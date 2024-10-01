A股再現久違的瘋狂　瘋牛能走多遠？

國慶假期前的最後一個交易日， A股誕生了一些列新的記錄：開盤35分鐘破萬億刷新歷史最快萬億記錄；滬深兩市成交額突破2.59萬億創歷史新高；創業板指單日漲幅創歷史紀錄：單日上漲15.36%，五日上漲42.12%。科創50指數單日漲幅創歷史紀錄：單日上漲17.88%，五日上漲35.66%。北證50指數單日漲幅創歷史紀錄：單日上漲22.84%，五日上漲46.86。深成指單日漲幅創實行漲跌幅限制以來紀錄：單日上漲10.67%，五日上漲30.26%。兩市超700股漲停，超2700股漲超10%。



券商股集體爆發，四十余股全線漲停⋯⋯A股的表現在當晚還上了《新聞聯播》，上一次《新聞聯播》關注A股還是在2020年7月6日。



即使用「久旱逢甘雨」來形容「924」三部委聯合政策宣示和「926」中央政治局會議，也是一點都不為過。然而，在經歷了連續幾個波瀾壯闊的交易日之後，也是時間冷靜下來思考的一個問題自然就是：市場還能走多遠？



9月30日，A股暴漲，滬指突破3300點。（視覺中國）

首先要搞清楚，什麼刺激了市場？一個籠統的回答是：降準、降息。但事實上是，央行創設兩項貨幣工具支持增持股票、回購股票，為股市注入流動性，這是歷史首次。

這幾個交易日下來，又見久違了的「瘋狂」，但其實更多人都有一個疑問——真牛假牛？

那麼，首先，我們需要判斷，決策者對股市的定位是否發生了變化？

過去的政策傾向於抑制投資銀行、直接融資和股市債市，目的是打造以國有商業銀行、間接融資為核心金融體系，以高效地集中和動員社會資本，拉高儲蓄率和投資率，投資基建、製造業和房地產。如今，中國進入後城市化、後工業化、後房地產時代，處於新舊動能轉換時期，轉向新質生產力、高質量發展階段，需要大力投資新能源、新基建、新製造和「卡脖子」技術。這意味著，重資產、大投資和商業銀行的黃金時代過去了，需要發展投資銀行和股票市場來為新動能提供融資。事實上，近年來中央層面一再強調金融服務於實體經濟就是底層邏輯。

中國A股2020年首個交易大漲。（新華社）

所以，股市的定位正在發生變化，從過去作為國有企業脫困和融資的工具，轉變為集中動員社會資本做大國有投資銀行、央國企國有資產以及為「卡脖子」技術提供融資的工具。政策取向從過去的抑制轉向有限鼓勵、局部刺激。這對A股來說是巨大利好。

那麼，A股定位與政策取向發生變化，是否意味著真牛市來臨？還需要看四個方面：股市的目的、操作的方法、政策的跟進和改革的落實。

股市的目的，還是做大國有金融資產，為央國企和「卡脖子」技術融資。今年以來，不論是IPO政策還是新「國九條」都是沿著這個方向走，推動銀行、煤炭、電力等央國企股大漲。互換便利和再貸款首期資金合計8000億，大概率流向央國企股。

股市的目的決定了操作的方法。目前的政策思路還是計劃與商業銀行的操作方法，即集中動員金融資源和擴張貨幣。這兩年，讓國有創投替代風險投資投資創新型企業，讓商業銀行給「8+9」提供貸款，但國有創投、商業銀行的資本屬性與新產業的投資風險並不匹配，結果帶來一定的風險。如今，央行設立新工具，讓商業銀行給上市公司提供貸款回購股票，讓證券、保險等投資銀行增持股票，讓上市公司收購獨角獸等科創企業以變相上市。實際上，試圖把原來給房地產、基建的貸款投入到央國企股上。

中國人民銀行・中國央行・人民幣・中國經濟・中國金融：2020年2月3日，一名男子走過位於中國北京的中國人民銀行總部。(Reuters)

後續政策的跟進主要是看財政政策的擴張力度。貨幣政策給總量、調預期，目前至少扭轉預期是做到了。但是，牛市的延續依賴於更為重要的是財政政策的跟進擴張。與貨幣政策不同，財政擴張受債務、投資風險、利益博弈等不少約束。預計這次國債將擴張，財政支出方向還是以中央投資、地方化債為主，微調一部份到失業、貧困等家庭部門，但整體擴張力度、支出結構調整、實際落地效果將低於市場預期。

而且，這麼多年市場變化下來，應該很清楚，中央高層從來要的不是瘋牛，一個平穩的牛市對誰都好。當然，現在有些「賭徒」們不愛聽，就想一窩蜂的進，股市繼續漲漲漲，完全不考慮環境和風險。這是賭徒賠錢的主要原因。但事實就是，中國當前的經濟社會已經承受不了一次瘋牛。長期健康牛是每一個人的期盼。市場極度瘋狂，甚至把系統擠爆的時候，雖然有利於市場恢覆，但是也不能過頭。

通常，快牛瘋牛不可持續，後果一般是通殺散戶。大牛長牛根本上是看經濟走勢、企業營利與創新預期。在中國，經濟走強依賴於結構性制度改革。關於這一點，投資者心理基本都有底。