日本男孩深圳遇襲身亡　是個案也是警鐘

「九一八」事變的紀念日當天，一起日本男孩在深圳遇襲的惡性事件引發社會關注。

該消息最早由日本媒體發出。據日本共同社和日經中文網報道，日本內閣官房副長官森屋宏在9月18日的記者會上透露，一名在中國廣東省深圳市日本人學校就讀的男童在上學途中遇襲受傷。森屋宏同時透露，嫌疑人已被當局控制，正在接受調查。此外，森屋宏還表示，「從保護日本公民的角度出發，已向當地政府提出了防止類似事件再次發生以及共享詳細訊息的要求。」

當該消息傳回中國，人們自然而然會聯想到今年6月發生在江蘇蘇州的日本學校校車襲擊事件，以及「九一八」事變紀念日這一特殊時間節點。

位於深圳市的國際學校「深圳日本人學校」。（網絡圖片）

中國官方對此事的回應由外交部在當日的例行記者會上發出。面對共同社記者和日本廣播協會記者提問，外交部發言人提供了更多細節——9月18日上午，深圳日本人學校一名10歲學生在距離學校門口約200米的位置，被一男子刺傷。受傷學生第一時間被送醫並在全力搶救中，兇手已經被當場抓獲，案件還在進一步調查中。發言人還兩次表示，「中方將繼續採取有效措施，切實保護所有在華外國人的安全。」

在提供更多細節的同時，外交部發言人顯然也模糊掉了關鍵訊息，那就是被刺傷男童的日本身份。對於記者追問的「是否認為這類事件還是偶發事件」，發言人並沒有給出回應。而上一次蘇州襲擊案發生後，中國外交部和蘇州警方的回應、通報，與此前吉林襲擊事件發生時一樣，都強調是一起「偶發」事件。

只是與前兩次襲擊事件不同，這一次遇襲的日本男孩經全力搶救後，最終不幸身亡。日本副外長岡野正孝已召見中國駐日本大使吳江浩，表達對襲擊事件的嚴重關切。日本駐華大使館亦在男孩搶救無效身亡後表示，「我館認為事態嚴重，衷心希望中國政府盡最大努力保護在華的日本僑民，查明真相，防止此類事件再次發生。」

中日關係。（Getty）

目前針對該案已知的訊息非常有限，受害人沈某系混血兒，父母分別擁有中國和日本的國籍。犯罪嫌疑人系44歲男性，他的作案動機、家庭情況、社會處境等，官方並沒有透露。

蘇州傷人案發生後，《香港01》在《蘇州傷人案需要釐清的兩個問題》一文中即指出，雖然輿論熱潮正在退去，但仍有必要回顧這起傷人案，釐清兩個關鍵問題：

其一，中國官方前期的低調處理和慢半拍，並不等於默許乃至縱容極端民族主義、極端民粹主義，恰恰相反，對中共來說，如何治理網絡上的對立情緒和極端民族主義，一直是一道課題，也是一道難題。其二，在傳播革命已經到來的今天，網絡上所呈現的極端民族主義、極端民粹主義並非中國社會的主流，國與國之間的交流交往，也應該最大限度避免被放大的網絡輿情所裹挾。

從上一次的蘇州傷人案到這一次的日本男童深圳遇襲案，雖然是個案和偶發事件，卻也一再敲響警鐘。 尤其當類似案件接續發生，官方又未能及時向社會公布犯罪嫌疑人的相關訊息，只會加劇內部和外部的猶疑和猜測。尤其是日本男童深圳遇襲恰逢「九一八」事變紀念日當天，很難不讓人浮想聯翩。

9月18日，瀋陽拉向警報紀念「九一八事變」93周年。（視覺中國）

在該事件發生前不久，還發生了另一起引發關注的社會事件：9月7日，一位網名「亞人」的網紅在北京圓明園遺址遊玩，一名翻譯在為日本遊客拍照時非常禮貌地請「亞人」讓一讓，不僅受到「亞人」的拒絕，還被「亞人」一路追罵阻止拍照，用英文爆粗口，對翻譯和遊客操國罵，不斷強調「你tm日本人可以在圓明園照相嗎？」、「你tm中國人可以幫日本人在這地方照相嗎？」。當導遊及兩名日本遊客已經打算離開，「亞人」還是不斷追着拍攝，不斷爆粗口滋擾三人。而當導遊向工作人員求助時，帶着紅袖章的工作人員竟也表示：「我也憎恨小鬼子，就這麼簡單！整你們小鬼子，我也贊成」。

「亞人」事件自然也是個案，但當這樣的肅殺氣氛瀰漫開來，最終受傷害的，就不僅僅是在中國的外國人，也包括我們自己。