阿姨阿叔瘋迷浪漫愛情短劇：《閃婚老伴是豪門》為何爆紅？

27歲百億霸總與45歲保潔阿姨發生一夜情後，霸總丟出2000萬元（人民幣，下同）想與保潔阿姨結婚，結果阿姨是霸總父親的大學同學，還是能一秒讓大亨被全球金融界封殺的世界首富……



儘管只是文字描述，這一段獵奇的劇情已讓不少中國網民直呼「癲狂」，直言「國產短劇已經瘋了」。

近兩個月，這類被戲稱為「霸道總裁愛上絕經的我」的老年甜寵劇，霸佔著中國短劇產業的新賽道。

短劇的套路依舊是15秒一個小反轉，30秒一個大推進，最後10秒留一個懸念，主打的是一個「爽」字、語不驚人死不休，只是女主成了中老年的保潔阿姨或保姆。

例如，最近霸佔微博討論區的《保潔老媽無極歸來》中，霸總陸北辰在獻上2000萬元和綠鑽戒後，馬上帶著保潔阿姨趙芳菲見家長，沒想到趙芳菲竟是陸北辰父母的大學同學，當年霸總爸爸還追過趙芳菲。

霸總母親見狀後，馬上對趙芳菲展開一波潑茶、甩耳光、發爛發臭（網路流行語，指詛咒別人不得好活）等連環攻擊。受不了羞辱的趙芳菲當眾讓陸北辰為她戴鑽戒，並決心要做同班同學的兒媳婦。

隨後劇情不斷反轉，開始揭露趙芳菲有一位總裁兒子，她本身還是一代宗師無心收下的關門弟子，能秒殺一眾歹徒。最後還拋出一個震撼彈，即趙芳菲實際上是世界首富，用一通電話讓大亨的100萬億財產蒸發後全劇終。

如此炸裂的劇情引來一群網民吐槽，直呼「看完文字我感覺我的精神病加重了」「我笑得眼淚都快出來了」。還有網民稱，短劇裡的瘋癲劇情，也就中老年人好糊弄，「什麼總裁愛上我，不就是給人畫大餅嘛」。

不少中國媒體直指這部短劇的價值取向低俗，如澎湃新聞批評該劇刻意渲染金錢至上、貧富差異、階層衝突，肆意顛覆家庭倫理、愛情觀念，對社會不可能不產生負面影響。

文章還稱，觀眾希望看到的不是那些懸浮、誇張、惡俗的表演和劇情，而是能真正表達中老年人心聲、觸及中老年人心靈的作品。短劇行業應端正創作態度，用平實、生動的方式講好故事，自覺摒棄極端和低俗等不良導向。

但有網民質疑，只是終於有人看到部分中老年女性的情感需求就是瘋了？「也對，這個年紀的女人應該為家庭為丈夫為兒女甚至兒女的兒女鞠躬盡瘁、死而後已。她們怎麼會有情感需求？」

在《保潔老媽無極歸來》之前，《閃婚老伴是豪門》也連續好幾天霸佔短劇熱榜榜首，兩部劇都講述了中年底層女性逆襲的故事。

劇中，49歲的石小秀被廠長丈夫拋棄後獨自生活，還飽受兒媳欺淩，只能在街邊擺攤賣盒飯。在一位女孩的牽線下，毫不知情的小秀與假扮成月薪3000元的空調修理工、實為集團董事長的雷志遠相親。

最後，石小秀真善美的品質打動這位53歲的霸總，立即決定與她閃婚。

資料顯示，以中老年群體婚戀為主題的《閃婚老伴是豪門》在抖音專輯播放量超5億，話題量超28億。圖為該劇劇照。（影片截圖）

劇情如何狗血、無腦，網路上的吐槽已滿天飛，但不少大叔大媽仍趨之若鶩。

《閃婚老伴是豪門》製作方「聽花島」的資料顯示，截至9月份，這部短劇在抖音平臺的累計播放量突破5億，觀眾主要是41至50歲之間的中年群體，50歲以上的也不少，其中六成是男性。

瑪麗蘇與中老年困境

撇開無腦、爽劇等標籤，這類瑪麗蘇式短劇闡述的就是平凡的中老年人找到人生第二春，從而翻轉階級逆轉勝的故事，只是這個故事在劇中以更為浮誇的方式展現出來。

瑪麗蘇（Mary Sue）是一種角色類型，源自於1973年在美國出版的一篇科幻劇《星際迷航》同人文《迷航童話》（A Trekkie’s Tale），指的是一個原本平凡而低微的角色突然變得無所不能，成為讀者心中完美形象的投射。

無論是無所不能的保潔阿姨趙芳菲、還是被丈夫拋棄後逆轉勝的石小秀，都能成為中老年人心中對逆襲人生的想像。

有中國網民就指出，短劇雖傻，但拍劇的人可不傻，實際上他們精准地捕捉到了中低層和中老年人在身份固化、機會稀缺的社會中，面對現狀卻無可奈何的無力感。

在社會流動性減弱、階層逐漸固化的今天，中年群體作為勞動力群體的主力，能向上流動的機會已越來越少。他們身上扛著「上有老，下有小」的壓力，不能像年輕人那樣選擇「躺平」或「啃老」，還得面臨職場「35歲門檻」的歧視。

此外，中國老齡化進程中的「未富先老」和「未備先老」問題尚未解決，也意味著老年人將面臨更加艱難的養老生活。

內地老齡化有加大趨勢，老年人的娛樂需求增加。（深圳特區報）

儘管如此，主流的影視劇中卻鮮有能讓中老年人群體宣洩壓力的「瑪麗蘇」，他們對情感的想像、欲望都被主流媒體邊緣化，處在尷尬的境地。

穀雨資料統計豆瓣上2010年至2020年10月影視劇中的螢幕情侶，發現在2010年，螢幕情侶中女性角色的平均年齡是30至31歲，男性則是36歲。到了2020年，女性降為23至26歲，男性則降至23歲。

中年男性淪為螢幕中的配角，中年女性更常被貼上「保姆」「阿姨」的標籤，或是總在搞事業、搞孩子、搞兒媳婦，唯獨不搞愛情，似乎只有年輕人能為了愛情死去活來，中年人不配有偶像劇。

瑪麗蘇式短劇的出現摘下了這一不成文的標籤，劇中的年長人士不再只是配角，他們擁有一段獨立的感情線，掌握著能扭轉現況的權力或能力，甚至可能深藏不露，能丟出諸如「世界首富」等震撼彈。

儘管這類設定被年輕一代的網民嘲諷為「瘋狂」「低俗」，甚至看了會有種「不適感」，但正是這些劇情讓中老年群體產生情感共鳴，認為自己終於不再被忽視。

換言之，沉醉於老年瑪麗蘇和吐槽瑪麗蘇的，本來就是兩個完全不同世界的人。網民和媒體批判的低俗、浮誇、搏出位演出，卻是中老年瑪麗蘇式短劇博取流量的密碼。