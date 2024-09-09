上萬支持者立法院外聲援柯文哲　馬英九幕僚現身呼籲在野團結

前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲因涉貪遭收押後，民眾黨9月8日晚間在台灣立法院旁舉辦街頭開講活動，吸引上萬名支持者「小草」參與。此次活動不僅引來許多重量級嘉賓，馬英九基金會執行長蕭旭岑更以「神秘嘉賓」身份現身，並針對當前政治局勢發表強烈言論，呼籲在野黨團結對抗賴清德政府。



台灣民眾黨8日集會，聲援民眾黨黨主席柯文哲。（民眾黨提供；中時新聞網）

台灣民眾黨8日集會，聲援民眾黨黨主席柯文哲。（直播截圖）

蕭旭岑表示，他是在兩天前收到民眾黨邀請後決定參加此次集會，並強調馬英九完全知悉他的行動和發言內容。他特別指出，柯文哲的清白應由自己捍衛，並呼籲在野勢力必須團結一致，才能抗衡執政黨的政治力。蕭旭岑指出，司法系統已經被政治力滲透，不團結的在野力量將被逐一擊破。

這場集會以「集結！為台灣的司法正義站出來！」為主題，除了蕭旭岑，民眾黨多位領袖人物也登台發言，包括民眾黨立法院黨團總召黃國昌及知名網紅「館長」陳之漢。蕭旭岑是當晚唯一上台致辭的國民黨人士，他的現身進一步引發外界對藍白合作的關注。

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柯文哲因涉嫌圖利京華城改建案建商而遭收押，此次活動是民眾黨針對事件的首次大規模動員，意圖訴求司法公正，並為柯文哲發聲。