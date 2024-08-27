上半年中國僅343萬對新人註冊結婚　年輕人為何不願踏入婚姻？

近日，國家民政部發布「2024年2季度民政統計數據」，顯示，2024上半年，全國結婚登記數為343萬對，離婚登記對數為127.4萬對。結婚數據與10年前2014年上半年相比，僅為當時的一半；與去年同期相比，今年則少49.8萬對。



據《經濟觀察報》統計，全國結婚登記數已持續下跌多年，2013年全年的結婚登記數達到近15年來的最高值，為1346.93萬對；此後逐年下降，於2019年跌破1000萬對，2021年跌破800萬對，2022年跌破700萬對，2023年小回升到768萬對。

隨著結婚登記數的減少，中國的結婚率整體下降也在意料之中。2013年，全國結婚率為9.9‰（千分之9），10年間結婚率整體下降了5.1‰。

中國婚姻登記數10年來腰斬。（經濟觀察報）

從各個省份看，10年間結婚率相差最大的是安徽省，差值高達8‰。2013年，安徽省結婚登記對數為80.56萬對，10年後結婚登記對數減少46.67萬對至33.89萬對。河南10年間結婚率的差值僅次於安徽，達7.8‰，10年間減少了77.34萬對結婚登記。值得注意的是，廣東和山東作為人口大省，2013年和2022年的結婚率均未達到國家均值。

男多女少彩禮高

結婚人數及結婚率走低的背後，人口性別比失衡是首要原因。據第七次人口普查數據顯示，海南的人口性別比最高，達123.47（即女性100：男性123.47），而全國總人口性別比為105.07，有13個省份超過了全國平均水平。男多女少，自然導致有一部份男性無法娶妻。

全國各省市彩禮均值情況。（經濟觀察報）

此外，高昂的結婚成本，天價彩禮等亦成為「結婚難」的重要推手。 數據顯示，中國絕大多數省份都有著彩禮的習俗。

據國務院發展研究中心公共管理與人力資源研究所研究員李佐軍研究，2000年以來，全國約有超過79%的婚姻收取彩禮，山東以超89%的比例成為最流行收取彩禮的地區，河北、廣東、安徽、甘肅等省收取彩禮占比也較高。金額方面，全國均值約為7.7萬元，浙江以約22萬的彩禮均值高居第一，福建、黑龍江、江西、內蒙古、山西、遼寧的彩禮金額均值超過也10萬元。海南、西藏的彩禮金額均值較低，約在1萬元左右。

近百萬養娃成本

除了彩禮，還有高居不下的房價、生育成本等。《中國生育成本報告》顯示，全國家庭0至17歲孩子的養育成本平均為48.5萬元；0歲至大學本科畢業的養育成本平均為62.7萬元。其中，上海、北京兩地的養育成本最高，分別為102.6萬元和96.9萬元。

此外，女性結婚意願低也成為結婚率低的原因之一。調查顯示，在大學生群體中，超7成男性有結婚意願，但僅有不到一半的女性有結婚意願，整體來看，女性的結婚意願遠低於男性。據2020年第七次全國人口普查數據來看，全國30歲至34歲沒有結婚的女性達到9.3%；35歲至39歲還沒有結婚的女性，達到4.1%。相比起30年前的人口普查數據，增長了約10倍。

隨著城鎮化水平的加快，青年受教育年限的延長，城市新型家庭婚姻理念將會逐漸占據主導地位。未來，晚婚趨勢仍會持續，促進結婚率的提高，還有「很長的路要走」。