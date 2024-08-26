《黑神話：悟空》霸榜12國Steam全球銷冠　國產遊戲將一路狂飆？

當熟悉的《雲宮迅音》在電腦屏幕前響起的那一刻，全球玩家對《黑神話：悟空》的熱情，徹底被點燃，國產首款大型3A遊戲來了！



8月20日，由國內遊戲開發商「遊戲科學」所推出的《黑神話：悟空》正式上線，並迅速在全球遊戲市場引發風潮。上線當日，Steam平台的同時在線人數便達到了125萬，相關話題還霸占了各大熱搜榜單。



【本文轉自《新京報》「貝殼財經」，作者：覃澈】

銷售額破4億 《黑神話：悟空》引發玩家追捧

《黑神話：悟空》是由遊戲科學公司制作的以中國神話為背景的動作角色扮演遊戲，自2020年8月官方公布第一個實機演示影片開始，國內外無數玩家就被其所吸引，正式上架後更是掀起了一場巨大的「中國風潮」。截至8月20日中午，該影片播放量已接近5700萬次。在微博上，相關話題熱度已達到89.7萬討論，12億次閱讀。

上架當天，《黑神話：悟空》的熱度一路狂飆。據全球遊戲評分網站Metacritic統計，截至8月19日，54家全球媒體平均給出了82分的評價，其中權威評分機構IGN中國、IGN Brasil、GameBlast、GamingBolt等7家媒體更是給出10分的滿分。

《黑神話：悟空》：8月20日，遊戲平台Steam顯示，以收入計算，《黑神話：悟空》排名全球第一，已經有10週在排名前100。

公開數據顯示，該款遊戲目前位列Steam全球周銷量冠軍，更在美國、新加坡、泰國、加拿大、巴西、意大利等12個國家霸榜。在銷量方面，截至目前其預售銷量已超過120萬份，預售銷售額突破4億元（人民幣，下同）。

有業內人士預測，目前市場對於該遊戲的銷量預期在500萬份以上，甚至可能達到千萬份量級。這意味著在不考慮平台抽成的情況下，《黑神話：悟空》發售後的收入有望沖擊26億元。

「除了遊戲本身品質優秀外，西遊文化的價值也吸引著當下年輕人。」遊戲行業觀察者馬靜告訴貝殼財經記者，作為首款國產3A遊戲大作（指開發成本高、開發周期長、制作精良的遊戲），《黑神話：悟空》的影響力不局限在遊戲領域，其背後隱藏的IP價值讓無數傳統廠商看中。

據報道，包括聯想拯救者電腦、硬盤廠商致態、瑞幸咖啡、滴滴青桔在內的多個品牌已紛紛推出《黑神話：悟空》聯名款商品，行業更是覆蓋出行、零售、數碼3C等多個領域。

瑞幸咖啡與《黑神話：悟空》推出聯名遊戲周邊。

「跨行業品牌的合作足以說明對遊戲IP變現能力的看好。」馬靜說，「而《黑神話：悟空》引發的熱潮和成功，也給予了更多遊戲公司啟示，未來勢必會有愈來愈多的國產3A遊戲湧現在市場當中。」

遊戲周邊、電腦硬件市場爆發 資本市場同樣獲利

《黑神話：悟空》的刷屏，不但帶動著遊戲銷量的爆發，遊戲周邊、電腦硬件和PS5主機銷量也迎來一波銷量與價格的上漲。

貝殼財經記者了解到，除了發布268元的PC標準版和328元的PC豪華版等數字版本外，遊戲還發布了限量20000套的「實體豪華版」和限量10000套的「收藏版」，儘管後兩者價格分別達到820元和1998元，但由於其配有遊戲相關周邊商品，剛一發售迅速被玩家搶購一空。

