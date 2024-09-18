深圳日本國際學校小學男生上學途中遭持刀傷害　施襲男子落網

共同社等日媒報道，日本內閣官房副長官森屋宏18日（周三）在記者會上透露，位於深圳市的國際學校「深圳日本人學校」，一名小學男生今日（18日）上午遭到一名男性攻擊受傷，目前已送往醫院接受治療，至於該名男性則已被當局逮捕，目前正在接受調查。



位於深圳市的國際學校「深圳日本人學校」。（網絡圖片）

報道指，該名小學男生遇襲時正在上學途中。

森屋宏強調，「從保護日本國民的角度出發，我們已向當地政府提出要求，防止再次發生此類事件，並分享詳細資訊」。

通報：事主遭持刀傷害

深圳市公安局南山分局發布通報指，18日早上8時許，深圳市南山區招商街道轄內發生一宗持刀傷害路人警情，致未成年人沈某受傷。接報警後，南山分局迅速組織力量到場處置，現場抓獲疑犯鐘某（男，44歲），並第一時間將受傷人員送醫院。

通報指，目前，案件偵辦和傷員救治工作正在進行中。