果我們國內生產性服務業上不去，這個服務貿易規模哪怕做大了，也是外國的生產性服務業大量輸入中國，使得中國製造含金量提高，這是只長骨頭不長肉的事情，效益是人家要拿走的。

第三個指標，服務價值佔高端裝備、高端產品終端價值的比重。當今世界，所有的高端的裝備及終端產品的價值，50%可能是硬件製造的價值，還有50%是看不見摸不著的服務價值。

一部智能手機，已成為現代人類幾乎必備的物件。（Getty）

比如一部手機賣了7000元，可能3000多元是硬件製造的價值，還有3000多元是軟件、操作系統、芯片內置的程序、各種專利體現的價值。拆開來，這些服務是看不見的，組合在一起，手機的靈魂就是這些服務，所以它的含金量佔40%—50%、50%—60%，這些服務的具體表現就是剛才說的十大生產性服務業，嵌入到產品中，它們的價值就在製造品裡裝進去了。一個社會、一個國家高檔製造品中服務價值的比重，如果這個比重在40%—50%以上的，當然是高端，這又是一個指標。

第四個指標，代表新質生產力的獨角獸企業佔比。資本市場是服務業市場和金融市場，其中美國獨角獸企業的市值佔資本市場總市值的30%。美國資本市場總額有40多萬億美元，30%即12萬億美元的市值折算成人民幣約為90多萬億元或者100萬億元。目前國內股票市場總市值為70萬億元人民幣，包括科技創新類板塊，將其視為獨角獸，在股票市場中，其市值不到10萬億元。

去年，中國資本市場中排名前十市值的公司，6個金融企業，1個酒類企業，1個石油化工企業，1個通信企業，1個製造業企業。美國前十大上市公司中7個高科技企業，1個金融企業，1個製造業企業，1個石油化工企業。美國這7個高科技企業都是數字技術＋高端產品形成的巨無霸，體現近十年來的新質生產力，所以這也是一個標誌。因此在這個意義上，我國代表新質生產力的獨角獸企業佔比並不高。

第五個指標，全要素生產率拉動GDP增長的比重。習近平總書記在政治局會議上的講話裡提到，新質生產力的時代標誌就是全要素生產率。如果全要素生產率達到GDP增長動力的50%以上，是新質生產力發展良好的社會標誌和宏觀經濟指標。

以上講了10個生產性服務業和體現生產性服務業發展發達程度的5個宏觀的經濟參數。當我們推進新質生產力，只要推進成功，那麼這些宏觀的參數一定會亮麗。反過來，能夠把一個地區的這5個宏觀的參數關聯的行業、產業做好，這個地區就形成了技術進步的氛圍，這個地區的新質生產力就會發展。

比如你到矽谷，你把這些參數一算，就知道他們很厲害。美國幾十年的獨角獸企業產生、新質生產力發展基本都在矽谷發生，就知道不是沒有原因的。在這個意義上，十大生產性服務業加五個宏觀的服務體系指標，其實就代表了新質生產力能夠順利發展的生態環境。