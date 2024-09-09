柯文哲案一聲巨響　馬英九閃亮登場？

馬英九基金會執行長蕭旭岑9月8日現身民眾黨舉辦的「公民怒吼」晚會，成為國民黨陣營唯一到場支持遭羈押的柯文哲的代表。無庸質疑，蕭旭岑的現身並非單純為柯文哲辯護，更代表著馬英九意志的臨場，同時借此強調賴清德政府執政迄今不過百餘日，台灣司法體系所面臨的挑戰，讓馬英九的政治高度再次引人關注。



馬英九儘管已經卸任多年，但他在台灣政壇，特別是在國民黨與民眾黨之間的影響力仍然深遠。從去年的台灣大選到今年柯文哲案，馬英九始終在關鍵時刻入場，發揮其無法忽視的調和作用。今次蕭旭岑代表馬英九出席民眾黨晚會，進一步表明了馬英九對於台灣在野力量的團結與發展，仍有意扮演重要角色。

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馬英九的調和角色：從大選到柯文哲案

回顧去年台灣大選期間，在野兩黨「藍白合」曾是台灣政壇連綿數月的熱門話題，馬英九作為國民黨的大老，不斷推動國民黨與民眾黨之間的合作，也讓「藍白合」一度露出曙光，整合在望。儘管國民黨與民眾黨在11月底的「君悅會談」場合，當著媒體直播的面公然撕破臉，不歡而散，但這並無損馬英九作為調和兩黨聯合者的身份地位。哪怕馬英九彼時位居「君悅會談」喧囂場上C位，依舊全程保持中立，說明了他的調和作用使藍白合作的可能性一直存在。

隨著大選結束，又民眾黨於台灣立法院取得關鍵少數席位，藍白之間就高層政治層面合作的議題漸漸冷卻。儘管兩黨在新一屆台灣立法院內的議案合作關係得以確立，但兩黨的民意支持度依然與執政的民進黨存在較大差距，這也使得國民黨和民眾黨均處在兄弟登山、各自努力的階段，短期內缺乏契機形成真正的聯盟。

蕭旭岑此次現身民眾黨晚會，儘管相當程度象徵了國民黨內部對柯文哲案的關注，但並非意味藍白合作將再度浮現，而更像是藉由對司法公正的一貫堅持，再把馬英九請出檯面。

馬英九透過蕭旭岑的表態，強調了政治力量對司法的干預問題，這一立場無疑凸顯馬英九儘管卸任，在台灣在野陣營依舊存在穩定地位與影響力：馬英九依然試圖維持兩黨之間的默契，使他再度成為藍白合作話題中的關鍵人物。

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馬英九政治重量無人能及

除了在台灣在野陣營中的影響力外，馬英九的政治地位還體現在他與中國大陸的關係中。今年4月，馬英九在卸任後第二次赴中國大陸訪問，並成功舉辦「習馬二會」。這次會面不僅再次鞏固了馬英九在國共關係中的獨特地位，也展示了他在兩岸問題上的深遠影響力。

馬英九自2015年首次與中共總書記習近平會晤以來，雙方的互動一直受到外界關注。今年的「習馬二會」進一步強化了馬英九在兩岸關係中的橋樑作用，表明他在促進兩岸和平發展方面的無可取代性。即便馬英九已經卸任多年，但他在兩岸問題上的影響力遠遠超越其他台灣政治人物，這讓他在台灣政壇持續保持著高度關注。

習馬二會的成功舉辦，不僅象徵著兩岸之間的對話機制依然存在，也顯示出馬英九對於國共關係的重要性。在北京眼中，馬英九始終是國民黨內最具影響力的政治人物之一，他的立場和態度對於兩岸關係的未來具有重大意義。這一點，不僅在國共關係中無人能夠取代，也使馬英九的政治重量在台灣內政、乃至於對外關係上都得到強化。

台灣在野陣營少不了馬英九

儘管馬英九的政治地位依然穩固，但台灣在野陣營的分裂與挑戰依然存在。國民黨與民眾黨之間的合作難以長期持續，一如柯文哲不諱言稱「兩個政黨DNA差太多」，藍白兩黨在政治理念和策略上的分歧明顯，這使得藍白合作難以真正實現。民眾黨在柯文哲的領導下，雖在台灣政壇上佔有一席之地，但其支持度相對較弱，而國民黨則在內部整合的過程中面臨不小的挑戰。

反觀賴清德雖然以少數政府上台，但在執政上展現出強勢作風，不論是在立法院內的議事推動，還是近來雷厲風行的司法反貪案件，都讓在野黨面臨巨大的壓力。藍白兩黨儘管在立法院內有議案合作，但面對強大的賴政府，兩黨基於政治現實，哪怕DNA差再多，也得倚靠緊密的合作才能對抗賴清德的政治優勢。

6月24日，賴清德針對台灣立法院修法發表敞廳談話。（台灣總統府提供）

馬英九正是在這種背景下，再次披掛台灣在野勢力的獨特角色。他的政治高度讓他成為在野黨中唯一能夠有效喊話或令兩黨暫時擱置分歧的重要人物。無論是在面對柯文哲案中的司法問題，還是兩岸關係中的和平發展，馬英九的立場始終對台灣的未來發展有著深遠的影響。

馬英九的政治角色不僅體現在藍白合作的推動上，還包括他在兩岸問題中的橋樑作用。他的政治影響力，既跨越台灣內部，也延伸至兩岸關係的更大格局。從去年欲在大選間調和鼎鼐「藍白合」，到如今對柯文哲羈押案的大動作表態，馬英九的存在，既為藍白兩黨的合作保留了某種可能性，哪怕未竟之業，也至少為台灣在野勢力提供了一定程度的穩定政治核心作用。