美誠月餅廣州工廠被指走佬內媒實探　廠家：香港人工高才設廠內地

深陷輿論風波的三隻羊集團旗下各大主播近期在售一款名為「美誠」的月餅，直播間宣稱該品牌是來自香港的高端品牌，但內媒卻發現美誠月餅在香港既沒有線下也沒有線上門店，質疑是「假香港品牌」。



網絡有傳言指美誠月餅的工廠已經跑路，內媒實探發現，廣州美誠公司並未撤掉招牌，且工業園區門口仍有保安。廣州美誠相關負責人表示，美誠2019年就開始在香港和內地市場銷售，但主要還是在內地賣得比較多，且因為香港人工高，才在內地設廠。



網傳美誠廣州工廠已經跑路，後證實該圖片為舊照。（網絡圖片）

美誠工廠。（正在新聞）

「三隻羊」瘋狂小楊哥和曾志偉共同帶貨的香港美誠月餅。

實探美誠月餅廣州工廠

內媒《正在新聞》報道，近日，內地網傳「香港美誠」月餅在廣州的工廠改掉了招牌，已經｢走佬｣。

網絡流傳圖片顯示，廣州美誠公司所在園區的門口已經撤掉了該公司的招牌，原位置放上了某服裝配件有限公司的招牌。

內媒實探發現廣州美誠並未撤掉招牌。（正在新聞）

「三隻羊」瘋狂小楊哥和曾志偉共同帶貨的香港美誠月餅。

9月16日，內媒實地探訪了位於廣州花都區獅嶺鎮的廣州美誠公司，現場發現，廣州美誠公司並未撤掉招牌，且工業園區門口仍有保安。有附近居民指：「這個美誠好像是去年才有的」。

因為香港人工高 才在內地設廠

9月16日，廣州美誠科技運營負責人表示，其品牌在香港註冊，2019年就開始在香港和內地市場銷售，但主要還是在內地賣得比較多。

對方還稱，「香港的工人價格要高一點，工廠是設在內地的，行業內其實都這樣」，並提到主要有廣州和佛山兩個工廠。

美誠月餅宣傳指銷售高端月餅。(網絡圖片)

美誠的產地顯示在廣州與佛山。（正在新聞）

對於消費者要求「退一賠三」的說法，上述運營負責人稱，「如果是我們（月餅）的品質出現任何問題，會遵從（退一賠三），但品質是不會出現問題的。」

9月14日，內地網紅羅永浩在直播時表示會對購買美誠月餅的消費者「退一賠三」，截至目前，小楊哥直播間暫無公開回應。

曾因違反食品安全法被罰款

天眼查APP顯示，2016年10月，美誠月餅的生產廠家之一廣州美誠被廣州市花都區食品藥品監督管理局罰款5萬元。其違法行為類型為：《食品安全法》（2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議修訂）第一百二十四條第一款、第二款。

「三隻羊」瘋狂小楊哥和曾志偉共同帶貨的香港美誠月餅。

「三隻羊」瘋狂小楊哥和曾志偉共同帶貨的香港美誠月餅。

而《食品安全法》第一百二十四條第一款、第二款所指的違法行為是，生產經營致病性微生物，農藥殘留、獸藥殘留、生物毒素、重金屬等污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品、食品添加劑；用超過保質期的食品原料、食品添加劑生產食品、食品添加劑，或者經營上述食品、食品添加劑。