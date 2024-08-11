巴黎奧運｜乒乓球跳水中國稱霸　樊振東全紅嬋「叛逆」更贏人心？

今屆巴黎奧運，中國歷史性的奪下跳水項目的8面金牌，實現包攬跳水項目的歷史成績。另外，乒乓球項目也如外界預期，順利奪下5金。這兩個項目中國在巴黎奧運實現「完全制霸」，其中乒乓球項目盧森堡派出的倪夏蓮同樣來自中國，61歲的她與23歲孫穎莎的嬤孫戰，成為本屆奧運的熱門看點，而中國人在乒乓球制霸也再次成為話題。



巴黎奧運會乒乓球女單金牌賽上，陳夢4-2孫穎莎奪冠，日本選手獲得銅牌。（視覺中國）

乒乓球中國無敵 更上演中國人打中國人

2016年里約奧運，德國《日報》就曾發布一篇《中國總是贏得乒乓球比賽—包括在陌生的國旗下》的報道寫道，在乒乓球的項目上「最終都是中國贏」。而在進入21世紀後，隨著傳統強隊日本、瑞典的沒落，中國乒乓隊在國際賽事幾乎沒有對手，2008年北京奧運開始沒有失掉一面乒乓球項目的金牌。

巴黎奧運會乒乓球女單金牌賽上，陳夢4-2孫穎莎奪冠。（視覺中國）

巴黎奧運｜乒乓球再頻現中國人打「中國人」 兩國更派阿姨級選手

一直以來，乒乓球都是中國隊的傳統強項，不少國家的運動員都曾有過到中國「取經」的經歷，例如前日本女子乒乓球運動員福原愛。更有一些國家向中國僑民或華裔招手，以增強其代表團的實力的情況，同時，到海外尋覓更多的機會、更長的乒乓球職業生涯，也是許多選手披上其他國家戰袍的原因。

倪夏蓮在與孫穎莎的對戰幾次救球中奉獻經典的「反智轉身」。（網上圖片）

據報道，今屆奧運會上，德國、澳洲、加拿大、法國、美國、斯洛伐克、斐濟、韓國、摩納哥、葡萄牙等國家都派出了華裔或者中國出生的選手。其中，盧森堡和智利更是派出兩位「阿姨」級選手參加賽事，他們分別是61歲的倪夏蓮和58歲的曾之穎。

倪夏蓮為今屆奧運乒乓賽事一道特別風景。（Getty Images）

曾之穎原本已掛靴，今年終於實現參加奧運的夢想。（Reuters）

中國跳水靠經驗傳承機制

今屆奧運，中國跳水「夢之隊」順利拿下跳水項目的所有金牌，一共八面，打破了歷史紀錄，中國跳水隊也正式在這屆奧運打敗美國，成為有史以來拿到最多面跳水金牌的隊伍。

中國跳水隊可謂是江山代有才人出。據《南方財經網》報道，中國跳水隊能夠四十年如一日地保持超強的穩定發揮，運動員的個人努力和勤奮訓練當然是第一原因，但背後的人才培養和經驗傳承機制的作用同樣功不可沒。

曾經有網民說，本以為郭晶晶退役是「輕舟已過萬重山」，沒想到奪冠新人接力，簡直是「烏蒙山連著山外山」。

郭晶晶退役後熱衷參與公益事務。

據統計，中國企業中，以「跳水」二字命名的，共有1582家。而全紅嬋老家所在的廣東，更是一直以來的跳水運動強省。在全紅嬋出生成長的湛江，也曾走出過多名跳水世界冠軍。從中國跳水首位世界冠軍陳肖霞到中國跳水首位國際裁判陳國能，廣東跳水已創造了多項「第一」。

整個廣東的跳水後備力量非常充足，包括汕頭、惠州、東莞、中山、江門等在內有十多個大型的體校跳水隊，源源不斷地向上輸送人才，這是廣東跳水一直在全國處於領先位置的基礎。

在經驗傳承方面，「跳水技術之父」徐益明開始，多年來跳水「名教頭」層出不窮，他們不僅擁有豐富的教學經驗和專業的技術知識，而且還有著創新的教練理念，不斷地探索新的動作和技巧，比如利用陸上訓練、模擬訓練、影片分析等手段，提高運動員的動作質量和穩定性，馳名中外的「水花消失術」更是成為了中國跳水隊的「絕活」之一。

巴黎奧運女子10米高台跳水決賽：中國隊的全紅嬋及陳芋汐包辦金牌和銀牌，得獎時與銅牌的朝鮮選手金美萊合照。（REUTERS）

巴黎奧運女子10米高台跳水決賽，中國隊的全紅嬋順利奪冠。（Reuters）

一直以來，通過「三級訓練網」模式（傳統學校—專業體校—省級國家級集訓隊），跳水人才層出不窮。許多優秀的苗子通過選拔進入隊伍，再經過優秀的教練員的指導，逐漸成長為頂尖的跳水運動員。這種選拔機制保證了隊伍的人才儲備充足，可以隨時更替和補充。

