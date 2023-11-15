鴻蒙系統將向安卓說再見　內地互聯網公司齊發布鴻蒙系崗位招聘

一位互聯網企業相關人士對媒體稱，「隨著華為啟動鴻蒙原生應用，目前App的安卓版本部分已與鴻蒙不相容，未來鴻蒙入口將獨立存在。」此趨勢走向，也反映在內地多間公司近日相繼公佈鴻蒙系統有關的崗位招聘。



內媒《快科技》11月13日消息，包含網易、美團等多間公司近日相繼公佈鴻蒙系統有關的崗位招聘。對於大規模招聘人才的原因，一位互聯網企業相關人士對媒體稱，「隨著華為啟動鴻蒙原生應用，目前App的安卓版本部分已與鴻蒙不相容，未來鴻蒙入口將獨立存在。」

報道稱，有華為內部人士也對媒體透露，「今後鴻蒙將與安卓應用形成硬分叉局面」。

招聘網站顯示，除了華為之外，另有鳳凰、美團等多家互聯網公司招聘鴻蒙開發崗位，要求應聘者對鴻蒙系統深入瞭解，且有鴻蒙APP開發經驗。

而在今年9月發佈會上，華為技術有限公司常務董事、終端BG余承東宣佈，華為全面啟動鴻蒙原生應用，這也意味著，今後鴻蒙和安卓應用不再相容。

據了解，華爲9月宣布全新HarmonyOS NEXT蓄勢待發、鴻蒙原生應用全面啓動以來，已有金融、旅行、社交等多個領域的企業和開發者陸續宣布加入鴻蒙生態。根據市場上活躍度較高的100萬個APP應用來測算，單是鴻蒙生態遷移就有望讓中軟國際觸達高達200億的增量市場空間。

此外，根據華為官方公佈的資料顯示，鴻蒙HarmonyOS 4升級設備數已達6000萬，平均每天增加120萬用戶。華為開發者聯盟運營部部長黃波曾表示，隨著鴻蒙生態的發展，我們預計明年鴻蒙相關崗位需求將達到百萬級。