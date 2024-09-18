美誠月餅之亂和內地消費降級？

一個打著香港名號，但在廣州生產的月餅品牌美誠月餅，最近被知名帶貨主播「瘋狂小楊哥」帶火後，陷入了造假風波。



中秋節前，小楊哥和他創辦的三隻羊集團旗下主播熱推美誠月餅產品，售賣的系列月餅有99元（人民幣，下同）三盒、169元三盒等不同款，銷量非常好。據《每日經濟新聞》報道，該品牌在短影片平台近30天的銷售額超過了5000萬元。



本文獲《聯合早報》授權轉載。



萬萬沒想到的是，月餅熱銷後，隨之而來的卻是一連串爭議。根據網上流傳的多個直播片段，小楊哥及其旗下主播推薦美誠月餅時，使用了「大牌子」「高端品牌」「香港美誠你在線下買200多塊」等推廣話語。

《南方都市報》報道，小楊哥在直播帶貨時，還拿出一張「市場地位確認證書」，上面寫著「美誠月餅，黑松露流心奶黃月餅，全國銷量第一」。

與香港掛鈎的元素還不止這些。據《紅星新聞》報道，香港知名藝人曾志偉9月初曾與小楊哥在直播時推薦美誠月餅，稱「這個送禮是非常好」；對於小楊哥稱「他們在香港都知道，香港美誠在線下賣700塊錢一盒」也並未否認。曾志偉是三隻羊香港分公司老闆。

然而，有網民在香港最大網購平台HKTVmall用關鍵詞「香港美誠」「美誠月餅」等搜索時，都沒有發現相關產品。也有網民質疑：「住香港十多年沒聽過一個叫美誠的月餅。」

隨著輿論發酵，話題「月銷5000萬元的香港月餅香港買不到」衝上了微博熱搜。

面對排山倒海的輿論爭議，很快就有媒體從生產企業方證實，該款月餅產自廣東，且目前在香港沒有銷售。

澎湃新聞查詢發現，美誠月餅的品牌運營方為廣州市美誠食品有限公司，生產廠家為廣州市美誠食品科技有限公司，均位於廣州市花都區。兩家公司自稱，其母公司為香港美誠食品集團有限公司。儘管如此，多名代理商均說，「這家公司在香港沒有門店」。

有網民調侃：「顯然，這是個在大陸生產的香港月餅品牌。」

對此，美誠月餅相關負責人也不否認，並向《每日經濟新聞》說：「（網上質疑）我們為什麼在香港註冊公司，然後在內地生產，我相信，沒有哪條法律規定說我在香港註冊品牌，不能夠到內地生產的，對不對？如果說覺得這有什麼不妥的話，也可以拿出相關的一些法律法規。」

「三隻羊」直播間打出，美誠月餅黑松露流心奶黃月餅全國銷量第一 。

律師：「香港」二字可能誤導

陝西恆達律師事務所高級合伙人趙良善說，月餅帶有一定的地域性，商家、主播宣傳月餅帶有「香港」二字，稱是香港品牌，很容易讓消費者誤解，認為該月餅是香港傳統月餅品牌，甚至也產自香港。

趙良善解釋，若主播打著「香港」這一地域的旗號售賣月餅，使消費者誤認為月餅的產地就是香港，而且消費者也是衝著「香港」二字購買的，但實則香港並不生產或銷售該品牌月餅，這種混淆視聽的行為，涉嫌消費欺詐。

美心集團今日舉行首次傳媒月餅品鑒會，展示多款今年的香港美心月餅。

他也指出，從另一角度來看，主播售賣月餅，暗指月餅與香港有關聯，且在直播平台廣而告之、公佈於眾，若與事實不符產生誤導，則涉嫌虛假宣傳。

據新聞資訊平台「南方+」報道，廣州市花都區市場監管局已對廣州市美誠食品有限公司進行核查。安徽合肥高新區市場監督管理局星期二（9月17日）也通報，三隻羊公司涉「誤導消費者」等行為，現已立案調查。三隻羊的總部在安徽。

據第一財經星期二報道，美誠月餅天貓旗艦店的月餅產品已下架，僅剩三種點心禮盒。

第一財經也引述該店客服說，美誠品牌是在香港註冊並擁有商標註冊證書的，品牌基因與研發團隊均源自香港，但美誠在廣州與佛山設立了營銷中心與生產基地。

今年中秋月餅銷量不佳

每逢中秋節，圍繞月餅的各種話題時不時引爆輿論場。例如，前些年很多月餅禮盒被指「天價」；禮尚往來的月餅，一度也成為中國官場奢靡腐敗的符號。不過，隨著官方加大力度反腐，這種標籤已逐漸褪去。

美誠月餅被指假香港品牌 三隻羊直播中涉誤導消費者遭立案調查

中國焙烤食品糖製品工業協會發佈的報告顯示，今年主流月餅禮盒的價位，消費最為集中的價格區間在70元至220元，價格超過500元的月餅禮盒產品已基本退出市場。與去年80元至280元的消費集中區間相比，整體價格下降明顯。

今年中國消費市場疲軟，社會上吹起消費降級風。部分網絡輿論也認為，這或許解釋了為什麼打著香港月餅旗號、蹭著美心熱度卻售價低廉的美誠月餅，能賣得如此火爆。

中秋節之前，不少業者都感受到今年月餅市場行情寒意逼人。藍鯨新聞引述中國一家連鎖烘焙店店員說，今年月餅銷量相比去年降低了30%左右，團購的幾乎沒有，散賣的也很差。北京朝陽區一家粵菜餐廳銷售人員也說，今年月餅銷量較往年少了至少20%。

《時代財經》引述廣州一家大型月餅代工廠的銷售經理說，往年客戶在中秋節前兩個月就陸續下單，今年都在觀望，直到中秋節前一個月才開始集中下單，訂單也少於往年。這名銷售經理還說，因為訂單減少，有些月餅代工廠現在上三天班休息一天，隔天就能出貨。

中國焙烤食品糖製品工業協會早前預計，今年中秋月餅產量約30萬噸，銷售額約200億元，相比去年的32萬噸和220億元，均出現下滑。

如今美誠月餅的爭議已經引起官方關注，估計下來的調查也會給大眾一個交代。對一般消費者來說，這是值得欣慰的事。不過，除了不良商家誤導欺瞞、直播行業缺乏監管等消費市場的種種問題，月餅市場的冷清、美誠的意外火爆，也是中國消費降級的一個切面，在這個中秋節顯得格外突兀。