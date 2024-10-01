北京放寬樓市政策　降低首期比例及引導下調存量房貸利率

繼上海、廣州及深圳後，北京市住房城鄉建設委等6部門9月30日也聯合發布《關於進一步優化調整本市房地產相關政策的通知》，實施降低存量房貸利率、下調個人住房貸款最低首付款比例、加大住房公積金貸款支持力度、調減非京籍家庭購房社保或個稅繳納年限、調整通州區住房限購政策等政策措施，並自10月1日起施行。



圖為2024年7月12日，北京一名民眾在雨天下途經中心商業區 (CBD)。（Reuters）

圖為2024年7月14日，位於北京的一個建築地盤。（Reuters）

通知提出，要加大信貸政策支持力度。一是引導商業銀行穩妥有序降低存量房貸利率，二是下調房貸首付款比例，三是更好發揮住房公積金貸款作用。

其中，購買五環內住房者，首套房貸最低首付款比例，由不低於20%下調至不低於15%；二套房貸最低首付款比例，由不低於35%減至不低於30%。至於購買五環外住房者，最低首付款比例統一下調至不低於20%。京籍二孩以上家庭購房者，公積金可貸款額度上浮40萬元。

通知並要求，優化調整商品住房限購政策，包括縮短非京籍家庭購房所需繳納社保或個稅年限，購買五環內住房者，繳納社保或個稅年限由購房日前繳納滿5年，調減為連續滿3年或以上；購買五環外住房者調減為2年或以上。對於符合北京市經濟社會發展需要的高層次和急需緊缺人才，繳納社保或個稅年限減為1年或以上。

此外，北京市將按照國家工作部署，及時取消普通住房和非普通住房標準。