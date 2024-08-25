《黑神話：悟空》掀深圳華強北砌機熱 PS5貴幾百蚊仍火速斷貨
撰文：盛昀
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《央視財經》報道，中國首款3A遊戲《黑神話：悟空》上線後，迅速登頂全球多個遊戲平台銷量榜首，也帶動了電腦硬件和PS5遊戲主機等銷量的上漲，位於深圳華強北的電子市場就迎來了一波「砌機熱」。
華強北迎來｢砌機｣熱
據《央視財經》報道，由於《黑神話：悟空》對電腦配置有一定要求，為了獲得更好的遊戲體驗，不少消費者選擇更換顯示卡或者購置新機，帶動了電腦硬件線上線下銷售火熱，部分硬件還因貨源緊張漲價。
在深圳華強電子世界一家店裏，一位技術員正忙著組裝今天的第八台電腦，因為外地客戶著急玩遊戲，他要盡快組裝發貨，近期他和同事們幾乎天天加班。
華強北某公司電腦技術員表示，目前賣得最多的顯示卡，對比往常增加了20%左右。而京東數碼業務部負責人也表示，在《黑神話：悟空》上線期間，遊戲設備成交額同比增長超過了5倍，遊戲電腦成交金額同比增長也超過100%。
PS5主機銷量也火爆
除了電腦硬件，PS遊戲主機同樣火爆，相對於配置全套電腦，遊戲主機的價格較為便宜，是消費者的另一個選擇。
在一家經營各類遊戲設備的店舖，最後幾台PS主機已經打包完畢準備發貨。店鋪負責人稱，目前PS5遊戲主機價格每台上浮了幾百元，仍然供不應求，不少消費者一大早就來「搶貨」，更有商戶說：「首次有一個遊戲讓機器賣斷貨的。」
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