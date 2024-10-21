兩岸統一是陽謀不是陰謀

連日來，大陸軍事方面的動向引發關注和猜測，從火箭軍向南太平洋海域發射洲際彈道導彈到賴清德雙十演講後的「聯合利劍─2024B」圍台軍演，再到習近平視察視察東風-26導彈旅，以及習近平對全軍軍事理論工作會議作出重要指示，諸多動作疊加在一起，不少人認為中共正在台灣問題上下一盤大棋。

這些動向固然很重要也值得關注，但在台灣問題上，中共向來是陽謀不是陰謀，這一點，在二十大報告中已經說的很明確。

通讀中共二十大報告全本，貫穿三萬餘字的報告始終的兩大關鍵詞，一個是鬥爭，一個是安全。而這兩個關鍵詞又可以進一步概括為一個核心關鍵詞，那就是備戰，換言之，基於安全出發的備戰思維已經非常明確。這也是為什麼習近平會在報告中強調，「我們必須增強憂患意識，堅持底線思維，做到居安思危、未雨綢繆，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。」

中共二十大在北京舉行。（新華社）

比如在談到十年前的總體形勢時，習近平提到，「維護國家安全制度不完善、應對各種重大風險能力不強，國防和軍隊現代化存在不少短板弱項。」緊接着，習近平也特意提到了「一國兩制」下的香港、澳門——「香港、澳門落實『一國兩制』的體制機制不健全；國家安全受到嚴峻挑戰。」顯然，站在2022年的時間點上，很容易理解何謂「一國兩制」體制機制不健全，但如果立足2012年，可能香港問題被各方面嚴重低估，所以才有了體制機制不健全必然導向的社會衝突和政治動盪。

呈明十年前總體形勢之後，報告在過去十年的工作部分，總結了為維護國家安全和新時代強軍目標所做的具體工作。在維護國家安全方面，「貫徹總體國家安全觀，國家安全領導體制和法治體系、戰略體系、政策體系不斷完善，在原則問題上寸步不讓，以堅定的意志質量維護國家主權、安全、發展利益，國家安全得到全面加強。共建共治共享的社會治理制度進一步健全，民族分裂勢力、宗教極端勢力、暴力恐怖勢力得到有效遏制，掃黑除惡專項鬥爭取得階段性成果，有力應對一系列重大自然災害，平安中國建設邁向更高水平。」

在實現新時代強軍目標方面，「堅持黨對人民軍隊的絕對領導，召開古田全軍政治工作會議，以整風精神推進政治整訓，牢固樹立戰鬥力這個唯一的根本的標準，堅決把全軍工作重心歸正到備戰打仗上來，統籌加強各方向各領域軍事鬥爭，大抓實戰化軍事訓練，大刀闊斧深化國防和軍隊改革，重構人民軍隊領導指揮體制、現代軍事力量體系、軍事政策制度，加快國防和軍隊現代化建設，裁減現役員額三十萬勝利完成，人民軍隊體制一新、結構一新、格局一新、面貌一新，現代化水平和實戰能力顯著提升，中國特色強軍之路越走越寬廣。」

習近平上台後加緊軍改步伐。圖為2019年10月1日國慶節，習近平在慶祝中華人民共和國成立70周年閲兵式上檢閲軍隊。（Reuters）

基於這樣的總部署，報告在「推進國家安全體系和能力現代化，堅決維護國家安全和社會穩定」、「實現建軍一百年奮鬥目標，開創國防和軍隊現代化新局面」兩大部分展開了系列論述，這也是未來五年中國在國家安全和國防軍隊現代化方面的總綱。

此兩個部分有兩個關鍵點：其一是隨着形勢演變，安全已經不只是傳統安全範疇，而是涵蓋了諸多非傳統安全，比如國家政權安全之外的制度安全、意識形態安全、糧食安全、能源資源安全、重要產業鏈供應鏈安全。故此，需要「統籌外部安全和內部安全、國土安全和國民安全、傳統安全和非傳統安全、自身安全和共同安全。」習近平在對全軍軍事理論工作會議作出的重要指示中提到「科技之變、戰爭之變、對手之變」，這裏的「變」，也內涵着安全範疇之變。

其二是明確國防軍隊建設的核心目標，那就是練兵備戰。報告寫道，「全面加強練兵備戰，提高人民軍隊打贏能力。」「加強軍事力量常態化多樣化運用，堅定靈活開展軍事鬥爭，塑造安全態勢，遏控危機衝突，打贏局部戰爭。」火箭軍向南太平洋海域發射洲際彈道導彈、「聯合利劍─2024B」圍台軍演，正是「練兵備戰」的體現，目的即在於習近平說的「面向戰場、面向部隊、面向未來」。

配合中國大陸軍演、大陸海警「首次環繞台灣周邊海域」。（中國海警）

自美國前眾議院議長佩洛西訪台以來大陸在台海的演練，以及習近平在中央軍委聯合作戰指揮中心及各軍區視察時的講話，再次明確了以上兩點。人們應該不會忘記，習近平在聯指中心視察時，身着戰鬥迷彩服，兩名軍委副主席和四名軍委委員全部到場陪同，習近平在講話中強調，「全軍要全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用勁，加快提高打贏能力」，「今天，我和軍委一班人到軍委聯指中心來，就是要亮明新一屆軍委貫徹落實黨的二十大精神、全面加強練兵備戰的決心態度。」

態度已經很明確，火箭軍的整頓已經階段性結束，以提高打贏能力為旨要的軍事行動也已經全面展開，雖然台灣社會對於大陸輪番軍演和喊話已經沒有太多感覺，於是一邊喊着「狼來了」一邊篤定「狼不會真的來」，但一個不容忽略的事實是，兩岸統一在中共看來，從來是陽謀而不是陰謀，換言之，「狼一直都在」，關鍵只在於什麼時候真的露出「牙齒」。

時下，俄烏戰爭、以巴衝突還在繼續，台海衝突一觸即發，朝韓局勢亦出現新的變數，中美兩個大國之間的結構性競爭大局不會輕易改變，整體形勢確如習近平所說，「世界百年未有之大變局加速演進，我國安全形勢不穩定性不確定性增大，軍事鬥爭任務艱鉅繁重。」從這個層面看，中共確實在下一盤大棋，只是台灣並不坐在棋局桌上。