中日乒乓球「友誼小船」傾覆　這筆賬應該算到誰身上？

很多人還記得中日奧運乒乓球運動員們在巴黎奧運會期間的親密互動。兩國乒乓球團隊在場上雖是對手，但在頒獎環節，在賽場下的交流卻頗為親密。特別像日本選手早田希娜因長相清秀，在中國網路上頗有人緣，張本智和和張本美和兄妹因其華裔身份極受關注，前日本國乒選手石川佳純更因為是中國選手馬龍的資深「迷妹」被各種調侃。

然而中日奧運乒乓團隊「友誼的小船」說翻就翻，奧運結束後，因日媒翻出石川佳純和張本智和在巴黎奧運前夕參拜了供奉中日甲午戰爭、八國聯軍侵華戰爭的東鄉平八郎的東鄉神社，早田希娜在獲得奧運獎牌回到日本接受採訪時表示希望參觀館藏有日本「神風特攻隊」遺物的鹿兒島神風資料館，幾位選手奧運期間在中國收穫的好人緣土崩瓦解，中國乒乓球選手馬龍、孫穎莎、樊振東等，也迅速在社交媒體上取消了對他們的關注。

中國網民及運動員有這樣的反應並不奇怪，因為與日本侵華有關的歷史問題一直是中國人心中最大的疼點。1840年第一次鴉片戰爭後，中國淪為西方列強霸凌瓜分的對象，通過明治維新崛起成為強權的日本，就是其中一個給中國帶來最深重災難的列強，另一個是俄羅斯。

日本侵略中國是一個蓄謀已久的過程。1894年，日本發動中日甲午戰爭；1904年至1905年，又在中國東北發動日俄戰爭。通過這些侵略擴張行動，日本迫使清政府訂立不平等條約，不僅侵佔了中國台灣，還把中國東北的南部地區強行劃為自己的勢力範圍，在中國東北設立殖民機構，如關東都督府、南滿洲鐵道株式會社（簡稱滿鐵）、駐奉天總領事館等，建立關東軍，對東北進行全面的政治、軍事控制和經濟掠奪。

1931年9月18日，日本關東軍策劃「九一八事變」，挑起了全面侵華戰爭。從這一年一直到1945年8月15日日本投降，中國半壁江山被日本吞併。這場長達14年的慘烈戰爭是中國近代最不堪回首的一頁。戰爭造成了3500萬中國軍民死亡，其中日軍犯下的累累暴行罄竹難書，尤其1937年日軍佔領當時中國的首都南京後發動的大屠殺，致使30萬普通老百姓喪命，更是慘絕人寰。

每年12月13日，南京大屠殺死難者國家公祭儀式舉行。（影片截圖）

因為發動法西斯侵略戰爭，二戰後東京國際法庭對當時的主要戰犯進行了審判，一批罪孽深重的戰犯被判處死刑。但是因為冷戰旋即開始，出於遏制共產主義陣營的需要，二戰後佔領日本的美國對日本的清算並不徹底，很多參與過戰爭的頭目被放過，有些甚至又進入戰後政府，歷史問題就這樣在日本成了糊塗賬，成為橫亙在中日、朝日和韓日之間的傷疤。二戰後的歷任日本政府，在侵略戰爭的歷史問題上要麼避重就輕，要麼死不認賬，要麼甚至美化戰爭，一些在發動和參與過戰爭的戰犯的靈位還被放入神社享受國家祭拜，更遑論對國民進行反思教育。

因為日本政府在歷史問題上的做法，很多在中、韓、朝引為常識的日本戰爭罪行，日本戰後一代中都少有耳聞。像南京大屠殺，中國人近代最慘痛的國家記憶，可以說是日本法西斯戰爭罪惡的集中象徵，但是在日本因為二戰後官方支支吾吾，政客否認，媒體迴避，導致很多普通日本人根本不知道，或者認為是中國杜撰，或者認為規模沒有那麼大。日軍731部隊細菌戰罪行，日本殖民朝鮮半島和台灣犯下的罪行，差不多都是類似境地。

這些給中、韓、朝國民帶來深重災難的反人類戰爭罪行，普通日本人即便知道一些，也很不全面。因為認識不到當年侵略戰爭的罪惡，有些日本人還把日軍的野蠻行徑理解為為國拼搏奉獻精神，如當年發動自殺襲擊的「神風特攻隊」就被不少人扭曲美化，成為一種日本精神的象徵。

日本乒乓球運動員早田希娜、張本智和、張本美和和石川佳純等參拜供奉戰犯的神社，到底是哪種情況外人不得而知，但是不管出於那種原因，中國網民對其提出質疑，中國乒乓球奧運選手也取消對他們社交媒體賬號的關注，都在情理之中。不管早田希娜、張本智和、張本美和和石川佳純是因對歷史無知犯的錯誤，還是有意冒犯中國人的歷史感情，歸根結底，這本賬都應該算到戰後歷屆日本政府身上，那些罔顧侵略歷史的右翼政客，才是最應該被譴責的人。