台海有戰事｜雙十演講老調重彈　四道緊箍咒框死賴清德台獨夢

台灣官方10月10日舉行的「中華民國中樞暨各界慶祝113年國慶大會」，賴清德以「團結台灣 共圓夢想」為題，發表了他上任後的第一場「雙十」演說。

毫無意外地，賴清德又搬出了「5.20」就職演講中的那套「新兩國論」說辭，強調"中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬"，"中華人民共和國無權代表台灣"，他要以總統身份「團結2,300萬台灣人民」，「維護國家生存發展」，落實「和平四大支柱行動方案」，「堅持國家主權不容侵犯併吞」。他已經玩不出什麼新花樣了。

不過，和「5.20」演講略有不同的是，賴清德這次妄言起了國際大局，甚至在演說中還以「教師爺」姿態給中國大陸下起了指導棋，將中國大陸的經濟發展與國力提升歸因為「世界各國支持中國、投資中國，以及協助中國加入『世界貿易組織』」，要求「中國一起為世界帶來貢獻，對內重視民生、對外維護和平。」就當前不斷升級的國際緊張局勢，賴清德也表示「希望中國響應國際社會的期待，能夠發揮影響力，和世界各國共同努力，結束俄烏戰爭和中東衝突」，要求中國大陸「和台灣一起承擔國際責任，對區域和全球的和平、安全與繁榮，做出貢獻。」

整個一副大言不慚的模樣，充滿了夜郎自大式的狂悖無知。

但是，不管賴清德如何折騰，他的台獨想象都將註定永遠是一場無法實現的春夢，也就不過在演講中說說，口嗨一下，忽悠一下追隨者而已，甚至在口嗨的時候，也得掂量一下得承擔什麼後果。因為在賴清德和他這樣的台獨勢力頭上，有四道永遠也摘不掉的緊箍咒。

第一道緊箍咒是在台灣生活主張兩岸和平，認同「九二共識」，認同兩岸同屬「一個中國」的中國人，他們同時也是台灣人。儘管自李登輝露出台獨尾巴、放出台獨魔獸以來，經由連續幾屆民進黨政府在「去中國化」和台獨方向不斷形塑，台灣的政治、法律、教育、文宣等已圍繞實質台獨形成了一套法統體系，台獨已成為台灣政治意識形態的主流，但是因為兩岸斬不斷的歷史文化與血脈聯繫，在兩岸持續未絕的溝通交流浸潤下，仍有一部分台灣人民始終堅持自己的中國人身份認同，認為兩岸同屬中華民族，屬於一個中國。

這些人儘管未必都認同中華人民共和國、認同統一、或是對完成統一的主體有不同想象，和中國大陸在兩岸及統一問題上的主張仍有根本距離，甚至具有某種程度的不可調和性，但是在反對台獨，反對外部勢力介入與本土台獨勾結操弄「兩個中國」和「一中一台」分裂中國這個根本性、憲制性問題上，非常難得地達成底線一致。這部分具有中國國族身份認同的台灣人雖然在台灣的人口結構中已經不佔多數，但是仍然能對賴清德這樣的台獨勢力構成一定政治牽制，是套在賴清德這樣的台獨勢力頭上的第一道緊箍咒。這次「雙十」慶典，馬英九等以賴清德主張「新兩國論」，追求台獨路線為由，宣佈不參加就是例證。

2023年馬英九首度訪問大陸，4月4日在重慶參觀張自忠將軍烈士陵園並獻花祭拜。（馬英九辦公室提供）

第二道緊箍咒是一道隱形的緊箍咒。台獨雖然已成台灣社會政治意識形態的絕對主流，但是到底有多少是在兩岸分治狀態下被民進黨的台獨宣傳矇蔽，有多少是出於政治投機混口飯吃，有多少是像賴清德這樣有頑固的台獨信仰，願意為台獨流血獻身，連賴清德這樣的「台獨工作者」也說不準。民意如流水，不同民調機構在不同兩岸情勢和不同假設情形下做的民調都顯示出各種不同色調的台獨都具有很大程度的搖擺性和情緒性。而且台獨既然是一個可以被形塑的意識形態，那麼只要情勢適當，方法得當，反台獨與統一也是可以被形塑的意識形態。這一政治變量是一道隱形的緊箍咒，也是最不可捉摸的緊箍咒，它在平常可能顯現不出，甚至還可能化身為台獨的一部分，但是一旦發揮效應，對賴清德這樣的頑固台獨分子將具有釜底抽薪效應，會不會賴清德的台獨大夢還沒做成，就被他原本同一戰壕的戰友們繩捆索綁，作為投誠用品獻祭給中國大陸也尚未可知。

