日遊客圓明園拍照被內地網紅粗口追罵　員工竟撐｢整小鬼子｣｜有片

近日，有日本遊客在北京圓明園觀光拍照留念時，遭到內地網紅「亞人」用粗口追罵制止，日本遊客的導遊與亞人口角，亞人不斷強調「日本人可以在圓明園照相嗎？」、「中國人可以幫日本人在這地方照相嗎？」當導遊向工作人員求助時，工作人員竟表示「整你們小鬼子，我也贊成」。影片曝光後引起網民嘩然。



當時兩名（一男一女）日本遊客的導遊（穿藍衣者）在為日本遊客拍照，發現亞人（右）站在一旁，便希望亞人可以移動一下。（影片截圖）

兩名（一男一女）日本遊客遭到內地網紅「亞人」用粗口追罵。（影片截圖）

日本男遊客聲稱要報公安。（影片截圖）

亞人追著拍攝及質問滋擾他們三人。（影片截圖）

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根據亞人拍攝的影片顯示，事件發生在本月7日，當時兩名（一男一女）日本遊客的導遊在為日本遊客拍照，發現亞人站在一旁，便希望亞人可以移動一下，沒想到亞人立即發難，質疑導遊為何要幫日本人在圓明園拍照，又指八國聯軍侵華，日本也是其中一個侵略國，過程中亞人不斷用中文或英文粗口，辱罵導遊及兩名日本遊客。

期間，日本男遊客疑不堪滋擾及一直被亞人追拍，於是也舉起手機反拍亞人。

管理處一名工作人員表示，「說白了是不讓（日本人)進來」，又指他也「憎恨小鬼子，就這麼簡單！整你們小鬼子，我也贊成」。（影片截圖）

管理處一名工作人員表示，「說白了是不讓（日本人)進來」，又指他也「憎恨小鬼子，就這麼簡單！整你們小鬼子，我也贊成」。（影片截圖）

管理處一名工作人員表示，「說白了是不讓（日本人)進來」，又指他也「憎恨小鬼子，就這麼簡單！整你們小鬼子，我也贊成」。（影片截圖）

管理處一名工作人員表示，「說白了是不讓（日本人)進來」，又指他也「憎恨小鬼子，就這麼簡單！整你們小鬼子，我也贊成」。（影片截圖）

員工：整你們小鬼子，我也贊成

該導遊本想平息事件，沒想到亞人仍持續挑釁日本遊客，只好找上管理處的人員調解。沒想到管理處一名工作人員竟也表示，「說白了是不讓（日本人)進來」，又指他也「憎恨小鬼子，就這麼簡單！整你們小鬼子，我也贊成」。

當導遊詢問該工作人員的說法是否代表圓明園的立場時，對方即否認，然後離開。

在影片最後，導遊及兩名日本遊客打算離開，但亞人仍不斷追著拍攝及質問滋擾他們三人。

亞人事後將拍攝的影片放上網絡，引起網友們熱議。不過，多數內地網友似乎對亞人的行為非常反感。

根據資料，在1860年，圓明園在英法聯軍之役中被洗劫破壞後放火焚毀。

亞人事後將拍攝的影片放上網絡，引起網友們熱議。（影片截圖）

亞人事後將拍攝的影片放上網絡，引起網友們熱議。（影片截圖）

網民熱議：

「抹黑中國形象，表面愛國」

「拿愛國當幌子，實際為了流量」

「網紅不能為了流量就沒了做人底線」。

