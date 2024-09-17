美誠月餅︱三隻羊創始人大小楊被挖曾任反詐宣傳大使　直播教反詐

撰文：朱加樟
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三隻羊集團旗下各大主播近期推銷的「香港美誠月餅」被指是「假香港品牌」，連集團創始人張慶楊（網名：瘋狂小楊哥）等也有推銷。合肥高新區市場監督管理局17日（周二）發布情況通報稱，對三隻羊在直播中涉嫌「誤導消費者」等行為，現已立案調查。

有網民發現三隻羊的創始人張慶楊（網名：瘋狂小楊哥）、張開楊（網名：瘋狂大楊哥 )去年8月曾獲安徽省六安市公安局委任「反詐宣傳大使」，當時更高調舉行聘書頒發儀式。

三隻羊的創始人張慶楊（右）、張開楊（左）去年8月曾獲安徽省六安市公安局委任「反詐宣傳大使」。（三隻羊微信公眾號）
大小楊更曾作客「六安警方直播間」，以「開學第一課」為契機，結合校園安全與社會反詐主題，與千萬網友共同進行了一場安全教育課。（三隻羊微信公眾號）
大小楊更曾作客「六安警方直播間」，以「開學第一課」為契機，結合校園安全與社會反詐主題，與千萬網友共同進行了一場安全教育課。（三隻羊微信公眾號）
深陷輿論風波的三隻羊集團旗下各大主播近期均在售一款名為「美誠」的月餅。（影片截圖）

據三隻羊的微信公眾號在去年8月發文指，在去年8月28日，六安市公安局為三隻羊集團創始人張慶楊、張開楊頒發「反詐宣傳大使」聘書，六安市公安局黨委委員、政治部主任周本祥表示：「隨著網絡數字化快速發展，傳統的反詐宣傳方式已不再滿足時代需要，希望與三隻羊在賬號運維、人員培訓、內容創作等方面積極開展合作。」

張慶楊、張開楊接過「反詐宣傳大使」聘用證書並表示：「『反詐宣傳大使』是一份信任與責任。安全無小事，積極投身反詐宣傳，普及安全防護措施，也是我們義不容辭的使命。三隻羊也將積極配合有關部門，發揮好互聯網企業的影響力和傳播力。」

小楊哥在直播間強調，「美誠」的月餅是來自香港的高端品牌。(淘寶)
曾志偉與小楊哥、大楊哥一起直播帶貨。（影片截圖）
當推銷到月餅時，曾志偉的兒媳王敏奕，以及糖妹也一同出鏡。（影片截圖）

文章稱，在當天晚上，大小楊更首次作客「六安警方直播間」，以「開學第一課」為契機，結合校園安全與社會反詐主題，與千萬網友共同進行了安全教育課。

在直播中，大小楊還分享了自己的親身經歷和感受，「不要輕易轉帳，不要相信天上會掉餡餅。大家可以下載一個國家反詐app，那個軟件能過濾詐騙電話和短信」。

三隻羊集團旗下直播間銷售的美誠月餅旁邊，一直擺著「美心月餅」。（《新黃河》）
位於廣州花都區獅嶺鎮的廣州市美誠食品科技有限公司是美誠月餅的生產廠商。（《澎湃新聞》）
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