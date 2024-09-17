美誠月餅︱三隻羊創始人大小楊被挖曾任反詐宣傳大使 直播教反詐
撰文：朱加樟
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三隻羊集團旗下各大主播近期推銷的「香港美誠月餅」被指是「假香港品牌」，連集團創始人張慶楊（網名：瘋狂小楊哥）等也有推銷。合肥高新區市場監督管理局17日（周二）發布情況通報稱，對三隻羊在直播中涉嫌「誤導消費者」等行為，現已立案調查。
有網民發現三隻羊的創始人張慶楊（網名：瘋狂小楊哥）、張開楊（網名：瘋狂大楊哥 )去年8月曾獲安徽省六安市公安局委任「反詐宣傳大使」，當時更高調舉行聘書頒發儀式。
據三隻羊的微信公眾號在去年8月發文指，在去年8月28日，六安市公安局為三隻羊集團創始人張慶楊、張開楊頒發「反詐宣傳大使」聘書，六安市公安局黨委委員、政治部主任周本祥表示：「隨著網絡數字化快速發展，傳統的反詐宣傳方式已不再滿足時代需要，希望與三隻羊在賬號運維、人員培訓、內容創作等方面積極開展合作。」
張慶楊、張開楊接過「反詐宣傳大使」聘用證書並表示：「『反詐宣傳大使』是一份信任與責任。安全無小事，積極投身反詐宣傳，普及安全防護措施，也是我們義不容辭的使命。三隻羊也將積極配合有關部門，發揮好互聯網企業的影響力和傳播力。」
文章稱，在當天晚上，大小楊更首次作客「六安警方直播間」，以「開學第一課」為契機，結合校園安全與社會反詐主題，與千萬網友共同進行了安全教育課。
在直播中，大小楊還分享了自己的親身經歷和感受，「不要輕易轉帳，不要相信天上會掉餡餅。大家可以下載一個國家反詐app，那個軟件能過濾詐騙電話和短信」。
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