經歷A股2次「牛市」曾2個月賺30萬　老股民：做其他工作幹什麼？

過去可以載入中國股市史冊的一周，老股民張洋缺席了。



【本文轉載自《鳳凰網財經》 作者：廣坤】



張洋30多歲，已經炒股14年。他經歷過兩次牛市，2015年身邊同學還在為月薪三五千（人民幣，下同）的工作發愁，他兩個月時間把股票賬戶資金從3萬炒到30多萬，翻了10倍，2019年牛市他小賺了26萬，到2020年上半年，他賬戶躺著100多萬，用炒股賺到的錢付了兩套房的首付。

但這次「牛市」，他沒能挺過來迎頭趕上。2024年7月，他的賬戶徹底爆倉。2020年下半年開始，A股市場在疫情和宏觀經濟不斷演變下，走勢震蕩，他兩周就虧掉20多萬。他相信自己能賺回，向親朋好友借錢，借網貸，不斷加倉，然而市場依舊低迷，三年來他一路虧損，操作也比以往更急功近利。現在，他累計欠債100多萬。

從股市小賺一筆錢似乎沒那麽難，但少有人能做到落袋為安，果斷離場。債務爆雷時，家人才真正了解平時看起來理性穩妥的張洋的實際處境。那是家庭差點分崩離析的黑暗時刻，2024年7月，張洋承諾不再炒股。

他開始重建崩塌的生活，畢業以來沒有上過一天班，他努力讓自己回歸到實業中，每天都花時間在學習新技術上，然而兩個月後，9月底，一系列政策帶動下，A股瘋漲了。

這讓他感到焦慮，他需要遵守承諾，沒有入局，但他也忍不住觀察這到底是不是機會。他說，即便能入市，自己也不會選擇在這時進入，而是觀望一段時間，「現在市場賭性很重，真正的牛市，市場的潮汐不會就只出現幾天就煙消雲散。」即便入局，「我能不能做到賺到錢就收手，賺到多少能收手？」，他害怕進入股市後難以抑制的貪念，讓他陷入更大的債務漩渦中。

2015年那次暴漲，帶他真正打開了股市的大門，燃盡14年光陰，也是那年的暴跌，遇到小白炒股，他總是逢人就勸，風險太大。畢竟股市有風險，入市需謹慎，以下是他的講述。

2024年9月30日，杭州股民手機顯示暴漲8.03%，站上3300點，收於3335.44點。（視覺中國）

兩個月賺30萬，「還做其他工作幹什麽？」

2014年，熊市了幾年後，牛市來了。那年沒有今年的瘋狂，但市場表現也很誇張。

那時我剛步入社會不久，沒有正式上過班，想把炒股當成主業。2014年7月，牛市還沒有開始，我在炒股軟件里日常覆盤，注意到十幾家券商都大漲，我嗅到牛市苗頭。大學時我都是拿自己的壓歲錢、勤工儉學的錢炒股，但本金就兩三千，這時我迫切的說服爸媽，要來他們的賬戶操作，從7月到11月，用23萬的本金4個月時間炒到了100萬，賺了70多萬。

我對數字敏感，一些關鍵日期我都記得很清楚，而且我記日子都是用買賣了某支股票來記，所以某天我買的哪支股票我都記得。2014年11月牛市大幕拉開，上證指數從11月的不到3000點，到2015年6月暴漲到了5000點。

2015年2月，我開始專注操作自己的賬戶，本金3萬塊。那時牛市火熱，有辦法實現資金1萬塊就能融資融券，我兩個月時間從3萬炒到30多萬，賺了10倍。

大學時我做過一些臨時工，一個月收入就兩三千，巔峰時候我靠炒股一天就能賺10萬。我想，還去做其他工作幹什麽？那些有工作的人為什麽不來炒股？我一天就可以賺當時月薪三四千的同學幾年的工資了。

那時市場也像現在一樣瘋狂，我的基金經理原本沒有建群，但市場愈來愈好，炒股的人愈來愈多，他建了一個股票群，人數增長得非常快，沒幾天就漲到了500人。

那時我才23歲，狂熱的市場氛圍里，我膨脹了，我覺得自己可以站在世界的頂端。我給自己和老婆買了最新的蘋果手機，買了雙屏幕的電腦，還用炒股賺的錢，買了人生的第一套房。我身邊很多朋友買房都是靠父母的，但我一分錢沒有靠家里。

我更堅定了要以炒股為生，我滿腦子都是股票，做夢時夢到的都是在選股。

2015年4月13日，股民在上海一家證券營業廳內關注股市行情。 當日，滬深股市震蕩走高，上證綜指報收於4121.72點，較前一交易日上漲2.17%；深證成指報收於14149.51點，上漲0.97%。（新華社）

