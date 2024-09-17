美誠月餅被指假香港品牌　三隻羊直播中涉誤導消費者遭立案調查

撰文：朱加樟
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深陷輿論風波的三隻羊集團旗下各大主播近期在售一款名為「美誠」的月餅，直播間宣稱該品牌是來自香港的高端品牌，但內媒卻發現美誠月餅在香港既沒有線下也沒有線上門店，質疑是「假香港品牌」。

三隻羊註冊地為安徽省合肥高新區，合肥高新區市場監督管理局17日（周二）發布情況通報稱，對三隻羊網絡科技有限公司在直播中涉嫌「誤導消費者」等行為，現已立案調查，將根據調查結果依法依規處理。

三隻羊集團旗下直播間銷售的美誠月餅旁邊，一直擺著「美心月餅」。（《新黃河》）
深陷輿論風波的三隻羊集團旗下各大主播近期均在售一款名為「美誠」的月餅。（影片截圖）

通報稱，近日，三隻羊網絡科技有限公司直播帶貨的「香港美誠月餅」引發關注。對三隻羊網絡科技有限公司在直播中涉嫌「誤導消費者」等行為，現已立案調查，將根據調查結果依法依規處理。

通報又稱，我局聯合相關部門已多次約談督促企業規範經營行為，對企業直播帶貨中出現的違法違規行為將堅決依法查處。

位於廣州花都區獅嶺鎮的廣州市美誠食品科技有限公司是美誠月餅的生產廠商。（《澎湃新聞》）
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