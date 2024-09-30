見證歷史！A股今誕生六大新紀錄　滬深成交額突破2.59萬億創新高

據《財聯社》報道，9月30日是國慶假期的最後一個交易日，滬指漲8.06%，深成指漲10.67%，創業板指漲15.36%。滬深兩市成交超2.59萬億元（人民幣，下同），創出歷史成交金額天量。與此同時，A股今日也誕生了六大新紀錄。



滬深成交額突破2.59萬億創歷史新高。（視覺中國）

滬深成交額突破2.59萬億創歷史新高。（視覺中國）

主要指數方面：

①創業板指單日漲幅創歷史紀錄：單日上漲15.36%，五日上漲42.12%

②科創50指數單日漲幅創歷史紀錄：單日上漲17.88%，五日上漲35.66%

③北證50指數單日漲幅創歷史紀錄：單日上漲22.84%，五日上漲46.86

④深成指單日漲幅創實行漲跌幅限制以來紀錄：單日上漲10.67%，五日上漲30.26%

A股今誕生六大新紀錄。（視覺中國）

成交量方面：

⑤滬深成交額突破2.59萬億創歷史新高

⑥開盤35分鐘破萬億 刷新歷史最快萬億紀錄

A股今誕生六大新紀錄。（視覺中國）

板塊個股：

⑦兩市超700股漲停，超2700股漲超10%

⑧券商股集體爆發，四十餘股全線漲停