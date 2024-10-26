華為純血鴻蒙將與蘋果、Android三分天下？

「我們在操作系統的研發上，用10年的時間乾了歐美同行30多年才幹成的事，實現了終端操作系統的自主可控。」華為常務董事余承東星期二（10月22日）在發布會上情緒激動地說。



首個國產移動操作系統——華為原生鴻蒙操作系統正式發佈。（央視新聞）

隨著耗時五年開發的華為原生鴻蒙系統——HarmonyOS NEXT亮相，現場響起經久不息的掌聲和歡呼聲。

余承東強調，長期以來操作系統主要由歐美主導，但此次鴻蒙系統的發佈，意味著華為實現了全面突破。

從2019年首次亮相至今，鴻蒙系統歷經五次迭代，但前四代都因系統底座仍使用安卓開放源代碼項目，不得不兼容部分安卓軟件，也因此被戲稱是「套殼安卓」。

如今鴻蒙5.0成功打破這些枷鎖，拋棄了Linux內核及安卓開放源代碼，從操作內核、編程語言、編譯器、編程框架，再到AI框架和大模型，均實現終端操作系統的自主可控，由此被冠上「純血鴻蒙」的稱號。

首個國產移動操作系統——華為原生鴻蒙操作系統正式發佈。（央視新聞）

《北京日報》星期二發文說，純血鴻蒙的發佈代表著「中國企業在操作系統領域從『跟跑』到『領跑』的奮進，是我國打破『缺芯少魂』困局的重要一步」。

全球智能手機的操作系統長年被蘋果的iOS和谷歌的安卓（Android）壟斷，純血鴻蒙這一全新、獨立的生態系統出現，或許將改變這個賽道10多年來只有兩大陣營分庭抗禮的局面。

行業分析公司Counterpoint Research數據顯示，今年第一季鴻蒙超越iOS成為中國第二大操作系統，市佔率17.95%，安卓則以67.2%穩居第一。

據悉，目前已有超過1萬5000個鴻蒙原生應用和服務上架，比四個月前增長10倍，終端設備數量超10億。

余承東介紹，純血鴻蒙系統除了提升流暢度、續航力，還實現在手機、平板電腦、手錶、汽車座艙等多設備、多場景上的跨端協同。

這也是純血鴻蒙與安卓、iOS之間最大的區別，程序開發者可做到一次開發、多端部署。

目前純血鴻蒙系統已向Mate 60、折疊屏Mate X5、Pura 70等高端機型推送公測，計劃在2025年向三折疊屏手機等更多機型推送。

余承東曾在9月20日透露，目前的華為PC可能將是最後一批搭載微軟Windows系統的筆記本電腦。

首個國產移動操作系統——華為原生鴻蒙操作系統正式發佈。（觀察者網）

因美國制裁而生的純血鴻蒙

鴻蒙系統的誕生，離不開美國的制裁。

美國在2012年以華為協助中國政府從事間諜活動為由，正式啓動對華為的制裁行動。12年來，華盛頓針對華為的制裁措施越拉越長，從禁止華為進入美國市場，到禁止美國公司與華為做生意、出售使用美國技術的高科技晶片等。

這些措施促使華為推進科技自主戰略，試圖在美國等西方國家的圍堵行動中闖出一條生路。

華為創始人任正非曾在2012年的一次內部談話中發出一道靈魂質問：「如果他們（美國）突然斷了我們的糧食，Android系統不給我用了，Windows Phone 8系統也不給我用了，我們是不是就傻了？」

任正非也首次提及自主研發終端操作系統，其產物正是鴻蒙系統。

鴻蒙系統在2015年正式立項，起初只適用於自動駕駛、工業自動化等場景，並沒有應用到手機上。

直到2019年5月，美國的一紙禁令讓華為手機無法使用安卓系統後，華為才不得不在同年8月的全球開發者大會上讓鴻蒙倉促亮相，率先在電視類產品智慧屏上搭載鴻蒙1.0系統。

目前已經有超過15000多個鴻蒙原生應用和元服務上架。（華為發佈會）

早期的鴻蒙系統技術並不成熟，很多功能都不具備。2019年底，華為在松山湖園區展開「松湖會戰」，從全球各研究所抽調超2000人，耗時九個月才讓鴻蒙系統在手機上基本可用。

2020年5月，美國再次加碼制裁，限制華為手機只能使用高通的4G晶片。此舉再次重創華為的手機銷量，還讓華為少了說服軟件開發者使用鴻蒙系統的底氣。

四年已過，華為已成功推出首款搭載5G晶片的手機，還開發出自主可控的操作系統。全球再次關注，這家中國電子科技領頭羊是否已全面突破美國制裁，甚至有與操作系統巨頭三分天下之勢。

鴻蒙有三分天下的底氣嗎？

擺在純血鴻蒙面前的第一道難題，就是如何吸引軟件開發商積極與鴻蒙系統適配，擴大鴻蒙的生態規模。

表面上看，雖然目前已有超過1萬5000個鴻蒙原生APP上架，但絕大多數都是測試版本，只具備基礎功能。

有鴻蒙用戶反映，鴻蒙原生版微信目前只包含單聊、群聊、音視頻通話等基礎通訊功能，暫時無法支持共享定位、語音輸入、發紅包等附加功能。還有網民抱怨，下載原生版微信需要搶內測名額，而且十分難搶。

早期的鴻蒙系統保持與安卓的兼容性，讓許多頭部APP無需在蘋果和安卓之外為鴻蒙系統重新編寫程序，大大降低適配難度。

然而，如今的純血鴻蒙與iOS一樣採用了封閉系統，意味著所有APP要想從安卓或iOS移植到鴻蒙，就必須按照鴻蒙系統獨有的ArkTS語言重新編程。

首個國產移動操作系統——華為原生鴻蒙操作系統正式發佈。（央視新聞）

半導體分析師卓薇安告訴BBC，要在短時間內說服習慣開放式系統的用戶和開發商從安卓或iOS轉向鴻蒙，並非易事。

不僅如此，個人開發者王先生告訴貝殼財經，鴻蒙編程語言的許多語法規則與Java不同，且缺少一些現成的工具組件，需要開發者手動寫。網上關於鴻蒙系統的現成資料和解決方案較少，也進一步增加學習時間和成本。

台灣半導體產業觀察家、南台科技大學朱岳中助理教授也質疑，鴻蒙的1萬5000個APP如何與安卓及iOS近200萬的APP比？有多少家公司願意幫鴻蒙寫APP？「沒有足夠的使用者，願意幫你出產APP的公司就還是很少。」

黃曉明舉起華為三摺手機進行拍攝。（微博圖片）

數據顯示，鴻蒙系統在全球市場的份額只有4%，遠低於安卓的77%和iOS的19%。

雖然銷售規模持續增長，當前華為在全球的手機銷量依然無法與安卓和蘋果比擬，也遠低於年銷量2.4億部的高峰期，自然難以源源不斷地吸引開發者自發地持續更新和投入。

如此看來，鴻蒙系統要想真正擁有與安卓和iOS三分天下的底氣，似乎還有一段路要走。但鴻蒙系統從最初單純的生存目的，到如今有扭轉賽道的潛力，說明華為可能並不滿足止步於「自主可控」，而是還想成為遊戲規則的主導者。

正如英國《經濟學人》6月指出：「如果說美國最初向華為宣戰時已是一大隱憂，如今它的威脅已更為顯著。」鴻蒙系統最終會不會成為美國加碼制裁以遏制中國的理由，目前難說，外界只能繼續觀察。