內地四大一線城市全面鬆綁樓市限購　民眾仍看淡房價走勢

中國官方明確指示要樓市止跌回穩後不到五天，內地四大一線城市紛紛放寬房地產限購政策。調整力度最大的廣州結束為期14年的限購，成為首個全面取消限購的一線城市。



不過，《聯合早報》9月30日走訪上海多個連鎖房產仲介門店，並未發現人流顯著回升。在上海一處房地產交易中心，多數受訪交易者對房價走勢仍持悲觀態度。

中共政治局會議上周首次明確指示，要促進樓市止跌回穩。上海9月29日晚間率先宣布，進一步降低非上海戶籍購房者社保繳納年限，並下調購房首付比率至最低15%。

深圳和廣州緊隨其後，於29日深夜放寬限購政策，其中深圳對社保繳交年限要求和首付比率的調整與上海類似，廣州更是完全取消限購，不再限制購房者戶籍和購買套數。北京也趕在「十一」長假前放寬限購，下調外地戶籍購房最低社保年限和首付比率。

深圳發布樓市新政。（視覺中國）

與此同時，央行同日晚間也發布批量調整存量房貸利率倡議，明確主要商業銀行下一步公告利率的時間線，意味著央行上周宣布的降低存量房貸利率政策，也得到快速落實。

受多項樓市利好政策拉動，萬科、龍湖、融創等多個地產股30日開盤大漲。不過，記者同一天走訪上海房產仲介門店和房地產交易中心時，線下的樓市交易熱度遠不如股市火熱。

在記者走訪的四家連鎖房產仲介門店中，其中兩家在進店時，未接待任何看房客。一名店內的房產經紀稱，政策剛調整不久，「過幾天才能看到效果」。

記者也走訪上海市靜安區房地產交易中心，在六名當天進行房產交易的受訪民眾中，四人對最新「滬七條」頒布後的房價走勢持悲觀態度，兩人認為自己是剛需購房，受後續房價漲跌影響不大。

上海發布樓市新政，10月1日起實行。（視覺中國）

擁有兩套上海房產、30日賣掉其中一套的鄭姓市民（70歲）告訴《聯合早報》，雖然官方救樓市後房價可能上升，但他認為還是早一點出手好，「房子再過一段時間肯定是過剩的」。

他分析，雖然目前貸款利率比過去低，但如果沒有家庭幫忙，普通年輕人很難負擔上海的房產，「有時候一代老人還不夠，還得靠兩代老人」。

余姓貿易公司老闆（55歲）持有四套上海房產，當天賣出其中一套，他不打算等一陣房價上漲後再脫手，因為他認為，賣掉房產後的投資收益比持有房產要高，「房子不會漲那麼快」。

他說，資產價格能不能往上走，關鍵看收入預期和經濟預期，「就業、收入往上，經濟往上，大家才願意加杠杆」。

當天買入一套房產的顧姓上海市民也認為，即使房價短期回升或企穩，長期來看還是會回到下行區間，主要原因在於人口減少、外資下滑、經濟形勢未根本好轉，「沒有一個點能撐住樓市」。但她也說，樓市低迷讓房產交易稅費優惠了不少，讓她可以置換一套更好的房產。

30日拿到房產證的上班族高翔（27歲）受訪時說，他買房屬於剛需，新政策出來讓他每月可節省1000元人民幣左右的利息，也讓他可以在上海郊區再買一套，「但肯定不是現在買」。

深圳調控樓市首付比例，首套住房首付僅15%；二套住房首付20%。（視覺中國）

分析：市場信心難以直接扭轉

戴德梁行研究院副院長張曉端說，近年中國樓市低迷下行和行業調整的局面已經持續一段時間，對市場信心的衝擊很難在某個政策節點被直接扭轉，市場各方都會更加理性、謹慎地分析預判。

張曉端認為，雖然樓市政策環境不斷優化寬鬆、供需兩側政策齊發力都有助於房地產市場走出低迷，但影響中國樓市走向的因素還包括經濟、人口、就業等。

她說：「樓市止跌回穩一方面需要樓市政策環境的優化支持，在這方面仍存在寬鬆空間；同時還需要人口、經濟等宏觀面的不斷改善，本次一攬子政策措施也恰恰涵蓋了提振經濟的有力舉措。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