2015年從暴漲到暴跌，發生得很快。2015年6月，滬深兩市出現千股跌停，股市在十幾個交易日里持續暴跌，在不到一個月時間里，股市下跌了三分之一。

我是這次暴跌的幸存者。我當時很幸運，我發現自己的賬戶炒到一定數額後，總是在虧虧賺賺中原地踏步，我聽取老婆的建議，賺錢之後就即時轉出一部份賺的錢，相當於自己當天的工資，在牛市里一直以這樣的方式來存錢。

加上熊市來臨時，我遇上結婚生子的節點，把股市的錢取出了20萬來買房，我還記得打開手機，看到買的股票又是跌停，當天我正在進行房子的過戶手續。買房後我賬戶里還有10萬左右，同時重倉買的那支股票停盤了幾個月，所以當2015年7月很多人爆倉，還倒欠證券公司錢時，我躲過了爆倉。

但我父母的賬戶已經從100萬虧到所剩無幾，最多時一天虧了20萬。

看著網上傾家蕩產的股民，我又加深了對自己炒股能力的認可：我真聰明，跑得真快，我的決策真厲害，我還是遠超很多人的。

借高利貸炒股，爆倉100萬

2015年躲過了爆倉，但在套現買房，又遇上市場大跌後，我賬戶里的本金愈來愈少，2016年、2017年我不斷加倉，但市場持續下行，轉幾次錢進去後，我老婆不同意再往里投錢了。

有過之前快速賺錢的經歷，我相信自己的能力，我也接受不了看準機會時手里的子彈太少。於是，在賬戶本金不到10萬時，我開始借網貸，這是我當時認為最省事的增加本金的方式，不需要跟誰商量。儘管網貸利息高到20%、30%，但我相信自己賺錢的速度能跑贏網貸利息的速度。

我想著本金越多能越快賺回來，但這也容易虧越多，這時我就已經陷入了賭徒心理。當看準一支股票，我覺得那一定又是一個好機會，我就想借網貸來增加我的子彈，以更快的把錢賺回來。第一筆網貸借了5萬。

2017年總體都是下跌狀態，但這一年勉強跑贏網貸，賺到了11萬。2018年，就沒有跑贏網貸，這一年虧了15萬。在虧虧賺賺、借借還還中，我習慣了用網貸當做提款工具，開始以貸養貸，但我沒有意識到，有網貸利息壓力後，每個月的固定還款日，我不得不提前套現還款。這種模式導致我操作更難集中精力，動作變形，心態變差。

尤其當你有錢要還，但是你又虧著錢，你就越想要回本。這個階段股票里雖然還有錢，但我不想用本金還網貸，本金減少後賺錢更難了。所以很長時間里，我的股票賬戶本金維持在二三十萬，網貸維持10萬上下的狀態。

2016年A股新股熱炒大爆發，投行擴充業務，但2017年至今IPO冷卻，不少券商和投行收入大減。（路透社）

2019年後我又開始賺錢，當時股市大盤又有了起色，我發現一年只要遇上一兩個月的好行情，我就可以一個月賺幾倍，把其他幾個月的虧損賺回來，這一年賺了26萬。

這個階段把網貸當槓桿，但好在還能賺錢，高利息還能周轉。然而在2020年後，疫情來了，股市低迷，我一直認為在掌控中的「事業」，駛向了失控的狀態。

2020年上半年，我大賺了一筆，賬戶里最高時有100多萬。這一年，我轉出錢付了第二套房首付，在暴虧前，手里有一定現金，股票賬戶里還有50多萬本金，網貸欠15萬左右。但從2020年7月開始，我買的股票接連大跌，僅兩周時間，就虧了25萬。

其中有一天就虧了七八萬，我睡了一下午，睡午覺是我排解炒股壓力的方式，一般睡醒後壓力就消散了，但這一次睡醒後，我心情還是很差。第二天我又買了另外一支股票，又是連續幾天虧損。這一年一直虧，一直到把50萬虧完。

我陷入了新一輪的賭徒心理，尤其是我虧了一筆大金額後，我就想快點賺回來，這種心態會蔓延，讓你更急躁，你的選股標準就會改變，會更急功近利，導致你虧錢，如此惡性循環。這對我打擊有些大，但我依舊對自己有信心，只是要找到一個機會把虧損賺回來，只是自己運氣有點差。

