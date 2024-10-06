迎A股8日開盤　深滬交所明日展開全網測試　保股民順利交易

國慶假期前9月24日至27日，內地A股連續四天全線放量大漲，迎來近幾年來難得牛市，9月30日節前最後一個交易日全天成交量超過2.6萬億元（人民幣，下同）。國慶假期A股休市後，10月2日至4日，港股亦持續大漲，恒生指數漲幅達7.59%，恒生科技指數的漲幅達10%。



隨著內地國慶黃金周假期即將結束，A股8日開盤，上交所、深交所將於10月7日提前展開全網測試，保障股民順利交易。



股市的火爆也對交易系統提出了更高要求，此前上海證券交易所交易系統在9月27日早盤的「爆單」行情下，曾出現「當機」的情況。而繼9月29日測試後，上交所將於10月7日再次開展全網測試，深交所也將於同日開展相關測試。

據悉，滬深交易所此次測試是節假日後的例行測試，但在目前一天交易量超2.5萬億元的情況下，就顯得格外重要。

9月30日，A股暴漲。（視覺中國）

此次參與測試的企業單位包括上交所技術公司、上交所信息公司、相關核心機構以及券商等金融機構。測試所使用的證券賬戶、交易單元、指定交易等均以9月30日閉市後生產環境數據為基準，將模擬1個交易日的交易。同時也有消息稱，隨著市場交易量不斷放大，上交所也在研究進行設備擴容，具體方案也在討論之中。

隨著8日A股迎來開盤，著名經濟學家任澤平發文稱，預計A股開盤即收盤，可以早早下班。他預測下周A股開盤便全部封死漲停板，直接收盤。

任澤平還表示，隨著房地產泡沫明顯去化、金融杠桿大幅下降、美聯儲開啟降息周期拐點等，為財政貨幣政策的調整提供了有利條件，當前是推出大規模經濟刺激、提振市場信心措施的關鍵時間窗口。