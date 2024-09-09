無恥的「亞人」和他們可悲的「無腦愛國粉」

9月7日，一位網名「亞人」的網紅在北京圓明園遺址遊玩，一名翻譯在為日本遊客拍照時非常禮貌地請「亞人」讓一讓，不僅受到「亞人」的拒絕，還被「亞人」一路追罵阻止拍照，用英文爆粗口：「I do fxxking care」，對翻譯和遊客操國罵，不斷強調「你tm日本人可以在圓明園照相嗎？」、「你tm中國人可以幫日本人在這地方照相嗎？」。

當導遊及兩名日本遊客已經打算離開，「亞人」還是不斷追着拍攝，不斷爆粗口滋擾三人。令人詫異的是，而當導遊向工作人員求助時，帶着紅袖章的工作人員竟也表示：「我也憎恨小鬼子，就這麼簡單！整你們小鬼子，我也贊成」。

「亞人」隨後將視頻上傳網絡獲取流量，還好，除了少數「無腦愛國粉」，大部分網友並不買「亞人」的賬。

不少網民對「亞人「的行為表示非常反感，認為他拿愛國當幌子，無端阻止日本遊客拍照，追罵遊客導遊，尋釁滋事，實際是為了吸引「無腦愛國粉」的流量，在這一極其自私的卑劣動機驅使下，不顧抹黑中國形象，表現得像個網路「街溜子」（流氓的意思）一樣，讓人反胃。

網友還發現，「亞人」的網名來自同名日本漫畫，當年在美國留學期間還留下有犯罪記錄。

一個在精神層面如此崇日，且行為如此卑劣的傢伙，在網路上搖身一變，靠宣揚極端民粹主義、抵制和排斥日本等外國遊客，居然成為能吸引32萬名粉絲的網紅，可見這個人的人格有多撕裂，行為有多無恥。也可見被極端民粹主義燒熱的「無腦愛國粉」在如今已絕非個例。

從影響層面看，除了發生在圓明園的這次「亞人」尋釁滋事事件，包括最近接連發生在吉林的美籍遊客遇刺案件、發生在蘇州針對日本母子行兇卻導致國人意外死亡的兇案，以及在一些地方時有發生的針對外國文化元素上綱上線發動網絡圍攻的事件等，都在網上引發渲染大波，甚至丟人丟到國外，讓人質疑中國的國民素養和社會風氣。

中國江蘇省蘇州2024年6月24日發生一宗持刀襲擊案，一輛蘇州日本人學校校車24日下午抵達巴士車站後，一名中國籍男子突然上前斬人，一對日本母子被斬傷、欲阻疑兇登車的中國籍校巴女職員也被斬到昏迷命危後死亡。有日本家長事後接受媒體訪問憶述事件，猶有餘悸。當地日本人也嚇得表示不敢外出。（日本放送協會新聞影片截圖）

在一些國家出於打壓遏制中國的戰略需要，推行「去中國化」、與中國「脱鈎」、「斷鏈」，試圖把中國排斥出國際主流世界和國際產業鏈分工的情況下，這些不斷髮生的針對特定外國人群體的盲目排外事件，也給了外界妖魔化中國、孤立中國以最方便的把柄，嚴重惡化了中國的國家形象與對外開放格局。

特別自新冠大流行以來，中西方結構性矛盾持續升級，同時因為國內經濟下行壓力，外資流出和產業鏈外遷加劇，在認識到西方戰略隔離中國的陰險目的和過於嚴厲的防疫管控產生的反作用後，中國開始在實踐層面大力糾偏，不斷擴大對外開放格局。比如對不少國家實施單邊免簽證政策，擴大製造業准入清單直到清零，放開外資在中國設立全資保險公司以及在特定城市設立外資醫院等。

尤其最近以來，為吸引更多遊客到中國旅遊，了解中國，最近以來，還實施了72/144小時過境免簽證政策，讓包括日本遊客在內的大批國外遊客以親身經歷感受到中國的開放與安全，感受中國人的好客與熱情，體驗網路和現代工程建設能力帶來的生活便利和迅捷交通，這些都是非常有意義的開放式舉措，既打破了西方對中國報道的「濾鏡」，又吸引了外資和外國遊客，作為一種反脱鈎戰略，也強化了中國與外部世界的聯繫，反映了中國政府全面擴大和深化對外開放的決心。

然而，像「亞人」這樣靠吃「愛國流量」的網紅和追隨他們的白痴無腦愛國粉，卻佔據了「政治正確」的高地，要麼宣揚極端民粹情緒，要麼被極端民粹情緒裹挾衝昏頭腦，在網上喊打喊殺，在現實中尋釁滋事甚至持刀行兇，讓人不禁質疑，他們到底是在「愛國」，還是在配合西方仇視敵對中國的勢力抹黑中國、隔離中國？

「愛國」是很高尚的民族感情，不是網紅們的流量密碼，更不是愚弄社會的工具。那些靠吃愛國流量的「亞人」，不管他們在街頭，在網絡，還是在電視節目上、在學術殿堂上，其實都是一個嘴臉，都掩蓋不住他們的卑劣動機。

這些人主要是壞，是極端的自私，他們明知道自己行為的後果，還要那樣做，極其可恥。而那些追隨他們的「無腦愛國粉」主要是蠢，他們被人洗腦、被人利用，成了別人賺錢的工具還不自知，還在洋洋得意，實在是可悲！