《南方財經網》指出，跳水隊在人才的發現和培養上，確實有獨到之處。以各種童言無忌、率真可愛博得大家喜歡的全紅嬋為例，從她面對媒體和公眾的表達中就能夠清晰看出，她對外所展現出來的天真爛漫和樂觀專注，說明她在日常的訓練中，一定得到了足夠的重視和尊重。

7月27日，巴黎奧運會，女子雙人3米彈板跳水，中國的昌雅妮, 陳藝文慶祝奪金。（Gonzalo Fuentes／路透社）

樊振東有個性不愛受訪 贏了打歌致敬麥巴比

值得關注的除了場上的表現，亦都有選手們的人生故事和花邊新聞，許多網民發現，今屆的「00」後，都很「叛逆」，不同於過去的奧運冠軍的循規稻矩，每個都個性鮮明。

例如，不同於此前乒乓球男單冠軍馬龍的「體面」，今屆巴黎奧運奪乒乓球男子單打及團體兩面金牌樊振東則是「有個性」，贏球後第一件事是比出致敬麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩）、皇馬球星比寧咸的慶祝動作，成為網絡熱話。

八強時樊振東一度陷入苦戰，賽後模仿比寧咸慶祝。（Getty Images）

比寧咸招牌慶祝動作。（Getty Images）

有趣地是，不同於對自己偶像的執著，在面對各式各樣的官方採訪，樊振東就顯得「興趣缺缺」，日前有網民發現，中國乒乓球男團採訪，三人的賽後採訪片段幾乎都是隊長馬龍帶頭作答。

在四強賽乒乓球男團擊敗法國後，樊振東推託受訪，就站在馬龍後面和王楚欽使眼色、相視而笑，王楚欽開始撥弄頭髮，樊振東就玩指甲，三人站位和場面令網民聯想起香港油麻地小學生派位的訪問片段，網民笑稱三人「神還原名場面」，更感嘆馬龍「終究是一個人扛下了所有」。

馬龍接受香港媒體訪問，樊振東和王楚欽在後面相視而笑。（影片截圖）

油麻地天主教小學，三位男學生接受傳媒訪問，成為知名的迷因圖。(thread@mayannem)

馬龍受訪隊友做佈景板狂使眼色 網民笑稱：神還原香港小學生訪問

樊振東在男子團體決賽勝出後，再次做出麥巴比招牌慶祝動作。（微博圖片）

雙手交叉放在胸前，手掌夾在腋下，是麥巴比的招牌慶祝動作。（Getty Images）

樊振東也來不避諱自己是Taylor Swift的忠實粉絲，今年3月初世界乒乓球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽前，他去看了Taylor Swift在當地的演唱會，最終爆冷輸球，引發爭議。

但他也不畏懼網絡的質疑，贏球後也發Taylor Swift的歌慶祝，幫偶像宣傳不遺餘力。

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全紅嬋回懟央視記者 純真率直獲世界關注

同樣也純真率直受到網民喜愛的全紅嬋。巴黎奧運女子10米台跳水決賽中，全紅嬋上演「水花消失術」，以425.60分的成績奪得金牌，成功衛冕。比賽後，CGTN（央視旗下英文頻道）記者竟突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕，「不會，不想知道」。而全紅嬋此舉亦被網民盛讚到，「真爽，大部分人缺乏拒絕他人的能力，看起來全紅嬋沒有這方面的困擾。」

CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕，「不會，不想知道」。（影片截圖）

《香港01》此前曾在「潘展樂、鄭欽文和全紅嬋 平視世界的「00後」正在說好中國故事？」一文中提到，巴黎奧運會上一眾00後給出了「如何說好中國故事的」答案。他們在奧運會這個國際舞台上的表現，生動詮釋了什麼叫自信，什麼是平視世界的一代人。

據統計，這一屆奧運會中國代表隊總共來了405名選手，00後就超過了131人。顯然，00後一代已經開始集體登上奧運舞台，他們不僅是平視世界的一代人，也是衝破傳統敘事在講中國故事的一代人。

文中盛讚，自信但決不自大，不畏懼各方質疑，有深厚的家國情懷也能充分張揚個性，尊重基於規則的秩序但也不懼對不公平的規則發起挑戰，這就是中國00後一代展示出的精神面貌。

全紅嬋點解咁鍾意公仔？ 母親回應：以前家裡沒錢買，她不敢要