8月20日，貝殼財經記者登錄二手平台搜索發現，其中不少商家正溢價轉賣相關商品。其中「收藏版」的二手價格大多在3700元至4000元，漲幅近1倍。

《黑神話：悟空》掀深圳華強北砌機熱 PS5貴幾百蚊仍火速斷貨

除了周邊外，近期電腦硬件和PS5遊戲主機銷量同樣火爆，部份硬件還因貨源緊張漲價。

以AMD早前推出的7800X3D晶片為例。該款晶片在短時間內從2300元左右飆升到3000多元，儘管有英特爾晶片出現問題而導致玩家紛紛改買AMD產品的因素，但《黑神話：悟空》的出現也加劇了玩家組裝及升級電腦的趨勢，進而推動市場爆發。

多位電腦銷售商家在接受採訪時表示，除了CPU晶片外，不少玩家為了得到更好的遊戲體驗，也開始對顯卡進行升級。

「此前4080和4090系等高端顯卡少有人購買，最近基本每天都有人諮詢下單。」一位商家告訴貝殼財經記者，近兩年來隨著玩家群體趨於固定，通常遊戲主機和顯卡銷量不會出現大幅度波動。然而受《黑神話：悟空》的影響，近期銷量數據明顯呈增長趨勢。

《黑神話：悟空》正式面世，立即掀起一股遊玩熱潮。（圖片來源：視覺中國）

《黑神話：悟空》的熱度還擴散到資本市場。

Choice數據顯示，遊戲出版方、版號所屬方浙版傳媒今年以來累計漲幅約20%，更在遊戲開啟預售的第三天達到年內股價最高點。

截至8月20日中午收盤，浙版傳媒股價達到9.57元，上漲10%，而與《黑神話：悟空》合作第三方手柄的八位堂，其背後供應商致尚科技的股價也大幅上漲，股價達到41.20元，上漲7.83%。

除了遊戲本體之外，將參與出版《黑神話：悟空》設定集的中信出版股價達到29.59元，上漲18.93%。

引發全球熱潮，分析：中國遊戲工業化水平更進一步

「作為傳統文化千年一系的文化古國，中華文化源遠流長，五千年的歷史有太多值得挖掘的文化瑰寶。」早在2021年的中國遊戲產業年會上，中國音數協遊戲工委副秘書長鄭南就表示了對國風遊戲的肯定。

近年來，隨著年輕Z世代民族文化自信增強，對中國傳統文化興趣也日益濃郁，愈來愈多「國潮」「國風」元素出現在遊戲中。這些帶有中國武俠、神話色彩的遊戲更受到眾多玩家的推崇。

位於山西朔州的崇福寺在遊戲中重現，幾可亂真。（網上圖片）

國風題材的遊戲在市場走紅並不意外。以《黑神話：悟空》為例，其植根於中國古典四大名著之一《西遊記》，玩家對其背景和故事早已熟知，而孫悟空的形象不但是玩家小時候心中的「超級英雄」，更已成為中國浪漫主義文化的象征。而以其作為主角的遊戲，自然被玩家所認可和推崇。

國風遊戲所蘊含的傳統文化魅力，不僅吸引著眾多國內玩家，也在海外市場掀起「中國風潮」。

上海售賣遊戲軟件和硬件外設的店舖內正播放《黑神話：悟空》戰鬥畫面宣傳片。

貝殼財經記者了解到，早在《黑神話：悟空》正式發布前，遊戲預告中的佛教名勝古跡、唐宋文物遺跡已被海外無數玩家廣泛關注。而隨著多款預告片的發布，更吸引到不少人開始學習中文，乃至讀起《西遊記》來。

「隨著全球遊戲市場的日趨龐大，通過遊戲進行文化傳播的價值愈來愈被認同。」馬靜告訴貝殼財經記者，早前波蘭將民族著作《獵魔人》制作成系列遊戲、美國通過《荒野大鏢客》系列宣揚美國西部文化，而如今隨著《黑神話：悟空》的發布，勢必也會推動中國傳統文化在海外市場的傳播。

民生證券研報認為，《黑神話：悟空》在一定程度上標志著中國本土遊戲開發商具備全球認可3A大作研發實力，遊戲工業化水平更進一步。國泰君安也表示，這款遊戲對於國產遊戲出海、中華文化輸出或有深遠意義。