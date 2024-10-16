打敗Apple？華為Mate70手機將預裝鴻蒙系統正式版　11月有望開售

被視為有望打敗蘋果（Apple）的最重要的新手機華為Mate 70，傳出已經量產，並且該手機將預裝鴻蒙最新的作業系統HarmonyOS NEXT正式版，預估操作性能及流暢度將大幅提升，業內入士預估該手機已準備好在11月上市販售。



據華為供應鏈人士透露，Mate70系列整機已經量產，預計將在11月正式上市。這款旗艦手機不僅將首發全新的麒麟晶片，還將預裝HarmonyOS NEXT正式版。

Huawei Mate 70（微博）

Mate 70系列的核心亮點在於其搭載的HarmonyOS NEXT作業系統，在多工處理方面充分體現其先進的硬體支援和鴻蒙系統的優化。從市場角度看，鴻蒙NEXT作業系統加持下的Mate70系列，或將引發新一輪搶購熱潮。

今年9月，華為宣布完全自主開發的「純血」鴻蒙星河版（HarmonyOS NEXT）作業系統推出正式版本，這一版本是完全獨立開發、獨立自主的，而且是不相容安卓（Android）系統。

截至目前，HarmonyOS作業系統自發布以來歷經四代，目前鴻蒙生態設備已經超九億台，開發者數量達到254萬，應用開發服務月調用次數達到827億次。同時，鴻蒙還發起了「耀星計畫」，將投入超過人民幣70億元，持續激勵鴻蒙原生應用、技術服務、SDK等創新，打造鴻蒙生態體系。

Huawei Mate 70系列即將登場（微博）

據此前報道，華為Mate70在外觀設計方面，有望延續華為一貫的高端大氣風格。據悉，Mate70 系列或將採用更加高端的材質，比如高強度的航空鋁合金或者質感細膩的陶瓷材質，打造出極具質感的機身。

線條可能會更加簡潔流暢，硬朗的輪廓與圓潤的邊角完美結合，既展現出大氣穩重的風範，又不失時尚感。同時，屏幕可能延續Mate60 Pro系列的微曲面設計，不僅視覺效果更加出色，也能帶來更好的操作體驗。