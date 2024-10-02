全球投資者正準備重返中國　對沖基金以創紀錄速度湧入並押注

在一系列重磅政策發佈下，國慶節前A股市場強勢反彈，9月24日至27日，連續四天全線放量大漲。9月30日是節前最後一個交易日，A股繼續放量大漲，滬深兩市當天下午成交額突破23626億元（人民幣，下同），刷新2015年5月28日創下的歷史最高成交額。



9月30日：A股暴漲 滬指突破3300點。（視覺中國）

路透社10月1日注意到，隨著市場情緒發生重大變化，全球投資者正準備重返中國市場並再次押注中國。報道稱，這些投資者所在投資機構管理的客戶資金總額超過1.5萬億美元，他們認為，中國為吸引更多資金入市並刺激消費支出所採取的舉措，提振了中國企業的估值吸引力。

「短短八天，中國便重新奪回過去10個月失去的新興市場主導地位。」彭博社10月1日也指出，自美聯儲9月18日宣布降息、中國隨後祭出刺激政策「大招」以來，中國股市（含港股）市值已飆升3.2萬億美元（約合人民幣22.5萬億元），這推動了中國在新興市場股指中的權重上升。

與此同時，彭博社在另一篇分析中國經濟的報道文章中觀察到，對沖基金也正以創紀錄的速度湧入中國股市，尋求以任何方式獲得投資機會，押注中國的刺激政策將加速經濟復蘇。報道中還提到了人們對於這波上漲行情的樂觀程度之高，機構不僅設置了購買額度上限，甚至「有投資者現在都不需要選股了」。

值得一提的是，在A股因國慶假期而休市之時，10月2日，香港恒生指數開高0.7%報21289.60點，盤中一度漲超7%，並突破22000點關口；恒生科技指數上漲1.9%至4840.08點，盤中一度漲超10%。

2024年9月30日，上海，大屏顯示股市行情。（視覺中國）

悲觀情緒見頂後，反彈上漲

路透社提到，雖然在地緣政治層面，中美緊張局勢升級，但投資者認為，在中國努力為實現今年年初設定的5%左右的GDP增長目標而採取行動後，形勢正在好轉。

從央行「三支箭」齊發，到中長期資金入市新政出台，國慶前一周政策組合拳十分給力：9月24日，央行、金融監管總局、證監會三部門負責人預告多項金融政策即將發佈。其中，政策利率下調20個基點的幅度為近4年最大，存量房貸利率下調預期平均降幅0.5個百分點，有望惠及1.5億人。9月26日，中共中央政治局召開會議，指出要抓住重點、主動作為，有效落實存量政策，加力推出增量政策，進一步提高政策措施的針對性、有效性，努力完成全年經濟社會發展目標任務。隔天，降准降息正式落地。

此外，國慶節前夕，北上廣深四大一線城市，均都對住房限購政策進行了調整。除此之外，河南，廈門、無錫、成都等地也出台了相關優化政策，積極釋放樓市利好信號。

對於中國股市在國慶節前的一波大漲，富達國際駐新加坡的投資組合經理喬治·埃夫斯塔托波洛斯（George Efstathopoulos）表示，在增持更多中國股票之前，他會等待中國消費者信心的上升。

9月30日：香港恒生指數升501點。（視覺中國）

管理著近3000億美元客戶資金的百達資產管理公司（Pictet Asset Management）首席策略師盧卡·保里尼（Luca Paolini）表示，投資者可能忽視了美國降息提振全球需求和中國出口的前景。「我們本周對客戶的建議是，如果你（在中國）還沒有持倉，那麼可以考慮增加一些倉位。」

英國資產管理機構安本公司（Abrdn），管理的新興市場投資組合經理加布里埃爾·薩克斯（Gabriel Sacks）透露，該集團上周已「有選擇地」買入中國股票，並等待中國出台更詳細的政策計劃，總體來看，其認為「上行空間大於下行空間」。

投資機構KBI Global Investors首席投資官諾埃爾·奧哈拉蘭（Noel O'Halloran）則表示，他今年夏天就開始基於估值買入中國股票，而且目前還沒有獲利了結的打算。「就中國資產的配置而言，對很多人來說，現在改變配置還為時過早，但我認為方向只有一個，那就是上漲。」

「中國股指重奪新興市場主導地位」

彭博社提到了明晟公司（MSCI）衡量中國內地、香港地區以及海外市場上市股票編制的數據，截至9月底，中國在MSCI新興市場指數中的權重回升至27.8%，為2023年11月以來的最高水平。

報道稱，在所謂的「悲觀情緒」中，仍有部分投資者堅持看好中國，他們在口中強調更大的刺激措施以及低廉的估值，而過去幾天似乎驗證了他們的看法。

迪拜（杜拜）金融公司Tellimer的策略師哈斯奈恩·馬利克（Hasnain Malik）表示：「考慮到中國的規模、與其他新興市場的聯繫以及其低廉的估值，除非制裁措施禁止在那裏配置資產，否則將中國排除在新興市場之外是愚蠢的。這一事件破壞了第三季度一些基金的相對表現，這證明了這一點。」

除此之外，中國的利好行情也在對其他新興市場產生影響，這突顯了中國對整個資產類別的重要性。南非股市連續七個月上漲，創下自2021年5月以來的最長連漲紀錄，部分原因是人們樂觀地認為，中國的刺激措施，將有助於推動南非對這個全球第二大經濟體的出口需求。

樂觀情緒暴漲，投資者「甚至都不選股」

對於當前中國市場，總部位於美國的對沖基金Mount Lucas，已對中國的交易所交易基金（ETF）建立看漲頭寸，而新加坡資產管理公司GAO Capital和韓國資產管理公司Timefolio在買入中國藍籌股。總部位於悉尼的投資公司Tribeca Investment Partners，則正在搶購與中國相關的澳大利亞礦商股票。

Mount Lucas首席投資官戴維·阿斯佩爾（David Aspell）表示，許多此前「早已遠離中國市場的投資者」正在返回，現在正尋求買入，投資者正押注中國股市會在經濟復甦之前觸底並強勁反彈，而他自己正通過看漲期權價差等工具，押注京東等消費股反彈。

2024年9月30日，杭州股民手機顯示暴漲8.03%，站上3300點，收於3335.44點。（視覺中國）

根據彭博社的說法，中國股市在9月30日，也就是國慶節前最後一天，進入了「牛市」，錄得自2008年以來的最大漲幅，原因就在於，市場樂觀地認為，中國出台的政策組合拳將使經濟迎來復蘇。

高盛集團旗下大宗經紀業務部門的數據顯示，對沖基金是上周中國股市的主要買家之一，在截至9月26日的一周內，它們對中國股票的淨買入額創下歷史新高。

報道稱，這波反彈正激發人們對中國股市結束低迷行情的樂觀情緒，如今正吸引眾多基金業大牌機構。億萬富翁投資者大衛·泰珀（David Tepper）正買入更多與中國相關的資產，而全球最大的資金管理公司貝萊德（BlackRock），當前也在增持中國股票。

彭博社稱，這波反彈如此猛烈，據說以至於一些之前做空的量化對沖基金正面臨追加保證金的要求。在投資者興趣高漲之際，一些基金管理公司還對散戶投資者的購買額度設置了上限。

「投資者現在甚至都不需要選股了。」GAO Capital行政總裁Chauwei Yak：「我們之前通過套利策略降低了對中國的淨敞口，但現在已經轉向多頭。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

