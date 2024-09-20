日本男童深圳遇襲亡　警揭詳情「疑犯曾被行拘」　有市民獻花悼念

周三（9月18日），深圳日本人學校一名10歲日本男學生，在上學途中遭歹徒持刀傷害，最終經搶救無效於周四（9月19日）凌晨不幸離世。其後，深圳警方依法刑拘44歲男疑犯鍾某，並稱該案屬偶發個案，而男疑犯則有前科。



位於深圳市的國際學校「深圳日本人學校」。（網絡圖片）

據《深圳特區報》報道，9月18日上午7時55分，深圳日本人學校一名10歲男學生在與家人步行上學途中，遭遇疑犯鍾某持刀行兇。事發後，深圳警方即時到場處置，鍾某被當場拘捕，受傷學生被立即送往附近醫院救治。

深圳市衛健委介紹，市急救中心接報後，按照就近原則第一時間調派深圳市前海蛇口自貿區醫院救護車前往現場救治，傷者於8時15分送達醫院。有關方面迅速組建醫療救治組，組織深圳市醫療專家會診急救，同時協調省衛健委調派省醫療專家參與救治。

醫療救治組組長、深圳市兒童醫院院長麻曉鵬介紹，「救護車8時05分抵達現場，醫療人員立即採取多項急救措施搶救，恢復心跳後送手術室。多名專家持續全力搶救，然而，傷者因傷勢過重於19日凌晨1時36分宣告不治。」

有深圳市民自發前往事發地獻花哀悼。（微博）

有深圳市民自發前往事發地獻花哀悼。（微博）

有深圳市民自發前往事發地獻花哀悼。（微博）

深圳市警方透露，案發後，疑犯鍾某被當場拘捕。經審查，鍾某，男，44歲，漢族，無固定職業，2015年因涉嫌破壞公用電信設施被東莞警方取保候審，2019年因涉嫌虛構事實擾亂公共秩序被深圳警方行政拘留。

鍾某對持刀傷害該學生的行為供認不諱。經調查，該案屬偶發個案，鍾某為單人作案。鍾某已於9月18日案發當日被公安機關依法採取刑事拘留強制措施。目前，案件正在進一步偵辦中。

深圳市日本人外籍人員子女學校是由富士膠片製造（深圳）有限公司發起，深圳日本商工會會員企業捐資、經教育部批準設立的非營利性全日制外籍人員子女學校，學生均為居住在深圳市及其周邊地區且擁有日本國國籍的適齡兒童。

案發地。（微博＠日經中文網）

深圳日本人學校。（網絡圖片）

深圳有關負責人表示，對發生今次不幸事件深感痛心和遺憾，對不幸離世的學生表示深切哀悼，向受害者家屬表示誠摯的慰問，將盡快查明事件真相，依法嚴懲兇手。目前，深圳市警方、教育部門已進一步加強安保措施，強化學校周邊和公共場所安保力量，指導學校做好安全防範工作。

19日晚，有深圳市民自發前往事發地獻花哀悼。有的對暴力行為表達最強烈的憤怒和譴責，認為「行兇者卑鄙至極」，挑戰了法治和文明的底線，令人無法容忍。有人留言稱，「無論這個孩子的國籍是哪裏，既然生活和求學於深圳，他就是深圳的孩子。」也有獻花市民表示，如果家屬有需要會伸出援手，「因為我們共同生活在深圳。」