受原油市場波動，亞洲股市受重挫，3月9日A股開盤低開低走，圖為北京時間2016年2月25日，滬深股市大跌，兩市近1,400股跌停。（新華社）

這時網貸我已經借不到更高金額的錢了，我開始找親朋好友借錢。第一筆借了10萬，我相信自己能很快賺到錢還上，主動承諾可以給出10%的利息，我覺得這個利息並不高，因為我相信我能賺更多錢。

但從這一年開始，大環境不好，我就再也沒有從股市賺到錢了，2021年虧9萬，2022年虧了24萬，這還不算我借網貸和親朋好友要付的利息錢，那些利息一年就要7萬。

這個階段真正拖垮我的或許就是給網貸和親朋好友的利息，這是一筆固定時間要給出的錢，我得強迫自己買賣股票，我開始拆東墻補西墻。2022年，我借了一筆高達16萬的網貸，我其實很不想借這筆錢，因為我擔心借了之後還是虧，我知道市場環境並不好，虧錢的概率會很大，但是我必須去股市里把錢掙回來，不然我沒辦法還欠著親朋好友的那些錢，後來，果然虧了。

這時心態已經壞了，對市場的敏感度愈來愈弱，被負債壓得喘不過氣。我一直知道股市有潮起潮落，我知道會有虧錢的時候，但我相信我一定能賺錢。直到2024年，我的債務累計達到了100萬。

這波「牛市」比2015年更瘋狂

2017年，我開始借網貸，2020年開始，我開始借親朋好友的錢，一開始我的妻子都不知道，2017年時她幫我還過網貸，在2024年，她發現了我持續不斷在往股市里燒錢，知道了我大致債務狀況，她對我感到了徹底的失望。

我知道不能繼續這樣下去了，我終於坦白，向親朋好友承認，我爆倉了，還不上錢了，而且還借了網貸。妻子擔心我就此成為賭徒，為了挽留她，我對妻子承諾，不再炒股。

我也在重新審視股市，我一開始進入股市，是認為它有規則，大家按照規則辦事，但是隨著我炒股時間越長，越發現其中的不完善和不公平。

這幾年股市制度上有做修補，比如對上市公司的處罰力度加大，對量化交易每秒的交易筆數做限制，但依舊有不公平的地方，比如散戶只能t+1，但是機構能借助融資融券以及股指期貨等工具變相實現T+0交易，在現在「T+1」的交易制度下，散戶在突發事件和虛假消息面前是很被動的。

這不是我想像的公平世界，我也不敢承認持續加碼的過程里，自己已經像賭徒。

2015年在股市大賺時，我很低調，一般不會跟別人提自己賺了多少，但那年跟玩得好的同學見面，我覺得這是一個賺錢的門路，忍不住告訴他，炒股很賺錢，可以試試，但他對這無動於衷，不認為這是長久之計。我對他的淡定態度印象深刻，我佩服他的堅定，但那時我已經決定以炒股為生了。現在，我的同學已經有很穩定的生活，月薪已經從三四千漲到兩三萬。

按照承諾，我斬斷股市，開始新生活，轉而開始學習一門技術，希望把它當做未來的生存方式，過上能讓內心平靜的生活，也希望能靠它慢慢還錢。但是這有學習周期，從學習到上手可能需要兩年時間，我努力說服自己，或許這是一條出路。

但就在我承諾不炒股2個月後，A股瘋漲了，比2015年時還瘋狂。

2024年9月30日，上海，大屏顯示股市行情。（視覺中國）

9月27號，A股開始瘋漲時，我學習進度正卡殼，我感到急躁，最近股市漲了很多，我最熟悉的就是炒股，我現在開始學一門技術，學習周期就要兩年，我什麽時候能學會？即便學會了，一開始可能月薪就幾千塊，積累幾年才會有高薪，靠它我怎麽把債務還完？

我感到絕望，我沒辦法很快的用技術去掙錢還債務，在牛市來了的時候，我又在承諾下沒法再去炒股。我妻子擔心我陷入股市的泥潭里，越陷越深，100萬的債務還有機會還完，那繼續炒下去，未來出現更多的債務要怎麽辦？

我很想靠著牛市，先把這些錢還了再說，但我也感到害怕。

我認為的股市中的不公平還存在，市場大環境還沒有明顯的變化，現在市場賭性很重，這一波牛市有多長？可能三個月、半年就過去了，是不是用強心針讓病人活一兩天，這都是未知的。股市是一個極為反人性的地方，不論是不是牛市，都需要考慮好到底賺多少錢才願意收手，我能收手嗎？那會不會是新的深淵？

即便要進入這個市場，我也不會現在立即進入，如果這是一個巨大的趨勢，它不會戛然而止的，它會持續一段時間，不用急著一兩天就進去，可以等市場冷卻，觀察思考清楚後，再上車。