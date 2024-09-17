美誠月餅被指假香港品牌 三隻羊直播中涉誤導消費者遭立案調查
撰文：朱加樟
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深陷輿論風波的三隻羊集團旗下各大主播近期在售一款名為「美誠」的月餅，直播間宣稱該品牌是來自香港的高端品牌，但內媒卻發現美誠月餅在香港既沒有線下也沒有線上門店，質疑是「假香港品牌」。
三隻羊註冊地為安徽省合肥高新區，合肥高新區市場監督管理局17日（周二）發布情況通報稱，對三隻羊網絡科技有限公司在直播中涉嫌「誤導消費者」等行為，現已立案調查，將根據調查結果依法依規處理。
通報稱，近日，三隻羊網絡科技有限公司直播帶貨的「香港美誠月餅」引發關注。對三隻羊網絡科技有限公司在直播中涉嫌「誤導消費者」等行為，現已立案調查，將根據調查結果依法依規處理。
通報又稱，我局聯合相關部門已多次約談督促企業規範經營行為，對企業直播帶貨中出現的違法違規行為將堅決依法查處。
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