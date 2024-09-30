首付降至15%　二手房交易降門檻　深圳「樓市新政」新在哪？

9月29日晚，深圳發布了進一步優化房地產市場平穩健康發展政策措施，涉及六個方面，包括優化分區住房限購政策；取消商品住房和商務公寓轉讓限制；優化商品住房和商務公寓價格備案流程；調整個人住房轉讓增值稅征免年限；優化個人住房貸款政策；以及加快構建房地產發展新模式。



房地產一頭連著發展，一頭連著民生，是外溢性較強、具有系統重要性的國民經濟支柱產業。深圳出台政策，引發高度關注，但其實並不突然。

9月26日召開的中共中央政治局會議就強調，要回應群眾關切，調整住房限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動構建房地產發展新模式。

可以說，深圳此次的優化調整，就是在把中央已明確的政策措施落實好。那麽，政策調整背後有怎樣的考量？都優化調整了哪些內容？我們用幾個關鍵詞來劃重點。

9月29日晚，深圳發布6條樓市新政。（視覺中國）

優化調整：分區、多子女家庭

本次優化分區住房限購政策，增加了深圳籍居民在外圍區域的購房套數，非戶籍居民購房仍保留套數限制，但將改善多子女家庭住房條件納入在內。

通知指出：本市戶籍居民家庭（含部份家庭成員為本市戶籍居民的家庭，下同）限購2套住房，本市戶籍成年單身人士（含離異，下同）限購1套住房。在執行上述住房限購政策的基礎上，在鹽田區、寶安區（不含新安街道、西鄉街道）、龍崗區、龍華區、坪山區、光明區、大鵬新區範圍內，可再購買1套住房。

居民們對住房的需求，可能是剛性的，也可能是追求生活品質的改善性的，分區優化可以同時更好地滿足這兩種不同的需求，進一步促進房地產市場的平穩健康發展。

其次，對限購進行放松，有助於提高房地產市場交易活躍度，推動商品房去庫存。

對於非本市戶籍居民而言，分兩種情況：

家庭及成年單身人士：限購1套住房。在福田區、羅湖區、南山區和寶安區新安街道、西鄉街道範圍內購買住房，繳交社保或個稅年限要求由3年調整為1年；在其他範圍內購買住房，取消繳交社保或個稅年限要求（此前為1年）。

有兩個及以上未成年子女的家庭：在執行上述住房限購政策的基礎上，可再購買1套住房。

對非深戶人員在外圍購房資格的限制放寬，卻並未取消。將多子女家庭的住房情況考慮在內，也有利於滿足不同類型的居民合理的住房需求。

商品住房和商務公寓：市場機制

此次政策中，涉及商品住房和商務公寓的調整有兩項：

一是轉讓限制方面，商品住房和商務公寓取得不動產權登記證書後，可上市交易。

此前商品住房和商務公寓的出讓年限限制，是房地產市場過熱時期的行政手段。此次取消轉讓限制，將有利於促進商品住房和商務公寓流通轉讓，活躍房地產市場。

二是價格調整方面，商品住房和商務公寓項目，由房地產開發企業自主合理確定銷售價格，並報市場監管部門備案，抄報區級住房建設部門。

通過招拍掛方式取得居住用地的商品住房項目另有約定的，按照原約定執行。

給予房企自主定價空間，有利於發揮價格調節市場的作用，也是鼓勵房企「優質優價」。未來，房企要擬定高價，必須要拿出優質的商品住房和商務公寓，這也將促進房地產市場形成良性競爭。

中國房地產市場仍處於政策抑制階段。（新華社）

個人住房：降低門檻

此次政策調整，有兩項涉及個人住房：

此前，個人將購買5年以上的普通住房對外銷售的，可以免交增值稅。此次調整將這一年限，下調到了2年。這意味著，更多二手房在交易時可以免去部份交易稅費，二手房的交易門檻也隨之降低。

其次，住房貸款政策方面也有了調整：

首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為15%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為20%。

據悉，此次政策中，最新的首套住房、二套住房商業性個人住房貸款最低首付比例，分別下降至15%、20%，降低首付比例意味著居民購房的資金門檻也降低了。

購房居民家庭及成年單身人士名下已有住房，無按揭抵押登記或只有一套按揭抵押登記（含抵押合同備案信息），新購買的住房，在辦理個人住房貸款業務時可適用第二套住房貸款政策。

有兩個及以上未成年子女的居民家庭，購買第二套住房的，在辦理個人住房貸款業務時可適用首套住房貸款政策。

深汕特別合作區首套住房和二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例統一調整為15%，取消利率下限。

這些政策降低了購房門檻和購房成本，同時也考慮到了未成年子女家庭等不同類型居民的購房需求，真切支持居民改善住房條件。

加快構建房地產發展新模式

房地產行業是國民經濟的重要組成部份，近期多場中央重磅會議中均提到，要全力促進房地產市場「止跌回穩」，但同時也要回應居民的住房需求問題。

深圳此次明確：完善「市場+保障」住房供應體系，推動建立「人、房、地、錢」聯動新機制，加快構建房地產發展新模式。

構建房地產發展新模式，是破解房地產發展難題、促進房地產平穩健康發展的治本之策。考慮到構建房地產發展新模式的重要性，深圳明確推進現房銷售、充分發揮城市房地產融資協調機制作用、完善「市場+保障」住房供應體系等內容，進一步穩定市場預期。