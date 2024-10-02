石破茂上任後的台日關係：親台反中論調能持續多久？
日本自民黨新任總裁石破茂上任首相後，包含台灣官方與不少新聞分析對於他的外交政策產生了樂觀的預期，研判台日關係將更加緊密，台灣內部甚有評論認為他會在「反中」與「親台」兩個方向上持續加碼，並強化台日之間的戰略合作。然而，這些推論過於簡化，忽視了石破茂的現實主義立場及其歷來的外交姿態。若以過去的言行為依據，將他定位為堅定的「親台」和「反中」人物，實謂相當不恰當，台灣輿論應當保持警惕，不應受官方過度引導解讀左右。
首先，石破茂長期以來是一位重視現實主義的政治家，與已故前首相安倍晉三相比，石破茂的外交策略或更加務實而非理想化。他強調與中國保持經濟合作的重要性，這一點在他最近出版的自傳中有著清楚的體現。石破茂在日本政壇素有「田中角榮最後的弟子」稱號，他不止一次提到田中角榮這位推動中日邦交正常化的前首相，並對他表示尊敬，書中也再三強調中國對日本的重要性。
在涉台事務方面，儘管石破茂曾引用前首相岸田文雄所說「今日的烏克蘭，可能就是明日的東亞」，也曾將安倍晉三倡言的「台灣有事日本有事」掛在嘴邊，但值得注意的是，石破茂固然強調防衛事務的重要性，卻對於「台灣有事」時是否會出兵協助，從未作出任何明確承諾，這顯示出他在台海問題上的立場，更多的是務實而非積極干預，不意味著他必然會採取對台灣有利的軍事行動。從這點來看，石破茂未來的施政或會較過去更加強調中日關係的平衡，而非單方面偏向台灣。
其次，各界也應該要看到石破茂在自民黨內部的政治光譜上，與安倍晉三及高市早苗等鷹派人物存在差異。高市早苗被視為對中強硬的代表，而石破茂過去則被批評為「親中」，甚至被認為在外交政策上較為溫和。儘管近年來中國的軍事擴張使石破茂也開始發出對中不滿的聲音，然而這是否意味著他已經完全轉向「反中」，仍需持保留態度——畢竟石破茂作為日本首相，即必須承擔起穩定中日關係的責任，並追求國家利益的最大化，這一點從他過去就任防衛大臣後，就未再前往參拜靖國神社，可以了解到，他知道何謂「輕重」。
至於同樣受到側目的，再有石破茂倡議的「亞洲版北約」構想，儘管這能顯示他對區域安全的關注，但這更像是一種外交姿態，而非真正的具體行動計劃。同時，他的倡議在自民黨內部也未得到廣泛支持，這說明他在日本政壇中的地位仍然受到限制，未必能迅速推動大規模的外交轉向。因此，若台灣輿情基於石破茂「親台」屬性的幻想，便認為他能夠在短期內徹底改變中日關係，這樣的預期顯然過於理想化。
最後，石破茂上台後是否能採取更為親台的立場，亦必須考量到日本與中國之間深厚的經濟聯繫。即便日本政治菁英對中國的反感日益加深，但兩國的經濟依存度依然極高。中國是日本的主要貿易夥伴之一，雙邊經濟關係難以在短期內切割，結構上也不允許。這意味著石破茂在外交政策上必須處理好中日之間的經濟合作，避免因外交衝突導致經濟受損。
例如，儘管台灣得意於台積電赴熊本投資對日本半導體產業有著重要影響，但日本的其他產業，尤其是汽車和電子產品，仍然依賴中國市場。面對這種現實利益的牽制，石破茂能否在親台立場上走得更遠，值得質疑。貿然激化與中國的衝突可能會對日本經濟產生嚴重後果，這使得石破茂在外交政策上不得不更為謹慎，甚至做出某些妥協。
是以，基於石破茂對中美競爭態勢足以謹慎持重的判斷，哪怕中日關係近年陷入低谷，台日關係有日上之勢，石破茂斷不會全然背書前首相安倍晉三的「台灣有事就是日本有事」的立場，而當是採取更平衡的方式，試圖在中日關係中求取穩定維持，在這樣的局面下，所謂的台日關係發展縱使緊密，也存在天塹般的限制，而上不封頂式的想像，只能存在日本右翼政客的呼攏、台灣官方刻意的宣傳與台灣民間沉迷於台日友好的泡泡中，在脫離軌道的同溫層間打造隔絕於世的烏托邦。