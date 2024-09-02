網傳蘋果iPhone 16不支持使用微信？　Apple中國與騰訊回應

9月2日晚，有網傳消息稱「iPhone 16可能不支持微信」，引發不少網民關注。據內媒《每日經濟新聞》報道，知情人士稱該消息是謠言，但蘋果與騰訊有關「支付漏洞」的討論尚在進行中。



iPhone 16 Pro系列會更有吸引力？（ｘ）

有網傳消息稱「iPhone 16可能不支持微信」。（@新浪熱點）

知情人士稱不能使用微信是謠言

近日，有傳言稱微信可能不支持iPhone 16，iPhone一旦升級到iOS18.2系統將無法使用微信。該條消息引發熱議，衝上微博熱搜第一，不少網民表示離不開微信，「如果真下架了那我就買安卓去了」；但亦有人指可能性不大，「蘋果和騰訊不會這麼做這麼蠢的事，大家就別瞎操心了」。

《每日經濟新聞》報道指，從知情人士處獲悉，此傳言為謠言。蘋果的官方客服也表示：「我在內部查詢了相關資料，沒有iPhone 16後續會不支持微信使用的這種情況，有些消息是不可靠的。」

騰訊公司的工作人員也表示未收到消息。

《貝殼財經》報道指，Apple官方熱線的Apple中國區技術顧問表示，關於iOS系統或者蘋果設備能否再使用微信，包括微信後續能否在Apple應用商店繼續上架和下載，需要由Apple和騰訊之間相互溝通和探討，才能確定之後的情況。

據《正觀新聞》， 蘋果的官方客服表示暫時未得到官方通知，iPhone新品不會把之前顧客正常使用的APP權限關閉剝奪。騰訊公司的工作人員也表示：「暫時沒有接收到這個消息。」

蘋果與騰訊的博弈仍在繼續

據《每日經濟新聞》，今年8月，蘋果被曝出考慮對微信、抖音加收「蘋果稅」。當時有媒體報道稱，蘋果公司正在加大對騰訊、字節跳動的施壓力度，要求兩家公司配合封堵微信、抖音中的支付漏洞。如果不取消開發者和用戶繞過蘋果生態的能力，未來將拒絕提供微信更新。

有用戶發現微信已經兩個月未進行版本更新。（蘋果App Store截圖）

對於「蘋果稅」，騰訊管理層在8月舉行的2024年第二季度財報會上曾進行回應：「目前我們並未通過應用內交易在IOS上實現小程序的貨幣化。我認為，如果這種貨幣化能夠實現，這不僅符合我們的利益，也符合蘋果的利益，更符合遊戲開發者和用戶的利益。但我們希望能在經濟上可持續且公平的條件下實現這一目標。因此，這個討論正在進行中，我們希望能達成一個積極的結果，因為這將是一個三贏的局面。」​​​

據悉，蘋果2024年秋季新品發佈會將於北京時間9月10日凌晨1點召開，屆時將推出最新款的iPhone 16系列。