第三道金箍咒是美國。台灣一定要擺清楚自己的位置，認識到自己是台灣的棋子而非盟友。對美國而言，自美台協防協議廢止後就再不用對台灣承擔協防義務，賴清德等台獨政治人物總是誆騙台灣人說一旦兩岸開戰，美國人會派兵保護台灣，但是在華盛頓的算盤中，這根本就不是一個可行選項。特別在中國大陸已經發展崛起、在台海掌握了壓倒性軍事優勢之後，美國人更不會為了9600英里之外的一個遙遠島嶼讓自己的大兵白白送死。兩岸不統不武、維持分治現狀才最符合美國利益。這樣美國既可以通過販賣安全焦慮向台灣兜售二手武器，勒索保護費，又可以通過利用台灣問題敲中國大陸竹槓，介入中國內政，遏制中國崛起。

賴清德認為自己願意為美國效勞，幫美國打壓遏制中國，就能趁機偷渡台獨，甚至寄望於兩岸衝突時美國能出兵保護，但是以美國人在地緣政治上的自私與算計，根本不可能允許賴清德耍這樣的小聰明。美國人會操縱利用台獨分裂中國、遏制中國，但是不會為台獨引發的結果背書，更不願看到兩岸因台獨引發戰火，從此失去台灣這枚棋子，失去在西太平洋乃至全球的霸權地位。如果賴清德對蔡英文2012年大選失敗的原因和「疑賴論」產生的邏輯有深刻認識，就不難感受到第三道緊箍咒的存在。賴清德有沒有突破這道緊箍咒的魄力與能力？答案是沒有。

圖為台美斷交後，美國特使來台，其座車被憤怒的群眾以雞蛋、棍棒招呼。 （聯合報）

第四道緊箍咒是中國大陸。這道緊箍咒是高懸於賴清德等台獨勢力頭頂的終極法器，也是上述三道緊箍咒的法力總源頭。正是因為有這道緊箍咒在，台灣島內有中國國族身份認同的中國人才有和賴清德鬥爭的勇氣，是他們的價值觀和底氣來源，和賴清德同處一個陣營的台獨分子才會成為賴清德將台獨付諸實踐時時時放心不下的噩夢，美國等外部勢力才不敢明目張膽公開說支持台獨，而且反過身還要給賴清德這樣的台獨分子戴上一道緊箍咒。

台灣是中國不可分割的一部分，不管任何政府，只要失去台灣就意味着失去在中國執政的合法性。中國大陸即便在最孱弱的軍閥混戰年代，也沒有承認過台灣獨立或外國殖民佔領的合法性，清政府在和日本簽署《馬關條約》割讓台灣那一刻起，在中國人的心目中就已經死去，辛亥革命的烈火沒多久就將它燒得粉碎。賴清德在「雙十」演講中說「113年前，一群充滿理想抱負的人揭竿起義、推翻帝制。他們的夢想是建立一個民有、民治、民享的民主共和國」，那他就應該知道這個叫「中華民國」的民主共和國，就是一個致力於收復包括台灣在內的被割讓領土，完成國家統一的民主共和國。

而中國共產黨更是把「完成祖國統一大業」定義為該黨的三大歷史任務之一，始終在圍繞這一目標不懈努力，嘗試以不同方式完成統一。出於兩岸同胞感情和統一及統一後的治理成本考慮，中國共產黨當然希望以和平方式完成統一，但是面臨台獨挑釁和外部勢力試圖將台灣從中國實質分裂出去的威脅，中共始終利劍高懸，在和形形色色的台獨及外部分裂勢力做最堅決的鬥爭。武統從來都是最有力的震懾工具，而且以武力完成統一，已成為越來越多人的共識，成為一個隨時可能炸響、一炸響就讓台獨粉身碎骨的炸雷。

習近平說，「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨着民族復興而解決。這是中華民族歷史演進大勢所決定的，更是全體中華兒女的共同意志」，孫中山先生也說，「世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡」，有中華民族歷史演進大勢和全體中華兒女共同意志鑄就的這道法力無邊的緊箍咒，逆潮流而行的賴清德的台獨春夢，焉能不亡？