廣深樓市火熱：廣州有項目日成交3.5億　深圳395套房源8小時售罄

綜合內媒報道，廣深國慶假期樓市火爆，​​廣州有銷售人員表示，來訪客戶增加近400%；有項目日成交3.5億（人民幣，下同）。據寶安住建消息，9月29日深圳一樓盤395套房源8小時即售罄。地產專家對樓市熱表示，來訪量和成交量雙增長，期待已久的樓市「銀十」終於回來了。



深圳寶安一樓盤8小時售罄395套房源。（寶安住建）

招商西派天河序銷售中心現場圖。（南方日報）

據《南方日報》報道，越秀天河和樾府的銷售人員表示近日樓市火爆，停車場位置不夠，銷售中心現場座椅也不夠，「來訪客戶增加近400%，全員上場接待客戶。」有銷售經理表示，客戶甚至是誤入售樓處，了解當下政策並看了實體園林後當即決定花1000萬買房。

新世界廣匯尊府的銷售人員則介紹，大部分是本地客，但也接待了不少香港的看房團。

越秀天河和樾府銷售中心現場圖。（南方日報）

越秀白雲星匯城銷售中心現場圖。（南方日報）

招商蛇口廣州公司表示，國慶首日累計成交89套，成交金額達30957萬元；萬科方面表示，假期第一天萬科廣佛各項目加起來熱銷88套，金額超過2個億，萬科整個南方區域第一天熱銷達5.86億元；率先打出「保價」抄底的保利廣東公司宣稱，10月1日單天銷售超10億元。

中旅名門府銷售中心現場圖。（南方日報）

新世界廣匯尊府銷售中心現場圖。（南方日報）

10月2日，不少銷售人員仍反映購房者「買房買得更果斷」，銷量也顯著提升，保利天瑞項目負責人介紹，「國慶首日來訪近150組，銷售達到25套，攬金3.5億元。」

據廣東廣播電視台報道，地產專家談國慶購房熱时表示，來訪量和成交量雙增長，期待已久的「銀十」終於回來了。

招商雍雲邸銷售中心現場圖。（南方日報）

深圳寶安一樓盤8小時售罄395套房源。（寶安住建）

而據「寶安住建」消息，9月29日，寶安區瑞璟灣居安居型商品房395套房源全部售罄，從14點30分到22點30分，僅8個小時。

網民評論：

「現在確實是買房的最好時機，我要不是沒錢咋說也得來個十套八套的。」

「真好，多買些讓土木行業再次偉大。」

「哈哈笑死我了，又開始了。」

「好賣，好賺錢的東西誰天天拿出來說的？」

「越火爆越好，振興經濟！」

「關鍵是信心回來了。」

