見證歷史！A股今誕生六大新紀錄 滬深成交額突破2.59萬億創新高
撰文：盛昀
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據《財聯社》報道，9月30日是國慶假期的最後一個交易日，滬指漲8.06%，深成指漲10.67%，創業板指漲15.36%。滬深兩市成交超2.59萬億元（人民幣，下同），創出歷史成交金額天量。與此同時，A股今日也誕生了六大新紀錄。
主要指數方面：
①創業板指單日漲幅創歷史紀錄：單日上漲15.36%，五日上漲42.12%
②科創50指數單日漲幅創歷史紀錄：單日上漲17.88%，五日上漲35.66%
③北證50指數單日漲幅創歷史紀錄：單日上漲22.84%，五日上漲46.86
④深成指單日漲幅創實行漲跌幅限制以來紀錄：單日上漲10.67%，五日上漲30.26%
成交量方面：
⑤滬深成交額突破2.59萬億創歷史新高
⑥開盤35分鐘破萬億 刷新歷史最快萬億紀錄
板塊個股：
⑦兩市超700股漲停，超2700股漲超10%
⑧券商股集體爆發，四十餘股全線漲停
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