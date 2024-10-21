習近平為何視察東風-26導彈旅？

習近平10月17日視察了駐安徽的火箭軍某導彈旅。雖然官方沒有公開該旅的導彈型號，但透過央視畫面可以看出，該旅裝備的是中國近年來大力發展的新一代東風-26中遠端彈道導彈。



公開數據顯示，東風-26導彈彈長約14米，彈徑1.4米，發射重量20噸，可攜帶一枚1.8噸的彈頭或者三枚分導彈頭，最大射程5000千米，具備跨區無依託機動發射能力。東風-26屬於核常兼備的系列化導彈，既可打擊地面固定目標，也可打擊移動目標，還可打擊地下目標。

10月17日，習近平到火箭軍某旅視察，察看該旅軍史長廊。（新華社）

2015年9月，東風-26導彈在中國抗戰勝利70周年閱兵式上首次亮相，此後又先後出現在朱日和閱兵和國慶70周年閱兵式上。2018年4月，國防部發言人吳謙對媒體介紹，東風-26型導彈具備四個特點：一是具備完全自主智慧產權，是中國自行研製的武器。二是戰鬥部核常兼備，既可遂行快速核反擊任務，也可遂行常規中遠程精確打擊任務。三是打擊目標陸海兼備，具備對陸上重要目標和海上大中型艦船精確打擊能力。四是融合了多項新技術，通用化、集成化、信息化水準高。

東風-26導彈列裝後，解放軍火箭軍具備了利用中遠端導彈打擊美軍關島基地的能力，內地軍迷因此將東風-26戲稱為「關島快遞」。

2020年8月，解放軍從青海發射東風-26導彈，準確擊中在南海移動的靶船。東風-26也被視為中國繼東風-21D之後，新一代「航母殺手」。

在習近平這次視察導彈旅中，出現在央視鏡頭中的東風-26導彈發射車有25輛，其中20輛整齊列隊在室外接受檢閱，五輛在室內演示了發射流程。這表明一個東風-26導彈旅至少擁有25輛導彈發射車。據瞭解，每輛發射車還配備兩輛專用的導彈運輸車，也就是說每輛導彈發射車備彈量是三枚，一個東風-26導彈旅可以一次打出75枚以上導彈，可毀傷對手一個甚至多個航母打擊群。

2019年10月1日上午，慶祝中華人民共和國成立70周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。圖為接受檢閲的東風-26核常兼備導彈方隊。（VCG）

據官媒報道，習近平在視察中聽取了武器裝備技戰術性能介紹，察看官兵操作訓練情況。「看到官兵操作熟練、訓練有素、士氣高昂，習近平很高興。」

這是去年火箭軍領導層持續爆出腐敗窩案後，習近平首次視察火箭軍部隊，顯示經過領導層大換血和一年多的整頓，火箭軍腐敗案已基本查處完畢，火箭軍已翻過新的一頁，重新獲得的肯定。

習近平視察火箭軍導彈旅，當然不僅是肯定火箭軍整頓的成績，更要確保火箭軍獨有的戰略威懾能力。他要求火箭軍把握戰略導彈部隊建設和作戰運用特點規律，提升戰略威懾和實戰能力，堅決完成各項任務。

解放軍所屬的《中國軍號》微博號9月26日公布了前日上午8時44分所發射的洲際彈道導彈的發射畫面照片，引發關注。（《中國軍號》）

今年9月25日，火箭軍向南太平洋相關公海海域，成功發射一枚攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈，準確落入預定海域。外界認為，中國時隔40多年後再次向南太平洋海域發射戰略導彈，意在宣示中國戰略核打擊的有效性。

不到一個月後，習近平又視察核常兼備的東風-26導彈旅，凸顯對火箭軍的重視。

官媒引述習近平說，要強化憂患意識、危機意識、打仗意識，全面加強練兵備戰，把部隊作戰能力搞扎實，有力維護國家戰略安全和核心利益。要適應現代戰爭形態和作戰方式變化，緊貼作戰任務、作戰對手、作戰環境，有針對性加強新裝備、新技能、新戰法訓練，加強典型行動專攻精練。要探索創新戰略力量運用樣式和組織模式，把手中武器的戰略功能充分發揮出來。

10月17日，習近平到火箭軍某旅視察，察看裝備操作訓練情況，並與官兵交談。（新華社）

習近平強調解放軍要強化憂患意識、危機意識和打仗意識，要求火箭軍專攻精煉，把手中武器的戰略功能充分發揮出來，就是表明中國將繼續整軍備戰，提升核威懾能力，震懾潛在軍事對手尤其是美國不要在對華軍事衝突問題上冒險。

過去兩年多來，俄烏戰爭、中東戰爭激烈進行，中美持續全面博弈，中國周邊的台海、南海也麻煩不斷。近期以來，朝鮮半島局勢又趨向緊張。10月11日，朝鮮譴責韓國使用無人機滲透至平壤上空，散發反朝宣傳單。10月15日，朝鮮在朝韓軍事分界線以北炸毀連接朝韓的京義線、東海線部分區段道路，韓國軍方進行射擊作為回應。

+ 1

網名「愛迷彩的老虎」在「今日頭條」發文稱，中國官媒之所以會在此時大方展示東風-26導彈旅，主要是基於複雜的周邊環境，尤其是朝鮮半島局勢已經到了劍拔弩張的地步。在美韓持續對朝鮮軍事挑釁的背景下，解放軍亮出戰略武器家底，無疑是向外界發出了明確信號，朝鮮半島決不能再生戰亂。

內地輿論認為，中國周邊局勢緊張，背後都有美國的身影。無論美國今年大選的結果如何，美國都會繼續給中國添亂，阻礙中國崛起。因此解放軍必須全面加強練兵備戰，隨時準備應對突發狀況。這也是習近平視察東風-26導彈旅的主要目的。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

