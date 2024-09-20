向孩子舉起屠刀的人十惡不赦　「恨國分子」欲藉罪行抹黑中國形象

深圳日本人學校一名十歲學生在校門口被一男子刺傷，傳出孩子不幸身亡，這是令人十分痛心的消息。向孩子舉起屠刀的人，是十惡不赦的。任何替這類惡性犯罪找的藉口，都是不可接受的。



深圳日本人學校。（網上圖片）

事情發生後，中國互聯網表達了比較一致的譴責態度。但有些人有意無意地把責任推到子虛烏有的「仇恨輿論」或「仇恨宣傳」上，甚至怪罪於中國的愛國主義教育。這在近年來已經成為一些人的思維慣性，往往產生轉移輿論焦點的破壞性效應。

必須要說，「仇恨言論」在中國所有的網絡平台都是不被允許的，更不允許所謂的「仇恨宣傳」。把極端個案關聯到所謂「普遍性的社會問題」，上升到體制機制的討論，或者更大層面的質疑和否定。這也是一種對罪行的開脫，因為具有比較強的隱蔽性，導致其惡劣影響很大，對下一次的犯罪造成事實上的鼓勵和慫恿。

需要強調的是，敦促日本方面端正歷史態度，或者批評日本不負責任地排放核污染水，這些和「仇恨宣傳」沒有任何關係，都是大義凜然的正義之舉，不但不是「仇恨言論」，反而是在為根本消除仇恨情緒的土壤做出努力。

有深圳市民到事發地獻花悼念。（微博）

傷害婦孺兒童的人是可恥的懦夫，可以確定，他們是反社會分子，他們怎麽能跟「愛國」扯上關係。倒是「恨國分子」正想用他們的罪行給中國形象抹黑。

在互聯網時代，「仇恨言論」泛濫是很多國家面臨的共同問題，中國在治理「仇恨言論」方面算是卓有成效的，當然還有許多工作需要做，但反對「仇恨言論」的態度是鮮明的，治理行動也是堅決有力的。

不管那個十歲的小男孩是日本人，還是中國人，或者其他國家的人，他都是無辜的。傷害他的犯罪分子，不僅要受到法律的嚴懲，更要遭受沒有任何餘地和死角的輿論批判。

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