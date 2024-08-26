齊天大聖原來是他！《黑神話：悟空》28歲靚仔演員殷凱真身曝光

國產開發的3A級大作《黑神話：悟空》自上線以來，迅速掀起了遊戲界的熱潮，遊戲中的精緻場景與逼真武打動作廣受玩家好評。然而，許多玩家或許不知道，這款遊戲中的主角「天命人」背後，其實是一位28歲的靚仔、動態捕捉演員殷凱。



中國首款「3A遊戲」《黑神話：悟空》。（資料圖片）

內媒《極目新聞》報道，殷凱來自山東淄博，自幼學習武術，畢業於上海體育大學武術表演專業，早在2015年便被選中成為動態捕捉專業人才，至今已有9年經驗，並參與了《原神》、《天涯明月刀》等多款知名遊戲的製作。

《黑神話：悟空》遊戲主角「天命人」扮演者殷凱。（央視微博）

殷凱表示，當初得知要在西遊題材的遊戲中扮演悟空時，感到非常興奮。他說：「很多人小時候都有一個齊天大聖的夢，我從小練武術，也學過猴棍，所以這次機會對我來說是夢想成真。」殷凱在《黑神話：悟空》中擔任主角「天命人」的動態捕捉演員，並且還完成了包括黑熊精、虎先鋒在內的40多個角色的動態捕捉。

遊戲動態捕捉演員殷凱：

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殷凱透露，拍攝過程長達四年，每個角色的動作都需要考慮其性格、物種等特點，力求完美呈現，「有些動作可能是非人類的，人做起來很彆扭，但在遊戲中表現出來卻要非常自然，這是其中最大的挑戰。」

《黑神話：悟空》遊戲主角「天命人」扮演者殷凱。（殷凱微博@動捕演員kyle殷凱）

此外，殷凱也在微博上分享了自己進行動態捕捉時的畫面，模擬「悟空」的各種動作，包括從耳朵裡掏出金箍棒、跳下石頭等，讓人驚嘆他的專業技術和對角色的深刻理解。