如果蘋果下架微信，你選擇微信還是蘋果？雖然說的是「如果」，但內地社媒平台上討論之熾熱，已讓這個話題迅速登上微博熱搜。



一張題為「微信可能不支持iPhone16」的截圖，近日在網上瘋傳。內容稱，騰訊有可能不再支援iOS 18.2系統，意味著iPhone設備一旦升級iOS 18.2系統將無法使用微信，「因此目前iPhone用戶一定不要更新」。

好些網民質疑消息的真實性，有人糾正稱：「傳歪了，不是不支持，而是騰訊再不交『蘋果稅』的話，就把微信APP從Apple Store下架，所有iPhone設備都無法安裝或更新微信。」

有網傳消息稱「iPhone 16可能不支持微信」。（@新浪熱點）

不論是誰甩掉誰，若上述傳聞屬實，遭殃的是在內地的蘋果手機用戶，可能還包括那些因各種原因，在大陸以外無法棄用微信的廣大果粉。

所謂蘋果稅，是指每當蘋果用戶透過蘋果手機應用商店，付費下載應用（App）或在應用內部購買數位商品或服務時，需先打款給蘋果支付系統。蘋果會抽成30%，再將剩下70%轉給應有開發者。

蘋果和騰訊都否認「脫鉤」傳聞。內地媒體9月2日跟進報道，並引述蘋果官方客服稱，「有些消息是不可靠的」。騰訊工作人員也稱，「暫時沒有接收到這個消息」。

微信小遊戲近年來快速發展，蘋果據報希望堵住小程式遊戲支付漏洞，避免開發者將使用者引導向外部支付系統。

蘋果今年5月和6月分別警告騰訊和字節跳動，若不取消開發者和用戶繞過蘋果生態的能力，未來將不會接受微信和抖音的新版本更新。騰訊管理層8月在財報電話會中表示，騰訊目前並沒有透過內購繞開蘋果支付系統，並正積極與蘋果協商事宜。

騰訊公司的工作人員也表示未收到消息。

事實上，蘋果和騰訊早在2017年就因中國特色的「打賞」功能而交手過。

當時蘋果將「蘋果稅」的徵收範圍擴大至微信公眾號的打賞，將讀者向原創者打賞的行為定義為「應用內購買」。內地使用者則普遍認為，網絡打賞是自願性質的禮物，不是購買行為。經過一番博弈後，蘋果放棄對打賞的提成要求，但要求所有平台同樣不得從打賞中抽成。

微信是內地國民級應用，它集通信、社交、自媒體、支付、打車等各種功能於一身，是最大的移動社交平台之一，在中國有超過10億的月活用戶量。蘋果手機在中國市場的銷售雖然出現萎縮，但數據顯示，用戶量仍有約2.5億，一二線城市用戶比例在50%以上。

在龐大的商業利益面前，蘋果和微信誰也離不開誰。小遊戲的抽成問題將導致蘋果和微信未來只能「二選一」的傳聞不靠譜。只要兩家企業都用正常的商業腦袋做決定，雙方最終必能找到妥協方案。

在微博上，部分網民和新聞平台自設「微信或蘋果」的投票題。多個「民調」不出所料顯示，選擇微信的比率極高，均超出85%。這種命題的炒作成分較高，但也不免讓生活在中國的外國人心頭一震。

微信和蘋果的博弈，純屬中美民企之間商業利益的討價還價，官方之手沒有介入。但如果把「微信或蘋果」這樣的二選一假設性命題，放置在中美博弈的大框架中，那是否也相當於中美脫鉤或逼迫人們在中美之間「選邊站」的另一種演繹？它變相地以「微信或蘋果」的具象方式，直接衝擊普通民眾的日常生活？

不誇張地說，在中國沒有蘋果手機能活，沒有微信可不行，那相當於半身癱瘓，另一半靠支付寶撐著。有網民就說，「如果手機上沒微信的話，過兩天你被開除了都不知道」。

蘋果今年5月和6月分別警告騰訊和字節跳動，若不取消開發者和用戶繞過蘋果生態的能力，未來將不會接受微信和抖音的新版本更新。（視覺中國）

對於習慣用蘋果手機的內地人，或那些在中國工作、終究要回到本國的外國人來說，如果蘋果真的下架微信的話，手持兩台手機估計將成常態。有內地果粉就說，繼續買新蘋果手機，一部舊蘋果手機保留老微信版本系統，專用於微信就是了。或者，在蘋果之外，另買一台國產手機專用微信。

這種「選邊站」的生態給手機使用者製造很多不必要的麻煩，實際上也根本選不了邊，只能各自動腦筋，變個法子把分岔的生態給銜接起來。

蘋果手機秋季發布會即將在9月10日召開，iPhone 16系列手機屆時將亮相，此時「微信還是蘋果」傳聞四起，不排除是有心人士操作。

這番操作產生的意外效果是，它讓人們能有個更立體的想像畫面，當美中競爭導致經濟、科技和供應鏈等領域都走向分岔時，它給世界造成的傷害會有多大，那可不是多買一部手機就能解決的。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

