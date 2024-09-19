10歲日本籍男童深圳遇襲身亡　外交部強調是個案：遺憾和難過

日本男學生在深圳遇襲後送院搶救，最終傷重不治。中國外交部9月19日對他去世表達「遺憾和難過」，並強調。外交部發言人林劍指出，「目前對情況的瞭解，這是一起個案。」



林劍在例行記者會上說：「中國對發生這樣的不幸事件表達遺憾和難過。我們哀悼男孩的逝世，也向他的家人表達我們的慰問。」 ，林劍也證實，男孩是日本國籍，是中日混血兒，「男孩是日本人，他的父母是日本和中國公民。」



位於深圳市的國際學校「深圳日本人學校」。（網絡圖片）

深圳市公安局9月18日通報，警方當天接到報案後到場抓獲一名44歲男子。該男子持刀傷害一名未成年人，該孩子過後送院搶救。

林劍說：「在襲擊發生之後，男孩被立即送往醫院，廣東當局安排專家全力搶救他。中國將向男孩的父母提供一切所需援助（辦理他的喪事）」。他補充稱，當局已立案調查此事件。

中日關係。（Getty）

值得關注的是，今年6月，一名中國男子持刀襲擊蘇州日本人學校一輛接送學生回家的校車，一對日本母子受傷。中國外交部當時形容那是一起「孤立事件」。

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在被問及本周這起事件是否也是「孤立事件」，林劍說，根據「目前對情況的瞭解，這是一起個案。類似事件在任何國家都會發生。中國一直採取有效措施確保在華外籍人士的安全，日後也將持續這麼做。」