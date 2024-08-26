柯文哲等跌倒　賴清德「吃飽」

賴清德5月20日上任後，在台灣掀起一股打貪浪潮，屬民進黨同一陣營的鄭文燦遭疑涉貪案，經歷台灣檢方3次抗告，桃園地方法院最終裁定收押禁見。柯文哲創辦的民眾黨更是遭到滅頂之災，全台唯一民眾黨籍地方首長、新竹市長高虹安遭控立委任內期間涉貪助理費用、詐領公款指控後，被台北地院一審判處7年4月徒刑，柯文哲及其核心助手黃珊珊等也被曝涉入政治獻金案，被檢方分兵七路查抄，清廉形象遭受重創。而在連環出擊下，賴清德的支持度卻接連升高，目前已經到58.9%的歷史高位。



台灣媒體報道，《美麗島電子報》8月26日發布的最新民調顯示，58.9%信任賴清德（其中15.5%很信任、43.4%還算信任），比上月增加3.7個百分點，有30.3%不信任賴清德（其中13.3%很不信任、17.0%有點不信任），比上月減少1.7個百分點，未明確回答的有10.8%。

賴清德上任後支持率變化。（美麗島電子報）

而與之相反，民眾黨的不滿意度飆高到65.3%，達到該黨2019年創黨以來的新高。《美麗島電子報》同一日公布的最新民調，在政黨好感度方面，柯文哲帶領的民眾黨政黨好感度來到21.9%，相較上月暴跌9.7個百分點；反感度方面，相較於上月49.6%，爆增15.7個百分點來到65.3%，為該黨創黨以來最高。台媒轉引《美麗島》的民調分析認為，這是因民眾黨未妥善處理假帳案以致持續延燒，以及先前京華城等案遭告發圖利貪污所致，「柯文哲和民眾黨的處境如雪上加霜，正面臨創黨以來最嚴峻挑戰」。

柯文哲所創台灣民眾黨支持率變化。（美麗島電子報）

柯文哲是台灣近年竄起的「白色力量」代表，他創辦的台灣民眾黨在今年的台灣大選中一躍成為第三大黨，並和國民黨一起在立法院處於相對多數。更重要的是，民眾黨的基本盤是「墨綠」和35歲以下的年輕選民，與民進黨的基本盤形成高度競爭，因而對民進黨賴清德四年後競選連任構成巨大威脅。若民眾黨的基本盤持續擴張，賴清德將在接下來2026年的「九合一」選舉和2028年的總統大選極度承壓。柯文哲與民眾黨自然就成了賴清德政治清算的最主要對象。

鄭文燦則是民進黨內「大阿哥」，是賴清德在黨內的最主要競爭對手，屬前任蔡英文的人馬。鄭文燦不僅與賴清德執政風格迥異，在2020年的「蔡賴之爭」中還明顯站隊蔡英文，讓賴清德當時極為被動。迫於美國壓力，蔡英文班底核心多被賴清德留用。但賴清德若想要在黨內立威，就必須在其中找一人「斬殺祭旗」，鄭文燦因為其身上的多重標籤，成為賴清德「殺雞駭猴」的最合適物件。

儘管沒有任何證據顯示賴清德介入鄭文燦案或柯文哲案，但是兩案爆發的時機，以及賴清德在兩案爆發後不同尋常的表態，和他作為兩案最終政治受益者的結果，都無一不讓人懷疑他在期間扮演的角色。在民眾對經濟表現分歧依舊，高達52.2%認為賴清德上任後經濟表現不好的情況下，其支持率能在短期內飆升，鄭、柯兩案的助力因素不能小覷。