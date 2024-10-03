深圳人國慶唔出遊改睇樓！　專家：樓市回暖大勢已成

據《廣州日報》報道，10月2日，深圳優化房地產新政落地48小時，市場反響熱烈，或將讓深圳樓市迎來久違的「金十」。有深圳人表示，國慶不出去旅遊，改成看樓盤。



10月2日，位於深圳龍華區某樓盤的售樓現場。（廣州日報）

深圳寶安一樓盤8小時售罄395套房源。（寶安住建）

48小時內交易量激增 不出遊改看樓

10月2日，深圳龍華區一處新盤售樓中心，現場工作人員表示，8月份房子還幾乎賣不動，但新政出台後樓市迅速回暖，9月30日賣出60套，10月1日賣出51套。

同樣，在深圳南山區赤灣地鐵站附近的一處新盤售樓處，工作人員介紹，該樓盤8月和9月上旬這段時間，半個月最多能賣20多套，但新政出台後的9月30日當天就賣了20多套，國慶節首日更是賣出了39套。

2024年6月30日，深圳福田，一房地產公司開發建設的樓盤。（視覺中國）

家住福田區下梅林的王女士同家人來到現場看房。她說：「國慶期間我們也不出去旅遊了，就帶著家人多去幾個樓盤踩踩盤，感覺現在是個比較合適的購房時機。」

而國慶期間的深圳樓市，還吸引了不少外地投資客來買房。且新政落地後，深圳二手房市場也迅速活躍起來。樂有家研究中心監測數據顯示，9月30日深圳樂有家門店二手住宅成交量環比上漲近4成，是2021年2月以來的單日成交最高點。

深圳龍華區某在售新盤。（廣州日報）

專家：樓市走向平穩增長 政策或將進一步放寬

針對當前深圳樓市在新政落地後的迅速回暖現象，國家高端智庫CDI研究員宋丁表示：「這一段時間以來，國家的政策投放力度罕見。包括股市的政策投放後發生了巨大反應，那緊接著就是樓市的跟隨。從深圳等一線城市到全國，樓市政策同樣給到了目前能看到的最大力度。」

「這麼大的政策投放下來之後，將過去的盲點、堵點、死點全部都打開了，所以馬上就起來了。」宋丁認為，樓市限購的全面取消將是大勢所趨。他預計，深圳、北京、上海、廣州等一線城市的限購政策將在不久的將來進一步放寬甚至全面取消。

2024年4月11日，深圳市，光明區光明街道在建樓盤建築群。（視覺中國）

「當前樓市政策的調整，主要目的是增加市場流動性，釋放資金和需求。」宋丁認為，過去幾年，市場並不缺錢，但資金流動性不足，導致市場冷清。現在通過降低門檻、增加力度等措施，市場資金和需求的活躍度大幅增加，買賣雙方的市場平衡正在形成，甚至個別地方賣方已經開始反價。

「現在是由過去三年以來的堅定買方市場，主要向買賣平衡的方面轉變，賣方的主動性增強了。」宋丁表示，這是一個經過幾年沉澱之後大力度觸底反彈的過程，大勢已經形成。對於未來樓市的走勢，宋丁持樂觀態度。他認為，隨著政策的持續發酵，今年第四季度乃至明年，樓市將走向一個相對平穩增長的方向。