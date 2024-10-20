習近平視察火箭軍　官媒隱晦報道　強化東部戰區對美台戰略威懾

據內地官媒央視新聞報導，習近平17日到火箭軍某旅視察，文中僅提到「金秋十月，江淮大地山水秀麗、風景如畫」，但未明言具體地點。不過，習近平15日至16日在福建考察調研，而官媒新華社又發布習近平17日至18日至安徽考察，從時間線索上，不難推測他前往視察的「火箭軍某旅」即在安徽境內。依火箭軍「戰區主戰」原則，恐怕意在強化東部戰區對美台的戰略威懾。



東部戰區成立於2016年2月1日，是中國為組建戰區聯合作戰指揮機建構立的五大軍區之一，下轄江蘇、上海、浙江、福建、江西和安徽六省市，戰區駐地為南京。其主要作戰使命是維護國家主權和領土完整，包括但不限於保衛東南沿海發達的特大城市和工業區的安全。

據公開資料顯示，2017年中國進行軍級單位調整組建，在火箭軍第52基地的基礎上，調整組建為火箭軍第61基地，駐地即為安徽省黃山市，下轄第611至第617旅。此外，美國空軍大學（US Air University）轄下的中國航空航天研究所（China Aerospace Studies Institute）2022年10月發布的《解放軍火箭軍組織》（PLA Rocket Force Organization）報告指出，位於安徽黃山的火箭軍61基地，作戰地域覆蓋大陸東南部地區，更包括台海在內。

該報告也透露，火箭軍61基地除配備東風-15型等短程彈道導彈，近年也接收射程更遠且可攜帶核彈頭的東風-21A中程彈道導彈，更可能配備洲際導彈東風-31AG。

10月17日，習近平到火箭軍某旅視察，察看該旅軍史長廊。（新華社）

不過，從習近平視察在央視新聞聯播中的畫面，以及新華社發布視察訓練場圖片來看，現場約有20枚同款導彈同時亮相。軍事專業人士判斷，不排除是新型東風-26彈道導彈。

東風-26A的首次亮相，是在2015年9月3日「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年」閲兵儀式上。2018年，東風-26正式服役。2019年1月23日央視《軍事報道》節目中，則首次展示了東風-26彈道導彈的發射畫面。

東風-26為核常兼備的遠程彈道導彈，是繼東風-21D後世界現役第二種大型中遠程反艦彈道導彈，其速度可達18馬赫，末段自動尋找目標，能精確打擊陸上固定目標和航空母艦等大型水面移動目標，射程達5,000公里，覆蓋美軍關島基地，對西太平洋美軍構成戰略性威懾。

2019年10月1日上午，慶祝中華人民共和國成立70周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。圖為接受檢閲的東風-26核常兼備導彈方隊。（VCG）

值得關注的是，解放軍火箭軍於9月25日8時44分，向太平洋相關公海海域，成功發射一枚攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈，並落入預定海域。這是時隔44年後，中國再次向太平洋進行洲際導彈測試。

從事後《中國軍號》發布的高清照片推斷，應為東風-31A的改進型東風-31AG（甲改）。此次試射軌跡，從海南島發射，落點在法屬波利尼西亞群島附近，表示射程已達1萬1,700公里。換言之，即一口氣從第一島鏈突破至第三島鏈。

習近平17日視察火箭軍某旅，強調要提升戰略導彈部隊威懾和實戰能力，同時還提出了「堅持政治引領」、「強化使命擔當」、「埋頭苦幹實幹」等三點要求。此為火箭軍爆發貪腐醜聞之後，習近平首次視察該兵種部隊。因此，習此行於內意義在於，宣告火箭軍全面反腐的具體落實，「嚴肅查處官兵身邊的腐敗問題和不正之風」；於外意義在於，延續日前登場的「聯合利劍—2024B」圍台軍演，向美國與台灣的賴清德政府，釋放戰略威懾的重要訊息。