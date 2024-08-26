黑神話：悟空｜為何一直講不好中國故事？宣傳是貶義　文化才高級

本文轉載自微信公眾號「文化政治經濟學」。



《黑神話：悟空》火爆海外

《黑神話：悟空》的爆火，已經無需多言，不光讓國內很多中年男人「爺青回」，也讓很多外國人為之瘋狂。

在8月20日發售後，僅用不到一天時間，Steam同時在線人數就突破了230萬人次，並超越《幻獸帕魯》的歷史最高成績 2,101,867人次，成為 Steam 同時在線人數榜單第二名，且歷史在線人數最多的單機遊戲。從Steamdb網站數據查看，《黑神話：悟空》已在29個國家及地區的熱銷榜獲得第一，且在全球範圍內，《黑神話：悟空》還是第一！

《黑神话：悟空》的故事背景源自於經典名著《西遊記》，玩家將扮演一位「天命人」，為了探尋昔日傳說的真相，踏上一條充滿危險與驚奇的西遊之路。

《黑神話：悟空》文化反擊

正因為《悟空》的火爆，有消息說，有美國議員正在提議美國政府封殺悟空遊戲，認為該款遊戲可能收集危害美國國家安全信息。這當然是莫須有的理由，欲加之罪何患無辭。

為什麼一款遊戲，竟然也能讓美國政界破防呢？因為美國一直以來都沒有放棄冷戰思維，一直以來都在利用其掌握的媒體霸權，在國際社會不遺餘力的妖魔化社會主義，妖魔化中國。

西方媒體掌握著全球90%以上的新聞信息資源，近70%的海外受眾是通過西方媒體瞭解中國的。相當多的西方媒體仍然戴著「有色眼鏡」觀察中國、報道中國。特別是隨著我國國力的提升和國際影響力、話語權的增強，一些西方國家心態失衡，想方設法對我圍追堵截。這就必然導致在西方輿論裡的中國與真實的中國相去甚遠。「由於西方長期掌握著『文化霸權』、進行宣傳鼓動，當代中國價值觀念存在太多被扭曲的解釋、被屏蔽的真相、被顛倒的事實。」

《黑神話．悟空》遊戲圖片

對這個問題，感興趣的可以讀一下李朝全在《西方妖魔化中國的歷史》，裡面有較為詳細的介紹。

很多公知說我們生活在信息繭房之中，其實西方社會的民眾又何嘗不是呢？Tik Tok為什麼被美國政府封殺，還不是因為它讓美國人看到了以色列的種族滅絕的種種暴行！

《黑神話：悟空》的爆火，就會讓西方世界的民眾認識到社會主義中國並非像之前他們所被灌輸教育的那樣不堪，在互聯網上妖魔化的那樣恐怖，可以讓西方民眾認識一個真實的中國。

首先，在求真方面：《悟空》所表現出來的遊戲設計能力和遊戲製造工業水平，已經接近國際頂尖水平，讓西方人刮目相看…

其次，在求善方面：《悟空》所體現的不屈不撓敢於與強權鬥爭的精神，在價值觀上是可以與西方人共情…

第三，在求美方面：《悟空》所表現的中國的建築、山水、音樂，書法，光影，這些藝術變現形式，在審美上也可以征服西方人…

真、善、美，是人類共同的價值觀，《悟空》以一款遊戲，全方位的展現了中國人對真善美的追求，大範圍的且有可能是持續的回擊西方對中國的黑化。

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宣傳是貶義，文化才高級

這款遊戲，可能會讓中國的經典變成世界的經典，無疑是成功的文化輸出。但我們也不禁也要反思，為了打破西方對我們的妖魔化污名化，我們這些年也花了大量的人力物力財力，中央一直強調要我們的文宣部門向世界講好中國故事。

先別說對外講不好中國故事，就是在國內，我們也都被西方意識形態滲透成了篩子，很多人被西方意識形態洗腦，甚至甘願充當西方敵對勢力的國內代理人和馬前卒。

為什麼我們一直講不好中國故事呢？

因為我們一直在做低一層的意識形態宣傳、灌輸，而不是做高一層的文化建設、文化薰陶。

《悟空》的成功是文化的成功，而不是宣傳的成功，甚至反襯出了宣傳的失敗。

宣傳這個詞、這種形式在互聯網時代，早就成了貶義！我們要的是傳播，宣傳只是一個最低效的手段。做好了文化，大眾自然就會收藏、點讚、轉發，自然就有了傳播，而不是浪費大量財力物力人力去宣傳。

這就像在商品市場，當商品供過於求的時候，必須要放棄銷售思維而變成產品思維，把精力和資金放在打造好產品上，而不是把精力和資金投放在宣傳渠道上。

意識形態本就蘊含在文化之中，未來中國，必須從宣傳意識形態的傳統思維中跳出來，真正把握好文化建設，提升我們的文化自信，意識形態工作自然而然也就水到渠成。