深圳日本人學校10歲童當街遭刺死　母滿手鮮血呼救：孩子做錯甚麼

昨日（18日）是「九一八事變」周年紀念日，位於深圳市南山區的國際學校「深圳日本人學校」一名10歲學生在上學途中遇襲受傷，警方拘捕一名44歲男疑犯。該名學生於當日凌晨傷重不治。



日媒報道指，當時男童由母親陪同到學校上課，男童卻突然遭刺，腹部與雙腿出現大面積刀傷，現場留下大片鮮血，母親雙手鮮血求救。



位於深圳市的國際學校「深圳日本人學校」。（網絡圖片）

綜合日媒《讀賣新聞》等報道，18日上午8時，男童在距離學校只剩200米的路途中，遭到一名44歲的中國男子持刀刺傷，男童的腹部與雙腿出現大面積刀傷，當場鮮血直流。

陪同男童上學的母親雙手沾滿大量鮮血，她用中文喊叫：「我家的孩子到底做錯了甚麼」、「救救我」。

日經中文網報道指，男童雖然和家人一起上學，但似乎只有男童被刺。

受到該事件影響，深圳日本人學校從18日起臨時宣布本周停課。

通報：事主遭持刀傷害

深圳市公安局南山分局早前發布通報指，18日早上8時許，深圳市南山區招商街道轄內發生一宗持刀傷害路人警情，致未成年人沈某受傷。接報警後，南山分局迅速組織力量到場處置，現場抓獲疑犯鐘某（男，44歲），並第一時間將受傷人員送醫院。

通報指，目前，案件偵辦和傷員救治工作正在進行中。

江蘇蘇州今年6月也發生日本人遇襲事件。一名中國男子持刀襲擊等候日本人學校校車的母子，一名中國籍校巴女員工試圖阻止襲擊，但被刺中身亡。