兩岸距離統一又靠近了7年

賴清德在今年雙十講話中，再次強調自由民主價值，並呼籲國際社會支持台灣，為其抵禦來北京日益加大的壓力、提供道德和外交上的支持。然而，這番演說的聲音未來得及散播，解放軍「聯合利劍-2024B」軍事演習已拉開序幕，環繞台灣的海空力量如一張緊縮的網，向世界展示了北京對台灣問題的強硬立場。在這一背景下，賴清德的演說和中國軍事行動「相輔相成」，標誌著兩岸局勢的再次升溫。賴清德的台獨性與加劇的兩岸關係，無疑為中國推動兩岸統一的歷史進程再添推力。



先說結論，台海局勢隨著中國國力的日益強盛，正朝向一個不可逆轉的方向發展。近年來，中國在國際舞台上的政治、經濟和軍事實力大幅增長，不僅拉近了與美國的競爭距離，更讓台灣問題進一步朝向統一的軌道推進。無論學者還是國際媒體，對於兩岸統一的時間點有諸多預測，有的指向2035年，有的認為2049年是統一大業的最後期限。然而，無論是哪個年份，中國在全球格局中的影響力正在快速增加，這也意味著，兩岸統一的時間表，或已比預期更接近。

國家主席習近平（前排）曾在2019年1月宣誓「大陸與台灣必須統一，也必然統一」。（新華社）

自十九大以來 距離兩岸統一再近7年

自2017年中共開啟十九大以來，中國的國力飛速增長，這7年間的變化不僅反映在解放軍軍事能力的提升，如見國產航母一艘艘魚貫下水，更體現在北京國際影響力的擴展上。無論是中外學者預測的2027年或2035年，還是各界研判北京官方最晚將在2049年前實現國家完全統一，中國綜合國力的增長都不斷在壓縮台灣的政治空間，讓兩岸統一的步伐愈發逼近。

之所以提起2017年十九大召開迄今的這7年時間，並非只是一個數字加減的表述，而是以此環顧當前的全球格局，中國的綜合國力早已超越2017年十九大召開的彼時，遠遠超過。這代表什麼呢？代表距離兩岸統一又靠近了7年，也象徵中國為實現「國家統一」所做的準備，以舉國之力再投入了7年。

中共十九大上，習近平思想被宣布將寫入中共黨章，成為繼馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論、江澤民三個代表及胡錦濤科學發展觀之後中共又一理論指導思想。（資料圖片）

這7年間，北京不僅在軍事上強化圍台壓力，同時也在國際法理、經濟合作上積極推動各式的「中國方案」，藉此打壓台灣在國際社會的影響力。對照解放軍自2022年迄今發動三次圍台軍事演習，擴大對台威懾，但台灣政府卻依然沉浸在以維持現狀、以中華民國為殼保護台獨的夢想中，低估北京警告。

可以說，相對北京距離兩岸統一大業又靠近了7年，台灣與美國在這段時間裡，基本處於停滯狀態。台灣面對解放軍強大的軍事壓力，無法提出有效的應對策略，而美國雖然在口頭上承諾對台安全支持，實際上卻無法提供足夠的實質性幫助。這也讓兩岸統一的進程朝著更無懸念的方向發展。

回應兩岸統一 美國「有角色，沒作用」

毫無疑問，美國作為全球唯一霸權，依然扮演著重要角色。然而，隨著中國在國際影響力上的不斷擴展，特別是在「全球南方」國家中的發展，美國的作用卻顯得愈發乏力。過去幾年來，中美在地緣政治上的競逐愈發激烈，但從結果來看，中國在政治、經濟和軍事上取得了更多突破，尤其是在亞非拉地區，中國如一帶一路的投資與外交成果顯著，與美國昔日的影響力出現消長。

縮小範圍到台灣問題，美國的角色更是如此。美國對台軍售和口頭支持雖然不斷強化，但面對中國的全面壓力，台灣的國際處境依然沒有得到實質性改善。簡言之，回應在北京戮力追求兩岸統一的大業上，美國在台灣問題上扮演了「有角色，但沒作用」的尷尬局面：一方面，美國的全球霸權讓其不得不介入台灣問題；另一方面，面對中國軍事實力的日益強大，美國卻無法提供實質性干預。

換句話說，說起美國「有角色」，這是對美國作為全球首強、霸權的「基本尊重」，但說美國「沒作用」，這同時也是在向已然發生地緣政治格局大變化的客觀現實的「基本尊重」，兩者缺一不可。

今年7月，特朗普接受媒體專訪時，對美國出兵助台灣有所保留，並斥台灣搶走美國半導體工作：早該阻止。（Fox News截圖）

「賴清德再怎麼台獨」作用已經在縮小

如今，隨著賴清德上台，懸而未決的台灣問題愈發清晰。在賴清德的主導下，「新兩國論」進一步激化了兩岸關係，但從實際效果來看，賴清德對台獨的推動不僅無法為台灣帶來任何實質性收益，反而加劇了台灣的孤立。解放軍軍力的全面增強，也讓台灣問題從過去的「懸念」變為當前急需解決的問題。

從中國國力的發展趨勢來看，北京在兩岸統一問題上的行動邏輯非常清晰：當中國的國際實力達到足夠支撐統一進程的高度時，這一問題將自然解決；這也意即，無論台灣政府由誰主政，在習近平自信堅持的戰略定力底下，兩岸統一的歷史進程已經確定。

再就兩岸統一的大局觀而言，當前賴清德的台獨挑戰固然相當刺激，既衝撞兩岸關係，也點燃台海衝突的引信，但「賴清德再怎麼台獨」的作用，實際上已經在縮小──可以說，今天台灣政府不論是由賴清德還是蔡英文主政，甚至是回到馬英九主政，都不影響北京尋求實現「國家完全統一」的歷史使命感重量，唯一的差別將只會是方式，例如北京加壓馬英九直面兩岸統一議題時，可能是要求其「坐下來談」，但面對到賴清德時，對比「習近平有使命，賴清德在玩命」，北京促台促統進行的方式與結果便可想而知了。

是以，當北京自視「天時、地利、人和」條件成熟時，台灣問題的解決不過是大勢所趨的歷史進程。屆時，兩岸統一將不再只是一個理論上的議題，而是一個實實在在的政治結果。